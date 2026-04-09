B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » O nouă specia de la Polul Sud a intrat oficial pe lista celor în pericol de dispariție

O nouă specia de la Polul Sud a intrat oficial pe lista celor în pericol de dispariție

Flavia Codreanu
09 apr. 2026, 16:32
O nouă specia de la Polul Sud a intrat oficial pe lista celor în pericol de dispariție
sursă foto: pexels
Cuprins
  1. De ce pinguinii imperiali au fost clasificați în pericol
  2. Ce arată evaluarea IUCN despre viitoarele colonii de pinguini
  3. Ce reacții au exprimat cercetătorii 

Pinguinii imperiali au fost declarați oficial pe cale de dispariție de către Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN). Potrivit The Guardian, cauza oficială este topirea gheții care duce la înecul puilor de pinguin. Fiind foarte mici, animalele nu ajung să-și dezvolte penele suficient de mult pentru a putea înota.

De ce pinguinii imperiali au fost clasificați în pericol

Aceste păsări depind în totalitate de gheața fixată de coastă timp de nouă luni pe an, fiind locul unde își cresc puii. Din cauza încălzirii globale, gheața se topește, iar colonii întregi ajung în ocean mult prea devreme. Chiar dacă unii pui reușesc să iasă din apă, aceștia mor înghețați deoarece puful lor nu este adaptat pentru înot și se udă complet.

Specialiștii au observat că în anul 2022, patru din cele cinci locuri de reproducere din Marea Bellingshausen au fost distruse. Estimările actuale sunt sumbre, și indică faptul că populația de pinguini imperiali ar putea scădea la jumătate până în anul 2080, dacă gheața continuă să scadă.

Ce arată evaluarea IUCN despre viitoarele colonii de pinguini

Schimbarea statutului acestei specii este un semnal de alarmă major, indicând faptul că habitatul lor natural dispare într-un ritm accelerat. Situația este considerată sumbră de către specialiști, mai ales că pinguinii imperiali nu au un alt refugiu sigur în perioada în care puii lor sunt încă foarte mici. Prăbușirea coloniilor din zone precum Marea Bellingshausen sau Marea Weddell confirmă gravitatea crizei climatice.

Această specie, cea mai mare dintre pinguini, a urcat două trepte de risc într-un timp foarte scurt. Faptul că pinguinii imperiali sunt acum incluși în categoria celor „în pericol” obligă guvernele să ia măsuri urgente pentru protejarea ecosistemului antarctic.

Cercetătorii care au raportat prăbușirea coloniilor în ultimii ani spun că este aproape imposibil să procesezi din punct de vedere emoțional moartea unui număr atât de mare de exemplare tinere. În prezent, populația este estimată la 595.000 de adulți, dar datele arată că aceasta a scăzut deja cu 10% în intervalul 2009-2018. Această scădere constantă a determinat urcarea speciei cu două trepte de risc, de la „aproape amenințată” direct la „în pericol”.

Ce reacții au exprimat cercetătorii 

Cercetătorii descriu situația actuală ca fiind extraordinar de tulburătoare, subliniind că prăbușirea coloniilor accelerează criza extincției. Specialiștii de la British Antarctic Survey și cei din Divizia Antarctică Australiană au raportat evenimentele din ultimii ani ca fiind „sumbre” și dificil de procesat.

Pentru ca pinguinii imperiali să nu dispară definitiv până la finalul acestui secol, este nevoie de o acțiune imediată la nivel global.

Tags:
Ultima oră
18:09 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 12 – 18 aprilie: Nativilor Scorpion li se poate îndeplini o dorință chiar de suflet (VIDEO)
17:16 - Vila din centrul Bucureștiului a lui Mircea Lucescu, ocupată de oamenii străzii. Antrenorul îi plătise pentru a elibera casa
16:57 - E Bolojan „Ilie Sărăcie”? Cum răspunde consilierul guvernatorului BNR
16:38 - Cum au fost botezate fiicele lui Giovanni Becali în religia ortodoxă, deși soția sa e catolică: „Preoții erau toți securiști”
16:12 - Accident grav, urmat de un incendiu, în Timiș. Bilanțul victimelor
15:53 - Prințul Harry a fost dat în judecată de fosta sa organizație caritabilă. Motivul
15:31 - Șoferiță prinsă cu 176 km/h, pe un drum din Constanța. Cum s-a scuzat: „Se ard cozonacii în cuptor”
15:14 - Rădulescu (BNR): Ne-ar fi ajutat banii din Fondul de rezervă al Guvernului ca să atenuăm criza din Golf, dar nu-i mai avem pentru că au fost tocați pe nimic
14:56 - Miracolul s-a împlinit: Lumina Sfântă s-a aprins la Ierusalim și se pregătește să ajungă și în România
14:32 - Pregătiri de Paște terminate la spital: Două femei din Iași au suferit accidente casnice grave în bucătărie