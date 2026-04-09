Un caz tragic a avut loc în Craiova, unde o fetiță în vârstă de doar 4 ani a fost descoperită în stare de inconștiență într-un autoturism. Deși echipajul medicul a intervenit rapid, copilul nu a mai putut fi salvat, potrivit .

Incidentul s-a petrecut miercuri după-amiază, în parcarea unui centru comercial din oraș.

Caz tragic în Craiova: Cum au intervenit autoritățile

În jurul orei 15:42, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Craiova au fost alertați de un echipaj de ambulanță cu privire la situația gravă. Ajunși la fața locului, oamenii legii au găsit copilul în autoturism, alături de mama sa, o femeie de 37 de ani din comuna Călărași, județul .

De ce nu a mai putut fi salvat copilul

Echipajele medicale au încercat să o resusciteze pe minoră, însă, în ciuda eforturilor depuse, medicii au fost nevoiți să declare decesul.

Ce anchetă au deschis polițiștii

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Cercetările sunt desfășurate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia.

La finalul investigațiilor, va fi propusă o soluție legală prin unitatea de parchet competentă.

Autoritățile au dispus și efectuarea unei expertize medico-legale, care va clarifica cauza exactă a decesului.