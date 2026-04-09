Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției, a explicat joi, pentru B1 TV, numirile lui Marius Voineag și Alex Florența în funcții de adjuncți la Parchetul General, respectiv DIICOT.

Marinescu a fost cel care i-a propus, iar președintele Nicușor Dan și a semnat decretele de numire. Asta deși Voineag, fost șef DNA, și Florența, fost procuror general, au fost în trecut aspru criticați în spațiul public inclusiv de președintele Dan. Mai mult, cei doi au ajuns de patru ori în fața Secției pentru procurori a CSM pentru a obține un aviz pozitiv și nu au reușit.

Marinescu: În justiție se iau decizii pe probe, nu pe emoții

Întrebat de ce a insistat cu numirea celor doi și ce spune despre speculațiile că la mijloc e un troc politic, ministrul Marinescu a răspuns: „Încă o dată, trebuie să separăm ceea ce reprezintă emoție publică sau interpretări și poziționări care au o componentă subiectivă, adeseori din partea unor persoane care au toată îndrepărțirea să vorbească despre justiție, dar poate nu o cunosc la un nivel aprofundat, fie din perspectiva studiilor, fie din perspectiva expertizei. Repet, zona aceasta de speculație, de ridicare de semne de întrebare este importantă pentru a provoca dezbateri care pot să fie utile. Dar când trebuie să luăm niște decizii în sfera justiției, trebuie să ne bazăm pe obiectivitate, imparțialitate și elemente concrete, adică probe”.

„Nu există niciun element – și afirm categoric – de troc politic, de negociere politică în ceea ce privește aceste proceduri. S-au desfășurat conform legii, s-au desfășurat corect, s-au desfășurat transparent, s-au parcurs la milimetru absolut toată condiționalitatea legală, tocmai pentru a ne asigura că facem o selecție corectă, în interesul justiției, nu cu mize care să privească o persoană sau alta”, a continuat ministrul.

Marinescu amintește că CSM s-au opus reformei ce privește pensiile magistraților

„În ceea ce-i privește pe cei doi, faptul că nu a existat un aviz al CSM-ului ține de specificitatea procedurii. Este una dintre ipotezele care pot să apară. Dacă discutăm puțin de subiectivitatea cu care privim din afară aceste proceduri, aș aminti că, de exemplu, CSM-ul a dat un aviz negativ în ceea ce privește o reformă foarte importantă pentru societate, cum a fost aceea a statutului magistraților din perspectiva pensiilor.

Aceiași comentatori au acuzat CSM-ul și au aprobat reforma. Acum, când există un aviz negativ, de exemplu, al Secției de procurori, acesta văd că este absolutizat dintr-o anumită perspectivă și este ignorată competența constituțională și legală a președintelui sau a ministrului de Justiție de a lua în considerare acest aviz, dar a decide așa cum apreciază. Repet, cât timp se procedează conform legii, cât timp există justificare, motivare, fiecare își respectă competențele, procedura este realizată”, a mai declarat ministrul Radu Marinescu, pentru B1 TV.