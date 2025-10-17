din sectorul 5 al Capitalei a îngrozit întreaga Românie. Imaginile tulburătoare cu blocul devastat, cu liceul afectat grav de deflagrație, dar și cu oamenii prinși sub dărăpănături, au șocat toată populația țării.

Matei Sumbasacu, inginer structurist, a intrat în direct la B1TV, unde a explicat detalii despre construcția și structura imobilului care a sărit în aer. Potrivit expertului, deși blocul a fost proiectat pentru un anume scenariu de încărcări gravitaționale și dinamice, nu a fost pregătit pentru a suporta o explozie.

Ce a declarat specialistul

Matei Sumbasacu a precizat că tocmai pentru faptul că blocul nu a fost pregătit pentru o explozie, asistăm acum la aceste efecte. Mai mult, inginerul a declarat, fiind prezent la fața locului, că în acest moment „lipsesc niște pereți importanți din structura blocului”.

„Evident, blocul a fost proiectat pentru un anumit scenariu de încărcare. Încărcări gravitaționale și încărcări dinamice provenite din vânt sau seism, dar nu pentru o explozie. Asta a produs efectele pe care le vedem acum. În momentul de față lipsesc niște pereți importanți din structura blocului. Acest lucru înseamnă că chiar și încărcările gravitaționale reprezintă un pericol pentru siguranța structurală a blocului, deoarece elementele structurale nu au fost proiectate să preia sarcinile în asemenea mod, așa cum arată scenariul de încărcare acum”, a explicat Matei Sumbasacu, în direct la B1TV.

Sumbasacu: „Orice pătrundere în clădire poate crește numărul de victime”

De asemenea, expertul a subliniat importanța ascultării autorităților. Acesta a transmis oamenilor să nu pătrundă, sub nicio formă, în clădire, deoarece un astfel de gest, le poate fi fatal, în situația dată.

„Este o situație dramatică până la urmă, din toate punctele de vedere. Oamenii trebuie să înțeleagă că nu trebuie să-și riște viața. Există aici, la fața locului, autorități care au securizat perimetrul. Deci bunurile lor sunt în siguranță, însă orice acces, orice pătrundere în clădire crește riscul și poate crește numărul de victime”, a adăugat inginerul.

Matei Sumbasacu: „Reparațiile și consolidările sunt posibile tehnic”

În plus, Sumbasacu a menționat că se pot face reparații la nivelul clădirii, însă asta în cazul în care„ fenomenul nu avansează”.

„În momentul de față, prioritatea este, evident, salvarea de vieți. Deci, căutarea și salvarea oamenilor care se mai pot afla în clădire. Apoi se poate veni cu soluții de punere în siguranță de urgență a clădirii. Trebuie să se întâmple acest lucru pentru a se preveni un colaps. Iar abia apoi putem vorbi despre reparații și consolidări. Ele sunt posibile tehnic, în cazul în care fenomenul nu avansează. Deocamdată, e foarte devreme să estimăm acest lucru. Avem un fenomen de deflagrație care provoacă un risc principal de colaps al clădirii. Evident și un risc secundare la adresa oamenilor din jurul clădirii”, a mai spus acesta.