B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » STB a anunțat programul de Paște: Cum vor circula autobuzele și tramvaiele în noaptea de Înviere

STB a anunțat programul de Paște: Cum vor circula autobuzele și tramvaiele în noaptea de Înviere

Ana Maria
09 apr. 2026, 12:59
Sursa Foto: Facebook/ Societatea de Transport București - STB SA
Cuprins
  1. STB modifică programul de Paște. Cum vor circula mijloacele de transport în zilele de Paște
  2. Cum vor circula mijloacele de transport în noaptea de Înviere
  3. Ce este „Tramvaiul Iepurașului” și când circulă

STB modifică programul de Paște în București. Află cum vor circula autobuzele, tramvaiele și troleibuzele în zilele de mare sărbătoare.

În zilele de Paște, transportul public din Capitală va avea un program diferit față de cel obișnuit, adaptat specificului acestei perioade. Schimbările sunt gândite pentru a acoperi atât deplasările din noaptea de Înviere, cât și cele din zilele de sărbătoare, când numărul călătorilor variază.

Anul acesta, Paștele ortodox este celebrat pe 12 aprilie, iar acest lucru aduce ajustări în circulația mijloacelor de transport din București.

STB modifică programul de Paște. Cum vor circula mijloacele de transport în zilele de Paște

Potrivit STB, în prima și a doua zi de Paște, autobuzele, tramvaiele și troleibuzele vor circula după un program specific weekendului. Asta înseamnă că intervalele dintre curse vor fi mai mari, iar pe anumite trasee pot apărea modificări în funcție de fluxul de pasageri.

Cum vor circula mijloacele de transport în noaptea de Înviere

Pentru noaptea de Înviere, autoritățile au luat măsuri pentru a facilita accesul către biserici. Unele linii de transport vor avea program extins, însă timpii de așteptare ar putea fi mai mari decât în mod obișnuit. În anii anteriori, linii importante, precum tramvaiul 41, au circulat și după ora 00:00, iar acest tip de organizare ar putea fi păstrat și anul acesta.

Cei care vor folosi transportul public sunt sfătuiți să își planifice din timp deplasările și să verifice constant informațiile oficiale, deoarece pot apărea modificări de ultim moment.

Ce este „Tramvaiul Iepurașului” și când circulă

Pe lângă programul special, în București va circula și „Tramvaiul Iepurașului”, un vehicul decorat tematic pentru această perioadă.

Acesta va pleca joi, 9 aprilie, de la Depoul Dudești, în două curse programate la orele 11:00 și 12:30. Traseul va include zone importante din oraș, precum Bulevardul Mărășești și Piața Unirii, iar tramvaiul va opri în stații, oferind o experiență festivă celor care aleg să călătorească cu el.

Tags:
