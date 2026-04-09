Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției, a răspuns joi, pentru B1 TV, acuzațiilor ce o vizează pe procuroarea Cristina Chiriac. Aceasta, fostă șefă a DNA Iași, a fost propusă de el pentru funcția de procuror general al României, iar președintele Nicușor Dan a acceptat și a semnat decretul privind numirea ei.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Procuroarea Chiriac, acuzată că a protejat un preot violator

Cristian Chiriac, fostă șefă a DNA Iași, a fost acuzată în spațiul public că l-a protejat pe Cornel Onilă, fost episcop de Huși.

În urma perchezițiilor la preoții care îl șantajau pe episcopul Onilă, au fost ridicate mai multe înregistrări care îl surprindeau pe Onilă în timp ce întreținea relații sexuale cu tineri, viitori preoți de la seminar. Ancheta, coordonată de procuroarea Chiriac, s-a limitat doar la infracțiunea de șantaj.

Înregistrările nu au fost trimise unui Parchet competent pentru verificare, iar DNA nu are competență să cerceteze infracțiuni sexuale.

Ancheta privind abuzurile sexuale comise de Onilă a fost redeschisă doi ani mai târziu, după ce jurnaliștii de la „Să fie lumină” au scris că procuroarea Chiriac a ținut probele la sertar și nu a disjuns dosarul.

În 2024, Onilă a fost condamnat definitiv la opt ani de închisoare pentru viol în formă continuată și agresiune sexuală.

Marți, președintele Nicușor Dan : „Am citit că a ascuns probe în cazul Huși. Nu le-a ascuns, ci le-a trimis la judecător. Și nu a trimis la Parchet, pentru că nu au fost agresiuni și nu erau minori”.

Cum răspunde ministrul Justiției acuzației ce o vizează pe Chiriac

„Justiția și emoția nu trebuie să să se întâlnească sau să fie sinonime. Justiția este compatibilă cu obiectivitatea, cu raționalitatea, cu echilibrul și mai ales cu analiza atentă a elementelor factuale. Justiția se bazează pe probe. (…)

Noi am avut în vedere, în procedura pe care am desfășurat-o, să verificăm toate aspectele care au fost invocate public, inclusiv cu doamna Chiriac. Dânsa a răspuns la aceste chestiuni în interviul de la CSM, apoi a reanalizat și a oferit și mai multe detalii cu privire la aceste aspecte în interviul care a succedat, cel de la Ministerul de Justiție.

Doamna a prezentat în dosarul de candidatură hotărâri și elemente de carieră care evidențează faptul că a investigat dosare de complexitate, fiind conducătorul unuia dintre parchetele specializate care targetează o formă de criminalitate pe care ne preocupă foarte mult în societate să o combatem și anume corupția. Dânsa vine de la o structură teritorială a Direcției Naționale Anticorupție.

Nu putem în cazul acestei proceduri să facem speculații asupra unor decizii profesionale ale procurorului de caz într-o anumită ipoteză, putem să întrebăm, să primim răspunsuri, am primit răspunsuri, iar aceste aspecte ne-au convins că doamna nu are probleme de competență profesională sau de integritate.

Și atunci, în condițiile aceastea, am mers mai departe cu propunerea”, a explicat ministrul Radu Marinescu, pentru B1 TV.