Cazurile de meningită din UK ar putea fi legate de împărțirea vape-urilor în rândul tinerilor

Selen Osmanoglu
17 mart. 2026, 11:45
Foto simbol: Pixabay
  1. Focarul și modul de răspândire
  2. Decese și îngrijorare în rândul studenților
  3. Gravitatea infecțiilor cu meningococ

Un focar de meningită în regiunea Canterbury a alarmat întreaga comunitate, fiind asociat cu Club Chemistry, unde tinerii își împărțeau vape. Infecția s-a răspândit rapid în școli și la Universitatea Kent, iar studenții, speriați, au început să ia antibiotice preventive și să se pregătească să plece acasă înainte de vacanța de Paște. Două persoane, dintre care un student, și-au pierdut viața, iar mai multe se află în stare gravă.

Focarul și modul de răspândire

Experții consideră că împărțirea de vape-uri a accelerat răspândirea meningitei. Focarul s-a extins rapid deoarece mulți studenți din Londra au participat la petreceri înainte de Ziua Mamei și s-au întors acasă, ceea ce crește riscul de contaminare, conform Daily Mail.

„13 cazuri care prezentau semne și simptome de meningită și septicemie au fost raportate către UKHSA. Din păcate, două persoane au decedat”, a declarat Agenția britanică pentru securitate sanitară (UKHSA) într-un comunicat emis duminică seara.

Decese și îngrijorare în rândul studenților

Universitatea Kent a confirmat că una dintre victime era studentă la instituție. Panica s-a răspândit rapid, iar studenții au început să ia antibiotice preventive și să se pregătească să plece acasă, luându-și bagajele. Cozi s-au format la centrele de testare și tratament, iar frica generalizată afectează campusurile și comunitățile locale.

„UKHSA și Serviciul Național de Sănătate (NHS) furnizează antibiotice studenților din regiunea Canterbury în urma mai multor cazuri de infecții invazive cu meningococ”, a precizat agenția.

Gravitatea infecțiilor cu meningococ

Potrivit BBC, 11 persoane sunt spitalizate și se află în stare gravă, majoritatea cu vârste între 18 și 21 de ani, fiind studenți. Infecțiile meningococice pot provoca meningită, septicemie, artrită sau simptome gastrointestinale severe.

Aceste infecții sunt extrem de periculoase, putând duce la deces rapid dacă nu sunt tratate. Chiar și după tratament, riscul de probleme de sănătate pe termen lung rămâne ridicat. Numărul cazurilor a crescut în mai multe țări în ultimii ani, mai ales după ridicarea restricțiilor sanitare asociate COVID-19.

