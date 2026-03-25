Curtea Constituțională a României (CCR) dezbate, miercuri, sesizarea depusă de președintele Nicușor Dan cu privire la legea care reglementează utilizarea plajelor de la . Șeful statului susține că anumite prevederi sunt neconstituționale și pot crea probleme în administrarea domeniului public.

Legea care a stârnit controverse

Sesizarea a fost trimisă la CCR în luna noiembrie a anului trecut și vizează Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, scrie Agerpres.

Actul normativ introduce o schimbare importantă: posibilitatea ca titularul dreptului de proprietate asupra plajelor să ofere, gratuit, autorităților locale o parte din aceste suprafețe.

Mai exact, legea prevede că primăriile din localitățile de la malul mării pot primi, la cerere, până la 20% din suprafața plajelor utilizate în scop turistic, pentru a le transforma în plaje publice.

Argumentele președintelui

În sesizarea transmisă, Nicușor Dan subliniază că statul este, în mod clar, proprietarul acestor terenuri, deoarece faleza și plajele sunt incluse în domeniul public: „titularul dreptului de proprietate este statul, întrucât faleza și plaja mării sunt prevăzute în lista bunurilor care aparțin domeniului public al statului.”

Președintele atrage atenția că autoritățile locale nu ar avea dreptul să primească astfel de bunuri în folosință gratuită, în condițiile actuale ale legislației.

Posibile probleme de constituționalitate

Un alt punct criticat este statutul administrațiilor locale. Potrivit sesizării, acestea nu reprezintă instituții de utilitate publică în sensul prevăzut de Constituție, ceea ce ar ridica probleme legale privind transferul gratuit al terenurilor: „autoritățile administrației publice locale, care nu reprezintă instituții de utilitate publică, nu au capacitatea de a primi astfel de terenuri.”

În acest context, șeful statului consideră că prevederea care permite atribuirea a până la 20% din plaje către primării încalcă articolul 136 alineatul 4 din Constituție: „soluția legislativă ce vizează atribuirea în folosință gratuită autorităților administrației publice locale din localitățile riverane Mării Negre a unei cote de până la 20% din suprafața plajelor utilizate în scop turistic contravine dispozițiilor articolului 136 alineatul 4, teza finală din Constituție.”

Decizia CCR, așteptată

Decizia Curtea Constituțională a României va fi esențială pentru modul în care vor fi administrate plajele de la Marea Neagră în perioada următoare.

În funcție de verdict, legea ar putea fi aplicată în forma actuală sau trimisă înapoi Parlamentului pentru modificări.