Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a oferit detalii despre stadiul celor trei centre pentru mari arși aflate în construcție. Două dintre ele, la și Târgu Mureș, ar putea fi date în folosință în această vară, iar centrul pediatric din București se estimează că va fi finalizat în primăvara anului viitor.

Centrele de mari arși din Timișoara și Târgu Mureș aproape finalizate

Proiectele pentru centrele de mari arși au fost inițiate încă din 2015, însă întârzierile semnificative au blocat lucrările până în 2022, când acestea au fost reluate și accelerate. Ministrul Rogobete a precizat că, la centrele din Timișoara și Târgu Mureș, clădirile sunt deja finalizate, iar în prezent se lucrează la instalarea echipamentelor medicale, definirea fluxurilor și ajustarea ultimelor detalii logistice.

„Undeva în această vară le vom da în folosință pe ambele”, a declarat Rogobete în cadrul Healthcare Forum „Adevărul”, subliniind că România va beneficia astfel de infrastructură modernă și complet echipată pentru tratamentul pacienților cu arsuri severe.

Centrul pediatric din București: construcție în ritm accelerat

Centrul pentru copii, aflat în curtea Spitalului Grigore Alexandrescu, este primul și singurul de acest tip din România. Rogobete a explicat că proiectul a avut întârzieri inițiale, dar lucrările recuperează ritmul: etajul patru este deja finalizat. Estimările indică deschiderea centrului în primăvara anului 2027.

„Este esențial ca echipele medicale să fie instruite după standarde internaționale, de aceea vom colabora cu unul dintre cele mai mari centre europene de tratament pentru mari arși din Bruxelles”, a adăugat ministrul. Această colaborare va include schimb de expertiză, vizite reciproce și implementarea celor mai riguroase proceduri clinice.

Conform Ministerului Sănătății, deschiderea acestor centre va reduce dependența României de transferurile medicale în străinătate și va crește semnificativ capacitatea de tratament pentru pacienții cu arsuri severe.

Modificări importante în organizarea rezidențiatului

Ministrul Rogobete a anunțat și schimbări majore în distribuirea posturilor la rezidențiat, care de acum înainte va fi fundamentată pe date reale, demografice și pe nevoile concrete ale sistemului sanitar. „Anul trecut, la rezidențiat, a fost cel mai mare număr de locuri la medicina de familie din ultimii zece ani, tocmai pentru că trebuie închis acest decalaj. Medicina de familie reprezintă fundația sistemului de sănătate. Este la fel de importantă cum este componenta de ambulatoriu de specialitate. Eu cred că această diferență a numărului de posturi poate fi reglată în timp”, a explicat oficialul.

Rogobete a subliniat că, în trecut, distribuirea posturilor nu ținea cont de pensionări sau de necesitățile fiecărei specialități. „Ani la rând s-au scos posturile din pix, fără estimări clare, fără să știm câți doctori vor ieși la pensie în următorii cinci ani pe fiecare specialitate”, a adăugat el.

Analiza recentă a Ministerului Sănătății include resursa umană din spitale, grupele de muncă și estimările privind pensionările. Astfel, numărul de locuri la rezidențiat va fi adaptat la realitățile sistemului: „Anul acesta vom scoate numărul de posturi adaptat. Discrepanța nu se va opri peste noapte, dar este un punct de plecare important”, a concluzionat ministrul.