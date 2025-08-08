Caz suspect la o maternitate din Brașov! O tânără a murit la câteva zile de la naștere, iar cauza este necunoscută. Ce se întâmplă în acest caz

Caz suspect la o ! O tânără de doar 19 ani a murit subit, la câteva zile de la , deși medicii se pregăteau să o externeze.

Conform autorităților, femeia a născut pe cale naturală, în prezența unui medic, fără a exista complicații care să ridice semne de întrebare.

Tânăra mămică s-a simțit bine până înainte de externare. Cu puțin timp înainte să fie trimisă acasă, femeii i s-a făcut rău, deși recuperarea și starea ei până atunci fuseseră perfect normale. Astfel, a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, unde s-a stins din viață.

În urma incidentului cumplit, au fost sesizați oamenii legii. Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, împreună cu polițiștii de la Secția 1 Brașov. Cazul a stârnit multe controverse, astfel că anchetatorii cercetează amănunțit ce s-a petrecut, dorind să verifice dacă a fost vorba despre vreo eroare medicală în supravegherea pacientei, atât de către personal, cât și de aparatele de monitorizare.

„Din informațiile pe care le avem, este înregistrat dosar penal având ca obiect infracțiunea de ucidere din culpa, cercetările fiind efectuate în prezent de Secția 1 de Politie”, au precizat reprezentanții Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, potrivit