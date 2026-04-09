Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției, a răspuns și legate de numirea noilor procurori-șefi. Șapte din opt, propuși de Minister, de președintele Nicușor Dan, decretele fiind semnate marți.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Marinescu insistă că selecția procurorilor-șefi s-a făcut transparent

Întrebat dacă aceste numiri la șefia Parchetelor au făcut parte dintr-o negociere politică, Radu Marinescu a răspuns: „Categoric nu. Și putem să le luăm pe rând. În primul rând, în ceea ce privește lipsa de transparență amintită de dumneavoastră, eu aș vrea să-i contrazic pe cei care fac această afirmație și să susțin, lucru care eu cred că este evident, că pentru prima dată în istoria recentă a statului de drept din România, procedura a avut o anvergură deosebită, a fost de maximă transparență. Asta pentru că, pe lângă faptul că au fost transmise live toate interviurile, care au avut o consistență anume, unele dintre ele au depășit chiar și două ore, toate considerentele pentru care au fost formulate aceste propuneri de către Comisia de la Ministerul Justiției au fost disponibile publicului, au putut să fie cunoscute și au avut, de asemenea, o consistență semnificativă. Pe mai multe pagini au fost prezentate aspectele care țin de cariera magistraților care au candidat, de proiectele de management, de răspunsurile care au fost date la interviul respectiv”.

„Mai mult decât atât, pentru cei care au primit un aviz negativ din partea Secției de procurorii a CSM s-a organizat un nou interviu în care, de asemenea, s-a putut observa de către publicul larg, au fost adresate toate întrebările, atât legate de aspectele avute în vedere de către Secția de procurori, cât și aspecte care au rezultat din comentarii și analize publice cu privire la situația profesională sau personală a procurorilor.

Din punctul meu de vedere, mai multă transparență în desfășurarea acestei proceduri nu avea cum să existe, atât din punct de vedere practic, cât și din punct de vedere al aplicării normelor legale”, a continuat ministrul.

Marinescu: Avizul CSM nu e obligatoriu

Radu Marinescu a precizat apoi că, în conformitate cu articolul 132 din Constituție, ministrul Justiției este cel sub autoritatea căruia se desfășoară activitatea procurorilor, deci ministrul Justiției în mod legitim este îndreptățit prin lege să facă aceste propuneri de procurori-șefi.

„Atât timp cât propunerile făcute de ministrul Justiției respectă dispozițiile legii, prezintă argumente substanțiale și concrete, ministrul Justiției este îndreptățit de lege să facă propunerile respective. Consiliul Superior al Magistraturii, văzând competențele sale constituționale și legale, formulează un aviz consultativ, adică este partea mecanismului instituțional, multiplu, prin care se filtrează aceste evaluări și aceste propuneri.

Dar avizul CSM nu este unul obligatoriu. În consecință, legea permite, motivat, fiecărui actor implicat în această procedură să acționeze în conformitate cu competențele sale”, a punctat ministrul.

Marinescu a apreciat apoi că faptul că președintele Nicușor Dan a respins motivat una dintre propuneri „reflectă cu un exercițiu al competențelor legale”.

Marinescu: Ministerul Justiției a susținut aceste propuneri argumentat

„Dar aș vrea să se înțeleagă că Ministerul Justiției a susținut aceste propuneri pe baza unor motive, argumentate și adresând absolut toate întrebările și făcând absolut toate verificările care au rezultat inclusiv din punctele de vedere ale CSM-ului, cât și din punctele de vedere exprimate în societate de către cei care au fost preocupați de desfășurarea acestei proceduri”, a insistat ministrul Justiției.

Întrebat dacă nu a considerat într-un anume punct că cineva nu mai îndeplinea sau nu îndeplinea criteriile pentru a fi propus, Marinescu a răspuns: „Faptul că șapte propuneri din opt au fost validate de către domnul președinte demonstrează faptul că argumentele noastre au fost corecte și au fost însușite de către actorul public cu cea mai înaltă reprezentativitate și decidentul în această chestiune”.

„Pe de altă parte, este foarte important de subliniat o chestiune care a fost amintită și de domnul președinte ieri. Noi am selectat dintre candidații care s-au prezentat la această procedură de concurs. A fi procuror într-un stat de drept, într-o democrație, este sinonim cu a fi curajos. A aborda, conform competențelor profesionale și vocației, această luptă cu criminalitatea, care presupune curaj. Eu consider că acest curaj există și când particip sau vrei să particip la o procedură”, a mai afirmat ministrul Radu Marinescu.

Ce semnal e faptul că s-au înscris atât de puțini candidați?

Întrebat ce semnal e faptul că s-au înscris atât de puțini candidați pentru șefia Parchetelor, Radu Marinescu a răspuns: „Eu consider că a existat o încurajare efectivă din partea tuturor factorilor. Și aici vorbim despre domnul președinte al României, de mine, ca ministru a Justiției, de Ministerul Justiției, o încurajare față de toți procurorii care au dorit să participe, care au considerat că au capacitatea să se înscrie și să susțină un examen aici, pentru că, să știți, până la urmă, nu este deloc o chestiune ușoară. Este o chestiune de asumare, este o chestiune de responsabilitate, este un efort de a prezenta un plan articulat de management, de a trece prin interviuri. La un moment dat, poți să treci prin trei interviuri, iată cum s-a întâmplat în gazul unor concurenți, dar încurajare către mediul profesional al magistraților procurori de a participa a existat înaintea procedurii, astfel încât eu consider că toți cei care au dorit să se înscrie au avut posibilitatea să o facă. Nu există, dincolo de o anumită retorică, un element concret de temere pentru a te înscrie în procedura respectivă și de asta am și spus anterior – procurorul este un exponent al unui curaj profesional și instituțional prin însăși activitatea pe care o desfășoară. Deci nu poți să accept că ar fi procurori care se tem să se înscrie într-o competiție”.