Traian Băsescu: „Până la urmă, care e deosebirea între Putin și Trump?”. Comentariu dur al fostului președinte (VIDEO)

Traian Avarvarei
13 ian. 2026, 17:49
Fostul președinte Traian Băsescu. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că nu există nicio diferență între președinții Donald Trump și Vladimir Putin, în afară de faptul că primul deocamdată nu e criminal de război. Băsescu le-a reproșat celor doi că lasă în urmă o lume fără reguli.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Diferența dintre Trump și Putin

„Trump s-a băgat în această discuție, în condițiile în care e un promotor al lui Putin. Până la urmă, care e deosebirea între Putin și Trump? Trump dă lovituri de stat în Venezuela, Trump vrea să ocupe Groenlanda, cum Putin vrea să ocupe Ucraina.

Deci care e diferența între ei doi? Atât că, deocamdată, Trump nu e criminal de război cum e Putin. Dar Trump are același comportament din punct de vedere al respectării dreptului internațional ca Putin. Pentru el, dreptul internațional n-are valoare”, a afirmat fostul președinte.

Băsescu: Trump și Putin lasă o lume fără reguli

„Ce-a mai rămas din America în condițiile astea? Ce lasă acest octogenar? De la o lume cu reguli, suntem pe mâna a doi președinți de puteri nucleare, Putin și Trump, care crează dezordine și lipsă de reguli în lumea internațională.

Ce lasă ei? Că unul are aproape 80 de ani, iar Putin e cu un an mai mic ca mine, are 74 de ani și el. Ce lasă după ce pleacă? O lume în dezordine? În loc să fi consolidat lumea asta în mandatele lor, lasă o lume fără reguli”, a mai afirmat Traian Băsescu.

