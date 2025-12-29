UPDATE 10:45: Ședința Curții Constituționale a României (CCR) dedicată analizei pensiilor magistraților a fost amânată, următorul termen fiind stabilit pentru 16 ianuarie, ora . Amânarea a survenit din cauza lipsei de cvorum.

Ce a declarat președintele CCR

Președintele CCR Simina Tănăsescu a făcut declarații, ceea ce reprezintă o premieră.

Redăm, mai jos, declarațiile făcut de Simina Tănăsescu:

Pentru săptămâna în curs, singura persoană care avea concediu eram eu, l-am anulat azi dimineață.

Am constatat că nu a putut fi întrunit cvorumul. În ședința de ieri, plenul a început în formație completă. S-a diminuat, azi nu a putut fi întrunit.

Ședința de deliberări nu este terminată. Întreruperea deliberărilor poate fi realizată dacă cererea e justificată pentru o mai bună studiere a argumentelor.

Studiul de impact nu e o noutate. Studiile de impact nu sunt criteriu pentru analiza constituționalității legilor. Apectele legate de studiul de impact nu fac obiectul acestui dosar.

Următorul termen a fost stabilit pentru vineri, 16 ianuarie, la ora 10.00.

Aceasta este a treia amânare în ceea ce privește o decizie legată de pensiile speciale. Celelalte amânări au avut loc pe 10 decembrie, respectiv pe 28 decembrie.

UPDATE ora 10:38: Până acum, la ședința Curții Constituționale a României (CCR) s-au prezentat doar 5 dintre cei 9 judecători. În sala de ședință sunt prezenți președinta Simina Tănăsescu și magistrații Laura Scântei, Asztalos Csaba, Mihaela Ciochină și Dacian Dragoș.

Cine lipsește de la ședința CCR

Judecătorii Gheorghe Stan, Cristian Deliorga, Bogdan Licu și Mihai Busuioic nu au ajuns încă la întâlnire. Potrivit unor surse, situația creează un blocaj, deoarece nu este îndeplinit cvorumul necesar pentru luarea unei decizii.

Ce consecințe poate avea lipsa cvorumului

Fără prezența a cel puțin șase judecători, Curtea nu poate adopta o hotărâre oficială. În aceste condiții, potrivit surselor citate, este posibilă o nouă amânare a deciziei, prelungind astfel procesul decizional.

Știrea inițială

Ce se întâmplă cu pensiile magistraților? Curtea Constituțională a României este așteptată, luni, să se pronunțe asupra legii care schimbă regulile de pensionare pentru magistrați, după două amânări succesive.

Situația a devenit tensionată după ce, la ședința de duminică, deliberările nu au mai putut continua din cauza lipsei de cvorum, patru judecători părăsind sala în timpul pauzei, potrivit Știripesurse. Pentru adoptarea unei soluții era nevoie de prezența a cel puțin șase dintre cei nouă constituționali.

De ce este atât de importantă decizia pe care o va lua CCR privind pensiile magistraților

Legea contestată prevede schimbări majore, atât în stabilirea cuantumului pensiei, cât și în condițiile de pensionare. Documentul a mai ajuns pe masa Curții Constituționale în octombrie, când a fost declarat neconstituțional din cauza lipsei avizului CSM. Ulterior, Guvernul și-a angajat din nou răspunderea în Parlament, de această dată având aviz, chiar dacă unul negativ.

”Curtea Constituţională a decis, duminică, continuarea deliberărilor în data de 29 decembrie 2025, ora 10,00, în cazul obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, constatând lipsa cvorumului în cadrul şedinţei de deliberare intervenită în data de 28 decembrie 2025”, a transmis .

Ce prevede, concret, legea pensiilor pentru magistrați

Noua lege aduce modificări importante în sistemul pensiilor de serviciu pentru magistrați. În primul rând, vârsta de pensionare nu mai este stabilită separat, ci va fi raportată la vârsta standard din sistemul public de pensii. Până la finalul anului 2026, este menținută totuși o vârstă minimă de pensionare de 49 de ani, după care creșterea se va face gradual pentru fiecare generație.

Un alt element major este introducerea unei vechimi totale în muncă de cel puțin 35 de ani, nu doar în magistratură. Această condiție va fi implementată treptat, astfel încât să existe o perioadă de adaptare. Tot etapizat va crește și vârsta de pensionare, până la atingerea pragului de 65 de ani.

În ceea ce privește partea financiară, proiectul stabilește că pensia de serviciu va reprezenta 55% din media indemnizațiilor brute și a sporurilor din ultimele 60 de luni de activitate. Există și o limitare importantă: pensia netă nu va putea depăși 70% din venitul net pe care magistratul l-a avut în ultima lună de activitate.

Legea modifică și regulile privind bonificația de 1% și actualizarea pensiilor. Aceste facilități vor mai fi aplicate doar celor care au deja decizie de pensionare sau îndeplinesc condițiile înainte de intrarea în vigoare a legii, fără a se mai lua în calcul vechimea acumulată ulterior.

Ce se întâmplă cu pensiile magistraților? Poate schimba această lege sistemul pensiilor speciale?

Legea a fost deja subiectul mai multor dezbateri și contestații, iar decizia CCR privind pensiile magistraților va avea impact direct asupra sistemului judiciar și a bugetului de stat.