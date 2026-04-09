Cannes 2026: Cristian Mungiu în competiție cu Pedro Almodóvar şi Asghar Farhadi

Adrian Teampău
09 apr. 2026, 15:36
sursă foto: Instagram
Cuprins
  1. Câte filme sunt în competiție la Cannes 2026?
  2. Trei filme spaniole intră în competiție
  3. Cine va reprezenta Statele Unite la Cannes 2026

Cannes 2026 va include în competiție un număr de 21 de filme care se vor întrece pentru trofeele puse în joc. Între regizorii selectați se numără Pedro Almodóvar, Cristian Mungiu și Asghar Farhadi. 

Câte filme sunt în competiție la Cannes 2026?

Regizorul iranian Asghar Farhadi, Pedro Almodóvar, aflat la a şaptea participare în competiţie, rusul exilat Andrei Zviagintsev, precum şi foştii câştigători Hirokazu Kore-eda şi Cristian Mungiu, vor concura pentru trofeul Palme d’Or la cea de-a 79-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Cannes 2026, informează AFP.

Numele celor selecționați au fost prezentate joi. Din lista anunțată de organizatori face parte un singur regizor american, Ira Sachs. Marile studiouri de la Hollywood vor absenta la actuala ediție a festivalului. Evenimentul este programat să se desfășoare în perioada 12-23 mai.

Printre cineaştii intrați în competiție se află doar cinci regizoare, un număr mai mic în comparaţie cu ediţia precedentă. La precedentul festival au fost înscrise în competiție șapte regizoare. La actuala ediție a festivalului vor debuta și tinerele talente ale cinematografiei franceze. Este vorba, între altele, de Léa Mysius, cu ecranizarea romanului lui Laurent Mauvignier „Histoires de la nuit”, cu Bastien Bouillon şi Monica Bellucci.

Arthur Harari, partenerul Justinei Triet, alături de care a scris scenariul filmului recompensat cu Palme d’Or în 2023, „Anatomie d’une chute”, este, de asemenea, prezent. El va participa cu unul dintre cele mai discutate filme din comitetul de selecție. Pelicula „L’inconnue” este considerată „un obiect cinematografic extrem de particular”, conform delegatului general al festivalului, Thierry Frémaux.

Trei filme spaniole intră în competiție

În competiția pentru trofeul de la Cannes 2026 vor concura trei filme spaniole, fapt menit să sublinieze „o anumită mişcare în cinematografia spaniolă”, potrivit lui Frémaux. Românul Cristian Mungiu, Palme d’Or în 2007 pentru „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”, revine în competiţie cu filmul „Fjord”, filmat în Norvegia, cu Renate Reinsve şi Sebastian Stan.

La celelalte secţiuni sau în afara competiţiei, vor fi proiectate mai multe producții franceze. Între aceste se numără „La bataille de Gaulle: L’âge de fer”, prima parte a dipticului despre generalul care a condus Franța după al doilea Război Mondial. Filmul este scris și regizat de fostul diplomat Antonin Baudry.

De asemene, vor fi prezentate mai multe povești reale care au fost ecranizate, menite să atragă atenția. Una dintre acestea este „L’abandon”, un film despre ultimele zile ale profesorului Samuel Paty. „L’Affaire Marie-Claire” readuce în atenţie procesul de la Bobigny al unei tinere violate care a făcut un avort ilegal. În distribuție, Charlotte Gainsbourg joacă rolul avocatei Gisele Halimi. Alte două filme, ale lui Guillaume Canet şi Agnes Jaoui, vor fi proiectate în afara competiţiei.

Cine va reprezenta Statele Unite la Cannes 2026

Deşi filme de la marile studiouri americane absentează, pe treptele de la Cannes 2026 vor păşi, ca de obicei, o multitudine de vedete. În cadrul festivalului va fi proiectat primul film al lui John Travolta în calitate de regizor.

De asemenea spectatorii vor putea urmări pelicula lui Quentin Dupieux, cu Woody Harrelson şi Kristen Stewart. Filmul prezintă o poveste nebunească filmată la Paris.

