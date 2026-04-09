Marinescu răspunde criticilor. Ce spune despre numirile lui Florența și Voineag pe noi funcții: „Nu există niciun element de troc politic" (VIDEO)

Traian Avarvarei
09 apr. 2026, 17:18
Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Marinescu: În justiție se iau decizii pe probe, nu pe emoții
  2. Marinescu amintește că CSM s-au opus reformei ce privește pensiile magistraților

Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției, a explicat joi, pentru B1 TV, numirile lui Marius Voineag și Alex Florența în funcții de adjuncți la Parchetul General, respectiv DIICOT.

Marinescu a fost cel care i-a propus, iar președintele Nicușor Dan i-a acceptat și a semnat decretele de numire. Asta deși Voineag, fost șef DNA, și Florența, fost procuror general, au fost în trecut aspru criticați în spațiul public inclusiv de președintele Dan. Mai mult, cei doi au ajuns de patru ori în fața Secției pentru procurori a CSM pentru a obține un aviz pozitiv și nu au reușit.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Marinescu: În justiție se iau decizii pe probe, nu pe emoții

Întrebat de ce a insistat cu numirea celor doi și ce spune despre speculațiile că la mijloc e un troc politic, ministrul Marinescu a răspuns: „Încă o dată, trebuie să separăm ceea ce reprezintă emoție publică sau interpretări și poziționări care au o componentă subiectivă, adeseori din partea unor persoane care au toată îndrepărțirea să vorbească despre justiție, dar poate nu o cunosc la un nivel aprofundat, fie din perspectiva studiilor, fie din perspectiva expertizei. Repet, zona aceasta de speculație, de ridicare de semne de întrebare este importantă pentru a provoca dezbateri care pot să fie utile. Dar când trebuie să luăm niște decizii în sfera justiției, trebuie să ne bazăm pe obiectivitate, imparțialitate și elemente concrete, adică probe”.

„Nu există niciun element – și afirm categoric – de troc politic, de negociere politică în ceea ce privește aceste proceduri. S-au desfășurat conform legii, s-au desfășurat corect, s-au desfășurat transparent, s-au parcurs la milimetru absolut toată condiționalitatea legală, tocmai pentru a ne asigura că facem o selecție corectă, în interesul justiției, nu cu mize care să privească o persoană sau alta”, a continuat ministrul.

Marinescu amintește că CSM s-au opus reformei ce privește pensiile magistraților

„În ceea ce-i privește pe cei doi, faptul că nu a existat un aviz al CSM-ului ține de specificitatea procedurii. Este una dintre ipotezele care pot să apară. Dacă discutăm puțin de subiectivitatea cu care privim din afară aceste proceduri, aș aminti că, de exemplu, CSM-ul a dat un aviz negativ în ceea ce privește o reformă foarte importantă pentru societate, cum a fost aceea a statutului magistraților din perspectiva pensiilor.

Aceiași comentatori au acuzat CSM-ul și au aprobat reforma. Acum, când există un aviz negativ, de exemplu, al Secției de procurori, acesta văd că este absolutizat dintr-o anumită perspectivă și este ignorată competența constituțională și legală a președintelui sau a ministrului de Justiție de a lua în considerare acest aviz, dar a decide așa cum apreciază. Repet, cât timp se procedează conform legii, cât timp există justificare, motivare, fiecare își respectă competențele, procedura este realizată”, a mai declarat ministrul Radu Marinescu, pentru B1 TV.

Citește și...
Amenzi de milioane în urma controalelor efectuate de Apele Române. Unde au găsit inspectorii cele mai grave probleme
Eveniment
Amenzi de milioane în urma controalelor efectuate de Apele Române. Unde au găsit inspectorii cele mai grave probleme
Cum răspunde Marinescu acuzației că noul procuror general a protejat un preot violator: „Justiția și emoția nu trebuie să se întâlnească. Nu putem să facem speculații asupra unor decizii profesionale” (VIDEO)
Eveniment
Cum răspunde Marinescu acuzației că noul procuror general a protejat un preot violator: „Justiția și emoția nu trebuie să se întâlnească. Nu putem să facem speculații asupra unor decizii profesionale” (VIDEO)
Pască fără aluat care iese perfect de fiecare dată. Rețeta lui Sorin Bontea face senzație de Paște (VIDEO)
Eveniment
Pască fără aluat care iese perfect de fiecare dată. Rețeta lui Sorin Bontea face senzație de Paște (VIDEO)
CCIR accelerează cooperarea și atragerea investițiilor chineze în România
Eveniment
CCIR accelerează cooperarea și atragerea investițiilor chineze în România
Tânăr din Constanța, admis la Universitatea Harvard cu bursă de 1,3 milioane de dolari. Povestea impresionantă a lui Robert Cristian Coceangă
Eveniment
Tânăr din Constanța, admis la Universitatea Harvard cu bursă de 1,3 milioane de dolari. Povestea impresionantă a lui Robert Cristian Coceangă
Tudor Chirilă, atac frontal la Nicușor Dan: „Ați devenit primul pesedist al țării. Ați trădat așteptările celor care v-au votat și care au sperat că România onestă înseamnă instituții conduse de oameni competenți”
Eveniment
Tudor Chirilă, atac frontal la Nicușor Dan: „Ați devenit primul pesedist al țării. Ați trădat așteptările celor care v-au votat și care au sperat că România onestă înseamnă instituții conduse de oameni competenți”
Bulgaria atrage turiștii români de Paște, cu reduceri mari și mâncăruri românești: „Vom avea peste 90% români la Albena”
Eveniment
Bulgaria atrage turiștii români de Paște, cu reduceri mari și mâncăruri românești: „Vom avea peste 90% români la Albena”
Caz cutremurător în Craiova: Un copil de 4 ani a murit în mașină. Fusese lăsat singur în parcarea unui centru comercial. Ce au transmis autoritățile
Eveniment
Caz cutremurător în Craiova: Un copil de 4 ani a murit în mașină. Fusese lăsat singur în parcarea unui centru comercial. Ce au transmis autoritățile
STB a anunțat programul de Paște: Cum vor circula autobuzele și tramvaiele în noaptea de Înviere
Eveniment
STB a anunțat programul de Paște: Cum vor circula autobuzele și tramvaiele în noaptea de Înviere
Cum să eviți problemele digestive în perioada sărbătorilor de Paște. Recomandări de la preşedintele Colegiului Dieteticienilor Iaşi
Eveniment
Cum să eviți problemele digestive în perioada sărbătorilor de Paște. Recomandări de la preşedintele Colegiului Dieteticienilor Iaşi
Ultima oră
18:28 - Amenzi de milioane în urma controalelor efectuate de Apele Române. Unde au găsit inspectorii cele mai grave probleme
18:13 - Smiley este dat în judecată pentru plagiat. Despre ce piesă este vorba
18:06 - Ionuț Dolănescu a dat în judecată Electrecord și cere daune uriașe. De la ce a pornit conflictul
17:50 - Rinat Ahmetov, omagiu pentru Mircea Lucescu pe Arena Națională. Cel mai bogat om din Ucraina, la catafalcul celui mai mare antrenor român (VIDEO)
17:44 - Amendă de 10.000 de euro pentru un român din Italia. Ce au descoperit polițiștii după ce l-au filmat pe stradă
17:41 - Marinescu anunță noi reforme: În perioada următoare, vom ieși cu noi inițiative să eficientizăm justiția (VIDEO)
17:20 - Bagajele de avion se scumpesc oficial. Turiștii vor plăti taxe mai mari pentru vacanțele din 2026
16:55 - Contul multivalutar la ZEN – de ce merită?
16:46 - Cum răspunde Marinescu acuzației că noul procuror general a protejat un preot violator: „Justiția și emoția nu trebuie să se întâlnească. Nu putem să facem speculații asupra unor decizii profesionale” (VIDEO)
16:32 - O nouă specia de la Polul Sud a intrat oficial pe lista celor în pericol de dispariție