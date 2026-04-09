B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Benjamin Netanyahu nu scapă de procesul de corupție. Armistițiul cu Iranul îl trimite în instanță

Adrian Teampău
09 apr. 2026, 15:55
Cuprins
  Benjamin Netanyahu va fi audiat în procesul de corupție
  Primul premier israelian inculpat

Benjamin Netanyahu nu scapă de procesul de corupție, audierile urmând să fie reluate, odată ce s-a semnat armistițiul cu Iranul. Donald Trump a intervenit în favoarea acestuia la președintele Israelului, pentru grațiere. 

Benjamin Netanyahu va fi audiat în procesul de corupție

Procesul în care prim-ministrul israelian este inculpat pentru corupţie se va relua duminică. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al tribunalului, la câteva ore după ce Israelul a ridicat starea de urgenţă impusă din cauza războiului cu Iran, transmite Reuters. Benjamin Netanyahu va fi chemat în fața instanței unde va fi audiat.

Starea de urgenţă, care a dus la închiderea de şcoli şi locuri de muncă, a fost ridicată miercuri seară. Începând de la ora locală 03.00 nu au mai fost semnalate rachete iraniene în spațiul aerian israelin. Încetarea focului a avut loc după ce a fost încheiat armistițiul între SUA şi Iran. Încetarea focului a fost pusă în pericol de atacurile israeliene masive asupra Libanului.

„Odată cu ridicarea stării de urgenţă şi revenirea sistemului judiciar la lucru, audierile se vor relua ca de obicei”, se afirmă într-un comunicat al instanţelor israeliene

Potrivit sursei citate, audierile vor avea loc între zilele de duminică şi miercuri.

Primul premier israelian inculpat

Benjamin Netanyahu este primul şef de guvern israelian inculpat. El a respins acuzaţiile de luare de mită, fraudă şi abuz de încredere care i-au fost aduse în 2019. Anchetele au durat mai mulți ani, iar procesul a început în 2020. El riscă condamnarea la închisoare, însă judecata a fost amânată în mod repetat din cauza angajamentelor oficiale ale premierului, fără a se întrevede o dată de finalizare.

Donald Trump este un susținător al lui Netanyahu și a cerut grațierea acestuia preşedintelui israelian Isaac Herzog. Biroul lui Herzog a transmis că departamentul responsabil de graţieri din cadrul Ministerului Justiţiei va strânge opinii. Acestea vor fi înaintate consilierului juridic al preşedintelui, care va formula o recomandare, conform practicii standard.

În mod obişnuit, graţierile nu sunt acordate în timpul procesului.

Acuzaţiile împotriva lui Netanyahu, împreună cu atacurile Hamas asupra Israelului din octombrie 2023, au afectat reputaţia premierului. În Israel vor fi organizate alegeri în octombrie. Potrivit Reuters, coaliţia lui Netanyahu, cea mai de dreapta din istoria Israelului, riscă să le piardă.

Tags:
