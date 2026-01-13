Cererea pentru motorină este în scădere accelerată. Acest trend începe să se vadă tot mai clar și în marile orașe europene.

În Londra, unele stații de alimentare ar putea renunța complet la vânzarea acestui combustibil până în anul 2030. În locul pompelor clasice, spațiile ar urma să fie transformate treptat în zone dedicate încărcării vehiculelor electrice. Informațiile apar într-un raport publicat de organizația .

Motorina, tot mai aproape de „sfârșit” în Regatul Unit

În Marea Britanie, motorina pare să își piardă rapid terenul, iar schimbarea ar putea deveni vizibilă chiar la pompă. La nivel național, multe dintre cele 8.400 de stații de alimentare ar putea renunța la acest combustibil până în 2035, notează .

Datele confirmă declinul. În 2023 s-a vândut cu 22% mai puțină motorină față de vârful atins în 2017. În același timp, se estimează că și parcul auto diesel se va reduce masiv.

Dacă trendul continuă, până în 2035 ar putea rămâne pe șoselele britanice doar 250.000 de mașini diesel, comparativ cu 15,5 milioane înregistrate în iunie 2025.

De ce dieselul devine tot mai neatractiv pentru șoferi

Dieselul își pierde rapid atractivitatea, iar piața auto confirmă această schimbare majoră. În 2025, doar 5,1% dintre mașinile noi cumpărate au fost diesel. Aproape un sfert, mai exact 23,4%, au fost complet electrice, semn că interesul pentru această motorizare este deja la un nivel minim. Ben Nelmes, directorul general al New AutoMotive, susține că scăderea vânzărilor împinge benzinăriile către un adevărat „punct critic comercial”.

„În situația în care combustibilul rămâne în rezervoare fără să se vândă rapid, se degradează. Pe măsură ce disponibilitatea motorinei scade, mulți șoferi vor ajunge la concluzia că cea mai inteligentă opțiune este să treacă la electric”, a declarat Nelmes.

Londra este văzută drept unul dintre primele orașe care ar putea renunța aproape complet la vehiculele diesel, în special datorită extinderii Zonei cu Emisii Ultra Reduse (ULEZ). În prezent, șoferii mașinilor diesel mai vechi, înainte de septembrie 2015, sunt obligați să plătească o taxă zilnică de 12,50 lire sterline pentru a putea circula în capitală.

Se va opri vânzarea motorinei începând cu 2030