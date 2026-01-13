Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că nu există nicio diferență între președinții Donald Trump și Vladimir Putin, în afară de faptul că primul deocamdată nu e criminal de război. Băsescu le-a reproșat celor doi că lasă în urmă o lume fără reguli.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Diferența dintre Trump și Putin

„Trump s-a băgat în această discuție, în condițiile în care . Până la urmă, care e deosebirea între Putin și Trump? Trump dă lovituri de stat în Venezuela, Trump , cum Putin vrea să ocupe Ucraina.

Deci care e diferența între ei doi? Atât că, deocamdată, Trump nu e criminal de război cum e Putin. Dar Trump are același comportament din punct de vedere al respectării dreptului internațional ca Putin. Pentru el, dreptul internațional n-are valoare”, a afirmat fostul președinte.

Băsescu: Trump și Putin lasă o lume fără reguli

„Ce-a mai rămas din America în condițiile astea? Ce lasă acest octogenar? De la o lume cu reguli, suntem pe mâna a doi președinți de puteri nucleare, Putin și Trump, care crează dezordine și lipsă de reguli în lumea internațională.

Ce lasă ei? Că unul are aproape 80 de ani, iar Putin e cu un an mai mic ca mine, are 74 de ani și el. Ce lasă după ce pleacă? O lume în dezordine? În loc să fi consolidat lumea asta în mandatele lor, lasă o lume fără reguli”, a mai afirmat Traian Băsescu.