Bagajele de avion aduc taxe mai mari pentru turiști în 2026, din cauza costurilor ridicate din industria aviatică.

Creșteri de tarife pentru bagajele de avion în Statele Unite

În Statele Unite, au început chiar din primele luni ale anului 2026. United Airlines a mărit deja taxa pentru primul și al doilea bagaj de cală cu aproximativ 10 dolari, în timp ce pentru al treilea bagaj suplimentar, pasagerii pot plăti și cu 50 de dolari mai mult. Compania a motivat aceste scumpiri prin creșterea prețului combustibilului și a costurilor operaționale.

La rândul său, JetBlue a aplicat scumpiri de 4–9 dolari pentru fiecare bagaj transportat. Deși American Airlines și Delta Air Lines nu au anunțat încă majorări oficiale, experții estimează că acești operatori ar putea urma aceeași direcție în curând. Tot mai multe companii aeriene majorează costurile pentru bagaje pe fondul creșterii prețurilor în industrie, fenomen care afectează planurile de vacanță ale mii de turiști, scrie .

Situația din Europa și noile majorări de taxe

În Europa, politica tarifară variază mult, iar companiile low-cost precum Ryanair și Wizz Air folosesc prețuri dinamice. Acest sistem face ca bagajele de avion să fie mai scumpe în perioadele turistice aglomerate, cum sunt sărbătorile sau sezonul de vară. Operatorii precum Lufthansa, Air France-KLM și British Airways oferă bilete de tip „Economy Light” în care bagajul de cală nu este inclus și se taxează separat.

În România, TAROM și alți transportatori europeni aplică reguli stricte privind dimensiunea și greutatea bagajului de cabină, fapt care poate genera costuri suplimentare. În prezent, tarifele practicate de companii sunt următoarele:

Wizz Air: bagaj de cală de 20 kg între 20–45 €, bagaj mare de mână între 6–60 €.

Ryanair: bagaj de cală de 20 kg între 19–60 €, doar un rucsac mic gratuit.

TAROM: bagaj de cală 23 kg – circa 40 €, biletele Economy Light nu includ bagaj.

Air France: bagaj de cală 23 kg între 55–100 €, bagaje suplimentare până la 285 €.

British Airways: al doilea bagaj în Economy – aproximativ 40 £, suprataxe între 30–90 £.

Parlamentul European susține includerea unui bagaj de mână gratuit în prețul biletului, cu o greutate de 7 kg, însă Comisia Europeană avertizează că măsura ar putea crește prețul biletelor.

Cum puteți evita taxele mari

Există câteva metode eficiente prin care pasagerii își pot reduce cheltuielile legate de călătorie. O soluție populară este tehnica layering-ului, care presupune purtarea mai multor straturi de haine pe sine în timpul zborului. De asemenea, utilizarea vestelor cu buzunare multiple permite transportul unor obiecte fără a le include în bagajele de avion taxate la check-in.

Alegerea unei genți de tip „underseat”, adaptată dimensiunilor maxime acceptate gratuit, poate face o diferență importantă în bugetul de vacanță. O altă variantă este metoda „Duty Free”, prin care produsele cumpărate din aeroport pot fi transportate suplimentar, în anumite limite. Totodată, specialiștii recomandă rezervarea directă a unui pachet care include bagaj, deoarece adăugarea acestuia ulterior este mult mai costisitoare.