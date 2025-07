Ilona Brezoianu, gest măreț înainte de naștere. Despre ce gest e vorba și cine sunt persoanele norocoase pentru care l-a făcut

este pe picior de naștere! Actrița se apropie de fericitul și mult așteptatul eveniment din viața ei și a făcut declarații uluitoare.

Cuprins:

Ce gest a făcut actrița?

Ce sfaturi a primit Ilona de la mama ei, înainte de naștere?

Ilona este una dintre cele mai iubite actrițe tinere de la noi din țară și a mărturisit cine o va ajuta, atunci când va naște. Potrivit declarațiilor acesteia, părinții ei o vor sprijini necondiționat.

Ba mai mult, pentru a putea primi ajutor atunci când are nevoie, Ilona le-a achiziționat un apartament în același bloc în care locuiesc ea și soțul ei.

„Mama ar trebui să se mute aici (n.r. la București) undeva prin luna noiembrie, dar dacă voi avea nevoie se poate muta și mai devreme, dacă va fi cazul. Nu am emoții, așa cum am spus, mama mea s-a bucurat foarte tare și este dispusă să facă acest sacrificiu și să se mute la București pentru mine. Am cumpărat un apartament pentru părinții mei care se vor muta aici. Sunt privilegiată și fericită”, a declarat Ilona Brezoianu, conform

Ce sfaturi a primit Ilona de la mama ei, înainte de naștere

Aflată la prima experiență de acest gen, Ilona beneficiază de încurajările mamei ei. Deși nu i-a dat vreun sfat anume, mama blondinei o asigură mereu de sprijinul pe care i-l va oferi.

„Nu-mi amintesc să-mi fi dat vreun sfat, în schimb, mă încurajează tot timpul. Îmi spune să mă relaxez, pentru că ea va fi acolo și mă va ajuta, atât cât voi avea nevoie”, a mai spus Ilona.