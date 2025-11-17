B1 Inregistrari!
Ce-a pățit jandarmul care l-a amendat pe Marian Rădună, la comemorarea Colectiv. Informația, confirmată de surse judiciare

Ana Maria
17 nov. 2025, 18:45
Ce-a pățit jandarmul care l-a amendat pe Marian Rădună, la comemorarea Colectiv. Informația, confirmată de surse judiciare
Sursa foto: Captura video Facebook
Cuprins
  1. Ce a declarat jandarmul implicat în scandal
  2. Cum au reacționat organizatorii marșului
  3. Care a fost poziția Jandarmeriei Române

Jandarmul implicat în scandal, după comemorarea Colectiv, și-a aflat „pedeapsa”. Marian Rădună, unul dintre organizatorii marșului de comemorare a tragediei din Clubul Colectiv, a fost amendat de un jandarm. Decizia a stârnit un val uriaș de reacții în spațiul public, iar jandarmul în cauză a primit și o cercetare disciplinară. 

„S-a dispus cercetarea prealabilă disciplinară pentru agentul constatator, cât și pentru șeful de stat major al batalionului din care acesta făcea parte”, au declarat surse judiciare, potrivit Știripesurse.

Ce a declarat jandarmul implicat în scandal

La câteva zile după incident, tânărul jandarm, în vârstă de 26 de ani, a povestit cum viața i-a fost dată peste cap. A primit numeroase amenințări pe internet și a mărturisit că regretă situația. Într-un interviu pentru republica.ro, el a spus: „Regret mult ce s-a întâmplat. Nu ne-am dat seama că putem crea această imagine”.

De asemenea, a descris conflictul cu organizatorii marșului:

„Domnul Rădună ne-a sfidat tot drumul. Un organizator, dacă nu dorește participarea altor persoane, ar trebui să ne informeze. Noi ne-am aflat prinși între ciocan și nicovală, între oamenii care așteptau să aprindă lumânări și domnul Rădună, care nu permitea accesul. Ne duceam la el și îl rugam frumos, dar ne sfida”, a povestit jandarmul.

Cum au reacționat organizatorii marșului

Marian Rădună a explicat că au existat tensiuni legate de prezența unor steaguri politice la eveniment.

„Noi nu am vrut să fie steaguri ca simbolistică. Nu am nicio problemă cu el ca individ, cu orientarea sa politică. Nu am vrut steaguri la comemorare, simbolic, pentru că România a eșuat acolo”, a spus Rădună.

Marșul a reunit câteva sute de persoane, pornind de la Universitate spre locul fostului club Colectiv. După ora permisă, 25 de participanți țineau un moment de reculegere, iar Marian Rădună a primit o amendă de 3.000 de lei.

Care a fost poziția Jandarmeriei Române

Jandarmeria a anunțat că va verifica modul în care a fost aplicată sancțiunea, iar șeful instituției, Alin Mastan, a prezentat scuze publice. Într-un mesaj video, acesta a subliniat:

„În primul rând, doresc să exprim în mod public scuze pentru incidentul produs. Deși vorbim despre o situație singulară, este un moment regretabil, cu atât mai mult cu cât evenimentul avea un profund caracter emoțional și simbolic. Din această situație vom trage concluziile necesare și vom învăța lecțiile care se impun”, a declarat Mastan.

El a recunoscut că, deși amenda a avut un temei legal, ar fi fost necesar mai mult tact:

„Chiar dacă din punct de vedere legal au existat elemente care, în mod formal, puteau constitui temeiul aplicării unei sancțiuni contravenționale, considerăm că este esențial să avem în vedere particularitățile evenimentului.”

