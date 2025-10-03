Cazinoul din Constanţa s-a dovedit a fi un real succes financiar încă din primele patru luni de la redeschidere. Monumentul istoric, simbol al orașului de la malul mării, a atras peste 170.000 de vizitatori, transformându-se într-una dintre cele mai căutate .

Cum s-a transformat Cazinoul din Constanţa într-un succes financiar atât de rapid

De la momentul mult așteptatei redeschideri, s-a impus imediat ca una dintre cele mai vizitate atracții turistice din România. Clădirea-simbol de pe faleză, complet restaurată, a atras în numai patru luni peste 170.000 de turiști, fascinați atât de frumusețea arhitecturală a monumentului, cât și de povestea sa încărcată de istorie.

În plin sezon estival, numărul vizitatorilor a ajuns chiar și la 3.000 de persoane într-o singură zi, un record ce confirmă interesul uriaș pentru această destinație culturală. Popularitatea Cazinoului s-a reflectat direct în rezultate financiare spectaculoase, mai exact încasările totale au depășit 6,5 milioane de lei, iar profitul net a ajuns la 4,5 milioane.

Poate Cazinoul din Constanţa să menţină succesul financiar în extrasezon

Cazinoul din Constanţa s-a dovedit a fi un real succes financiar în sezonul estival, dar provocarea rămâne perioada rece. În prezent, aproximativ 200 de persoane îl vizitează zilnic. Managerii au anunțat lansarea unor programe educaţionale pentru copii, dar și organizarea de evenimente corporate și instituţionale, considerate principalele surse de venit în extrasezon. Veniturile obținute vor fi reinvestite în noi proiecte culturale, pentru a păstra interesul publicului și pentru a asigura o dezvoltare pe termen lung.

Cum au reacţionat turiştii la redeschiderea Cazinoului din Constanţa

Reacțiile vizitatorilor români și străini au fost extrem de pozitive. Mulți au subliniat transformarea spectaculoasă a clădirii față de perioada în care se afla în paragină. Arhitectura renovată este considerată unică și , iar evenimentele anunţate pentru sezonul rece, inclusiv cele de Crăciun, promit să atragă și mai mulți vizitatori.

„E schimbat total. Nu se compară cu ce a fost în perioada lui ’74–’75, unde arăta altfel. E ceva arhitectural plăcut, s-a investit mult şi ar fi păcat să nu fie văzut”, a declarat un turist, potrivit observatornews.ro.