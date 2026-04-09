Pască fără aluat care iese perfect de fiecare dată. Rețeta lui Sorin Bontea face senzație de Paște (VIDEO)

Ana Beatrice
09 apr. 2026, 15:33
Sursă Foto: Captură Video/ YT - Chef Sorin Bontea
Cuprins
  1. De ce ingrediente ai nevoie pentru pasca fără aluat
  2. Cum prepari pasca fără aluat ca să iasă perfect cremoasă și aromată

Cea mai simplă pască, dar cu un gust care te cucerește din prima. Rețeta lui Sorin Bontea este exact acel desert care îți iese perfect fără stres. Fără aluat, rapidă și incredibil de cremoasă, această pască ascunde un mic secret care face toată diferența.

De ce ingrediente ai nevoie pentru pasca fără aluat

Sorin Bontea propune o rețetă simplă, dar extrem de gustoasă, ideală pentru masa de Paște. Este un desert care se prepară ușor, fără aluat, dar care are o textură fină și cremoasă. Gustul bogat și aromele bine echilibrate îl fac irezistibil pentru oricine îl încearcă.

Pentru această pască ai nevoie de 700 g brânză de vaci, 400 g smântână, 4 ouă, zeama și coaja rasă de la o lămâie, 100 g griș și 50 g făină. În compoziție se adaugă și 250 g zahăr tos, 2 pliculețe de zahăr vanilat și esență de vanilie cu bourbon, pentru un plus de aromă.

Stafidele, aproximativ 200 g, se hidratează în apă caldă sau rom și completează perfect gustul. La final, 80 g de unt sunt folosiți atât în compoziție, cât și pentru uns forma, iar rezultatul este un desert rapid, delicios și perfect pentru sărbători.

Cum prepari pasca fără aluat ca să iasă perfect cremoasă și aromată

Într-un videoclip postat pe canalul său de YouTube, Sorin Bontea explică rețeta pas cu pas. Totul începe simplu, ouăle se bat cu zahărul timp de aproximativ 2 minute, până când compoziția devine ușor spumoasă și aerată. Apoi se adaugă brânza de vaci și se amestecă bine, până când totul devine fin și omogen.

Urmează smântâna și untul, ambele la temperatura camerei, pentru o textură cât mai cremoasă. Pentru acel gust proaspăt și parfumat, se adaugă esența de vanilie, zeama de la o jumătate de lămâie și coaja rasă de la o lămâie întreagă. Făina se încorporează treptat, puțin câte puțin, pentru a evita cocoloașele și pentru a păstra compoziția fină. După aceea, se adaugă grișul și stafidele hidratate în prealabil, care completează perfect gustul.

Separat, se pregătește o formă de copt de 24 cm diametru, tapetată cu unt, zahăr și făină, astfel încât pasca să nu se lipească. Compoziția se toarnă în formă și se introduce în cuptorul preîncălzit la 160°C. Se coace timp de 1 oră până la 1 oră și 10 minute, în funcție de cuptor. La final, pasca capătă o culoare frumos rumenită și o textură irezistibilă, fiind gata de savurat chiar și ușor călduță.

