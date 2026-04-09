Tânăr din Constanța, admis la Universitatea Harvard cu bursă de 1,3 milioane de dolari. Povestea impresionantă a lui Robert Cristian Coceangă

Ana Beatrice
09 apr. 2026, 14:49
Harvard University / Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cine este Robert Cristian Coceang
  2. Ce prevede bursa obținută
  3. Cât de dificil este procesul de admitere

Un tânăr din Constanța a reușit o performanță la care visează mii de elevi din întreaga lume. Robert Cristian Coceangă, elev în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Decebal”, a fost admis la Harvard.

Mai mult, a obținut o bursă completă în valoare de aproximativ 1,3 milioane de dolari. Conform Euronews România, aceasta acoperă integral costurile studiilor. Absolventul își va începe parcursul academic în domeniul Științelor Politice.

Cine este Robert Cristian Coceang

Nu doar notele bune definesc parcursul lui Robert Cristian Coceangă, ci felul în care și-a construit, pas cu pas, drumul spre performanță. Pasiunea pentru politică a prins contur încă din anii de școală, pornind dintr-o curiozitate reală pentru statistici și procese electorale. Aceasta s-a transformat treptat într-o direcție clară de viitor. „De vreo doi ani am început să lucrez intens, cumva să-mi creez profilul, am avut o comunitate în spate care m-a ajutat”, a explicat acesta pentru Euronews România.

Din această pasiune a luat naștere platforma „Politică pentru Toți”. Este un proiect prin care explică pe înțelesul tinerilor cum funcționează sistemul politic și încearcă să combată dezinformarea. Implicarea sa nu s-a oprit aici. El a participat la Parlamentul European de Tineret și a devenit primul român acceptat la seminarele de leadership de la University of Notre Dame. Profesorii îl descriu drept „un copil extraordinar, care se implică și îi place să lucreze în echipă”. De asemenea, colegii văd în reușita lui „un american dream, ceva ce vezi doar în filme”.

Ce prevede bursa obținută

Admiterea la Universitatea Harvard a venit la pachet cu o bursă completă, estimată la aproximativ 1,3 milioane de dolari. Aceasta acoperă integral costurile studiilor. Aceasta îi oferă libertatea de a-și alege cursurile și de a-și construi propriul traseu educațional. Sistemul este diferit de cel din România.

Momentul în care a aflat vestea a fost unul copleșitor: „Eram cu prietenii la ora 1 noaptea când am aflat. Îmi venea să plâng, am țipat de bucurie”, a povestit el. Deși va studia în Statele Unite, planurile sale nu includ o plecare definitivă: „Îmi iubesc țara și vreau ca la un moment dat să mă întorc”, a mărturisit tânărul.

Cât de dificil este procesul de admitere

Procesul de admitere la universitățile de elită este considerat printre cele mai dificile din lume, iar cazul lui Cristian confirmă acest lucru. Conform Ziua de Constanța, diferența nu a fost făcută doar de rezultate academice, ci și de povestea personală, implicarea în proiecte și activitatea internațională. Proiectele despre dezinformare și participarea la inițiative globale i-au consolidat profilul în fața comisiei.

Rata de acceptare la Universitatea Harvard este printre cele mai mici din lume, în jur de 3–4%, ceea ce înseamnă că doar câțiva candidați dintr-o sută sunt admiși. În aceste condiții, fiecare dosar este analizat în ansamblu, nu doar după rezultate academice, ci și în funcție de inițiativă, impact și autenticitate. Parcursul lui Robert Cristian Coceangă arată că accesul la marile universități nu depinde doar de note, ci și de viziune, implicare și capacitatea de a construi ceva relevant încă din anii de liceu.

Citește și...
Pască fără aluat care iese perfect de fiecare dată. Rețeta lui Sorin Bontea face senzație de Paște (VIDEO)
Eveniment
Pască fără aluat care iese perfect de fiecare dată. Rețeta lui Sorin Bontea face senzație de Paște (VIDEO)
CCIR accelerează cooperarea și atragerea investițiilor chineze în România
Eveniment
CCIR accelerează cooperarea și atragerea investițiilor chineze în România
Tudor Chirilă, atac frontal la Nicușor Dan: „Ați devenit primul pesedist al țării. Ați trădat așteptările celor care v-au votat și care au sperat că România onestă înseamnă instituții conduse de oameni competenți”
Eveniment
Tudor Chirilă, atac frontal la Nicușor Dan: „Ați devenit primul pesedist al țării. Ați trădat așteptările celor care v-au votat și care au sperat că România onestă înseamnă instituții conduse de oameni competenți”
Bulgaria atrage turiștii români de Paște, cu reduceri mari și mâncăruri românești: „Vom avea peste 90% români la Albena”
Eveniment
Bulgaria atrage turiștii români de Paște, cu reduceri mari și mâncăruri românești: „Vom avea peste 90% români la Albena”
Caz cutremurător în Craiova: Un copil de 4 ani a murit în mașină. Fusese lăsat singur în parcarea unui centru comercial. Ce au transmis autoritățile
Eveniment
Caz cutremurător în Craiova: Un copil de 4 ani a murit în mașină. Fusese lăsat singur în parcarea unui centru comercial. Ce au transmis autoritățile
STB a anunțat programul de Paște: Cum vor circula autobuzele și tramvaiele în noaptea de Înviere
Eveniment
STB a anunțat programul de Paște: Cum vor circula autobuzele și tramvaiele în noaptea de Înviere
Cum să eviți problemele digestive în perioada sărbătorilor de Paște. Recomandări de la preşedintele Colegiului Dieteticienilor Iaşi
Eveniment
Cum să eviți problemele digestive în perioada sărbătorilor de Paște. Recomandări de la preşedintele Colegiului Dieteticienilor Iaşi
Starea de alertă, prelungită la Praid cu 30 de zile. Acces blocat în Canionul de sare și măsuri stricte în zonă
Eveniment
Starea de alertă, prelungită la Praid cu 30 de zile. Acces blocat în Canionul de sare și măsuri stricte în zonă
Surpriză înainte de Paște! Prețul telemelei de oaie în Piața Obor îi lasă pe români fără cuvinte
Eveniment
Surpriză înainte de Paște! Prețul telemelei de oaie în Piața Obor îi lasă pe români fără cuvinte
Primarul PSD-ist din Baia Mare a fost trimis în judecată. Cum își plimba Doru Ioan Dăncuş familia cu mașinile Primăriei
Eveniment
Primarul PSD-ist din Baia Mare a fost trimis în judecată. Cum își plimba Doru Ioan Dăncuş familia cu mașinile Primăriei
