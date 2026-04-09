Mirela Ionela Achim
09 apr. 2026, 16:46
Cum răspunde Marinescu acuzației că noul procuror general a protejat un preot violator: „Justiția și emoția nu trebuie să se întâlnească. Nu putem să facem speculații asupra unor decizii profesionale” (VIDEO)
Ministrul Justiției Radu Marinescu
Cuprins
  1. Procuroarea Chiriac, acuzată că a protejat un preot violator
  2. Cum răspunde ministrul Justiției acuzației ce o vizează pe Chiriac

Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției, a răspuns joi, pentru B1 TV, acuzațiilor ce o vizează pe procuroarea Cristina Chiriac. Aceasta, fostă șefă a DNA Iași, a fost propusă de el pentru funcția de procuror general al României, iar președintele Nicușor Dan a acceptat și a semnat decretul privind numirea ei.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Procuroarea Chiriac, acuzată că a protejat un preot violator

Cristian Chiriac, fostă șefă a DNA Iași, a fost acuzată în spațiul public că l-a protejat pe Cornel Onilă, fost episcop de Huși.

În urma perchezițiilor la preoții care îl șantajau pe episcopul Onilă, au fost ridicate mai multe înregistrări care îl surprindeau pe Onilă în timp ce întreținea relații sexuale cu tineri, viitori preoți de la seminar. Ancheta, coordonată de procuroarea Chiriac, s-a limitat doar la infracțiunea de șantaj.

Înregistrările nu au fost trimise unui Parchet competent pentru verificare, iar DNA nu are competență să cerceteze infracțiuni sexuale.
Ancheta privind abuzurile sexuale comise de Onilă a fost redeschisă doi ani mai târziu, după ce jurnaliștii de la „Să fie lumină” au scris că procuroarea Chiriac a ținut probele la sertar și nu a disjuns dosarul.

În 2024, Onilă a fost condamnat definitiv la opt ani de închisoare pentru viol în formă continuată și agresiune sexuală.

Marți, președintele Nicușor Dan a apărat-o pe Chiriac: „Am citit că a ascuns probe în cazul Huși. Nu le-a ascuns, ci le-a trimis la judecător. Și nu a trimis la Parchet, pentru că nu au fost agresiuni și nu erau minori”.

Cum răspunde ministrul Justiției acuzației ce o vizează pe Chiriac

„Justiția și emoția nu trebuie să să se întâlnească sau să fie sinonime. Justiția este compatibilă cu obiectivitatea, cu raționalitatea, cu echilibrul și mai ales cu analiza atentă a elementelor factuale. Justiția se bazează pe probe. (…)

Noi am avut în vedere, în procedura pe care am desfășurat-o, să verificăm toate aspectele care au fost invocate public, inclusiv cu doamna Chiriac. Dânsa a răspuns la aceste chestiuni în interviul de la CSM, apoi a reanalizat și a oferit și mai multe detalii cu privire la aceste aspecte în interviul care a succedat, cel de la Ministerul de Justiție.

Doamna a prezentat în dosarul de candidatură hotărâri și elemente de carieră care evidențează faptul că a investigat dosare de complexitate, fiind conducătorul unuia dintre parchetele specializate care targetează o formă de criminalitate pe care ne preocupă foarte mult în societate să o combatem și anume corupția. Dânsa vine de la o structură teritorială a Direcției Naționale Anticorupție.

Nu putem în cazul acestei proceduri să facem speculații asupra unor decizii profesionale ale procurorului de caz într-o anumită ipoteză, putem să întrebăm, să primim răspunsuri, am primit răspunsuri, iar aceste aspecte ne-au convins că doamna nu are probleme de competență profesională sau de integritate.

Și atunci, în condițiile aceastea, am mers mai departe cu propunerea”, a explicat ministrul Radu Marinescu, pentru B1 TV.

Amenzi de milioane în urma controalelor efectuate de Apele Române. Unde au găsit inspectorii cele mai grave probleme
Eveniment
Amenzi de milioane în urma controalelor efectuate de Apele Române. Unde au găsit inspectorii cele mai grave probleme
Marinescu răspunde criticilor. Ce spune despre numirile lui Florența și Voineag pe noi funcții: „Nu există niciun element de troc politic” (VIDEO)
Eveniment
Marinescu răspunde criticilor. Ce spune despre numirile lui Florența și Voineag pe noi funcții: „Nu există niciun element de troc politic” (VIDEO)
Pască fără aluat care iese perfect de fiecare dată. Rețeta lui Sorin Bontea face senzație de Paște (VIDEO)
Eveniment
Pască fără aluat care iese perfect de fiecare dată. Rețeta lui Sorin Bontea face senzație de Paște (VIDEO)
CCIR accelerează cooperarea și atragerea investițiilor chineze în România
Eveniment
CCIR accelerează cooperarea și atragerea investițiilor chineze în România
Tânăr din Constanța, admis la Universitatea Harvard cu bursă de 1,3 milioane de dolari. Povestea impresionantă a lui Robert Cristian Coceangă
Eveniment
Tânăr din Constanța, admis la Universitatea Harvard cu bursă de 1,3 milioane de dolari. Povestea impresionantă a lui Robert Cristian Coceangă
Tudor Chirilă, atac frontal la Nicușor Dan: „Ați devenit primul pesedist al țării. Ați trădat așteptările celor care v-au votat și care au sperat că România onestă înseamnă instituții conduse de oameni competenți”
Eveniment
Tudor Chirilă, atac frontal la Nicușor Dan: „Ați devenit primul pesedist al țării. Ați trădat așteptările celor care v-au votat și care au sperat că România onestă înseamnă instituții conduse de oameni competenți”
Bulgaria atrage turiștii români de Paște, cu reduceri mari și mâncăruri românești: „Vom avea peste 90% români la Albena”
Eveniment
Bulgaria atrage turiștii români de Paște, cu reduceri mari și mâncăruri românești: „Vom avea peste 90% români la Albena”
Caz cutremurător în Craiova: Un copil de 4 ani a murit în mașină. Fusese lăsat singur în parcarea unui centru comercial. Ce au transmis autoritățile
Eveniment
Caz cutremurător în Craiova: Un copil de 4 ani a murit în mașină. Fusese lăsat singur în parcarea unui centru comercial. Ce au transmis autoritățile
STB a anunțat programul de Paște: Cum vor circula autobuzele și tramvaiele în noaptea de Înviere
Eveniment
STB a anunțat programul de Paște: Cum vor circula autobuzele și tramvaiele în noaptea de Înviere
Cum să eviți problemele digestive în perioada sărbătorilor de Paște. Recomandări de la preşedintele Colegiului Dieteticienilor Iaşi
Eveniment
Cum să eviți problemele digestive în perioada sărbătorilor de Paște. Recomandări de la preşedintele Colegiului Dieteticienilor Iaşi
18:28 - Amenzi de milioane în urma controalelor efectuate de Apele Române. Unde au găsit inspectorii cele mai grave probleme
18:13 - Smiley este dat în judecată pentru plagiat. Despre ce piesă este vorba
18:06 - Ionuț Dolănescu a dat în judecată Electrecord și cere daune uriașe. De la ce a pornit conflictul
17:50 - Rinat Ahmetov, omagiu pentru Mircea Lucescu pe Arena Națională. Cel mai bogat om din Ucraina, la catafalcul celui mai mare antrenor român (VIDEO)
17:44 - Amendă de 10.000 de euro pentru un român din Italia. Ce au descoperit polițiștii după ce l-au filmat pe stradă
17:41 - Marinescu anunță noi reforme: În perioada următoare, vom ieși cu noi inițiative să eficientizăm justiția (VIDEO)
17:20 - Bagajele de avion se scumpesc oficial. Turiștii vor plăti taxe mai mari pentru vacanțele din 2026
17:18 - Marinescu răspunde criticilor. Ce spune despre numirile lui Florența și Voineag pe noi funcții: „Nu există niciun element de troc politic” (VIDEO)
16:55 - Contul multivalutar la ZEN – de ce merită?
16:32 - O nouă specia de la Polul Sud a intrat oficial pe lista celor în pericol de dispariție