Câți bani câștigă un cioban, în comparație cu un profesor. „Nu știe să scrie, să citească, nici măcar ora pe telefon!”

a fost discutată la Europa FM, iar unul dintre ascultători a făcut o comprație între salariul unui cioban și cel al dascălilor.

Câți bani primește un cioban

„Eu am 80 de vaci. Am un cioban pe care îl plătesc cu 3.200 de lei plus un pachet de țigări pe zi, ca bonuri de masă. Vă spun că nu știe să scrie, să citească, nici măcar ora pe telefon!

Ce pot să spun despre profesoara copilului meu, c ? Și sunt ciobani aici care câștigă și 7.000 de lei”, a precizat unul dintre ascultători, în emisiunea Deșteptarea, trasnsmite Ziare.com.

Unul dintre moderator a spus că nu ar mai ieși din casă dacă ar fi politician.