Caz cutremurător în Craiova: Un copil de 4 ani a murit în mașină. Fusese lăsat singur în parcarea unui centru comercial. Ce au transmis autoritățile

Ana Maria
09 apr. 2026, 13:27
Sursa foto: Freepik / ASphotofamily
Cuprins
  1. Caz tragic în Craiova: Cum au intervenit autoritățile
  2. De ce nu a mai putut fi salvat copilul
  3. Ce anchetă au deschis polițiștii

Un caz tragic a avut loc în Craiova, unde o fetiță în vârstă de doar 4 ani a fost descoperită în stare de inconștiență într-un autoturism. Deși echipajul medicul a intervenit rapid, copilul nu a mai putut fi salvat, potrivit Radio Oltenia.

Incidentul s-a petrecut miercuri după-amiază, în parcarea unui centru comercial din oraș.

Caz tragic în Craiova: Cum au intervenit autoritățile

În jurul orei 15:42, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Craiova au fost alertați de un echipaj de ambulanță cu privire la situația gravă. Ajunși la fața locului, oamenii legii au găsit copilul în autoturism, alături de mama sa, o femeie de 37 de ani din comuna Călărași, județul Dolj.

De ce nu a mai putut fi salvat copilul

Echipajele medicale au încercat să o resusciteze pe minoră, însă, în ciuda eforturilor depuse, medicii au fost nevoiți să declare decesul.

Ce anchetă au deschis polițiștii

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Cercetările sunt desfășurate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia.

La finalul investigațiilor, va fi propusă o soluție legală prin unitatea de parchet competentă.

Autoritățile au dispus și efectuarea unei expertize medico-legale, care va clarifica cauza exactă a decesului.

În astfel de situații, anchetatorii analizează cu atenție toate circumstanțele în care s-a produs tragedia, inclusiv intervalul de timp în care copilul a stat în autoturism și condițiile în care acesta a fost găsit. De asemenea, sunt verificate declarațiile persoanelor implicate, dar și eventuale imagini surprinse de camerele de supraveghere din zonă. Astfel de cazuri sunt tratate cu maximă seriozitate, fiind necesară stabilirea exactă a fiecărui detaliu pentru a se putea determina dacă a existat o neglijență și cine se face responsabil de producerea tragediei. Rezultatele expertizei medico-legale vor avea un rol important în clarificarea situației.

