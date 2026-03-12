B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Șoc în Timișoara! Descinderi la clanul Cîrpaci. Au forțat un bărbat să își doneze un rinichi (VIDEO)

Șoc în Timișoara! Descinderi la clanul Cîrpaci. Au forțat un bărbat să își doneze un rinichi (VIDEO)

Adrian A
12 mart. 2026, 14:47
Șoc în Timișoara! Descinderi la clanul Cîrpaci. Au forțat un bărbat să își doneze un rinichi (VIDEO)
Cuprins
  1. Cum l-au forțat pe bărbat să le dea un rinichi
  2. Căutați prin toată Europa
  3. Cine este clanul Cîrpaci?

Autoritățile române și cele din Germania efectuează o anchetă comună într-un caz extrem de grav care a ajuns în atenția procurorilor DIICOT la Timișoara. Membrii clanului mafiot au forțat un bărbat să le doneze un rinichi.

Cum l-au forțat pe bărbat să le dea un rinichi

Timișoara este în stare de șoc după ce procurorii DIICOT și polițiștii de la combaterea criminalității organizate au efectuat percheziții la membrii celebrului clan Cîrpaci! Descinderile au vizat una dintre cele mai macabre scheme descoperite recent în Europa: traficul de persoane și transplantul forțat de organe.

Potrivit anchetatorilor, Gradu și Ileana Cîrpaci ar fi ținut în sclavie un bărbat în Germania, amenințându-l cu moartea pentru a-l forța să le doneze un rinichi.

Concret, pe când erau la casa lor din Munchen, Cîrpacii l-au cazat pe bărbat într-un apartament, i-au luat pașaportul și buletinul și l-au izolat de familia din România. L-au pus la muncă pentru ei, l-au constrâns să semneze tot felul de contracte, iar apoi l-au amenințat că-i ucid rudele din țară, dacă nu acceptă să-i doneze un rinichi lui Gradu Cîrpaci. Operația a avut loc într-un spital din Germania, unde donatorul a declarat că ar fi nepotul lui Cîrpaci.

Căutați prin toată Europa

Potrivit polițiștilor de la Crimă Organizată și procurorilor DIICOT, cei doi Cîrpaci sunt acum de negăsit și cel mai probabil se ascund undeva în Germania, după cum scrie opiniatimisoarei.ro.

Gradu Cîrpaci și Ileana Cîrpaci sunt urmăriți penal pentru comiterea infracțiunilor de trafic grav de ființe umane, în scopul prelevării de organe, vătămare corporală, constrângere și amenințare.

Cine este clanul Cîrpaci?

Clanul Cîrpaci este cunoscut în Timișoara ca una dintre cele mai influente și controversate familii mafiote implicate în activități legate de imobiliare, fiind deseori menționat în presă ca un grup extrem de agresiv în oraș.

Clanul a devenit notoriu în ultimele două decenii pentru faptul că a ajuns să dețină sute de proprietăți și imobile valoroase în centrul Timișoarei, prin retrocedări sau achiziții, multe din ele ilegale.

Un exemplu de notorietate este cel al Spitalului de Copii din Timișoara. Membrii clanului au evacuat, pur și simplu, secția de pneumologie a spitalului dintr-un imobil pe care puseseră mâna.

Și nu mai vorbim despre sutele de situații în care membri ai clanului ar fi forțat proprietari să le vândă locuințele la prețuri mici sau i-ar fi hărțuit sistematic pe vecini pentru a le ceda imobilele.

Citește și...
Sigur nu știai asta! Culoarea ochilor ar putea dezvălui predispoziția către dependența de alcool
Eveniment
Sigur nu știai asta! Culoarea ochilor ar putea dezvălui predispoziția către dependența de alcool
A plecat să trăiască în „cea mai sigură țară din lume”, dar s-a întors după 7 luni. Motivele care au făcut-o să renunțe
Eveniment
A plecat să trăiască în „cea mai sigură țară din lume”, dar s-a întors după 7 luni. Motivele care au făcut-o să renunțe
Escrocheria care a lovit deja peste un milion de români. Avertismentul experților Bitdefender: „Există mai multe semnale de alarmă”
Eveniment
Escrocheria care a lovit deja peste un milion de români. Avertismentul experților Bitdefender: „Există mai multe semnale de alarmă”
Un manager a fost despăgubit cu aproape 12.000 de lire după ce a fost omis dintr-o postare de Ziua Internațională a Bărbaților
Eveniment
Un manager a fost despăgubit cu aproape 12.000 de lire după ce a fost omis dintr-o postare de Ziua Internațională a Bărbaților
Un italian a fost condamnat pentru a 13-a oară după ce s-a cazat în hoteluri de lux și a plecat fără să plătească
Eveniment
Un italian a fost condamnat pentru a 13-a oară după ce s-a cazat în hoteluri de lux și a plecat fără să plătească
Jonathan, țestoasa de 193 de ani care a devenit cel mai bătrân animal terestru din lume
Eveniment
Jonathan, țestoasa de 193 de ani care a devenit cel mai bătrân animal terestru din lume
Bolojan cere schimbarea schemei de sprijin pentru angajarea șomerilor, după descoperirea unor abuzuri
Eveniment
Bolojan cere schimbarea schemei de sprijin pentru angajarea șomerilor, după descoperirea unor abuzuri
Un stagiar a fost concediat după prima zi de muncă pentru că a refuzat să se întoarcă la birou seara târziu
Eveniment
Un stagiar a fost concediat după prima zi de muncă pentru că a refuzat să se întoarcă la birou seara târziu
Paradoxul locuințelor din România. Se construiește mai puțin, dar 2,5 milioane de case stau goale
Eveniment
Paradoxul locuințelor din România. Se construiește mai puțin, dar 2,5 milioane de case stau goale
În vădită cădere liberă în ochii românilor, Ilie Bolojan și-a scos mama pe scenă. Jocul de PR al premierului (VIDEO)
Eveniment
În vădită cădere liberă în ochii românilor, Ilie Bolojan și-a scos mama pe scenă. Jocul de PR al premierului (VIDEO)
Ultima oră
15:07 - Sigur nu știai asta! Culoarea ochilor ar putea dezvălui predispoziția către dependența de alcool
14:58 - A plecat să trăiască în „cea mai sigură țară din lume”, dar s-a întors după 7 luni. Motivele care au făcut-o să renunțe
14:36 - Escrocheria care a lovit deja peste un milion de români. Avertismentul experților Bitdefender: „Există mai multe semnale de alarmă”
14:26 - Un manager a fost despăgubit cu aproape 12.000 de lire după ce a fost omis dintr-o postare de Ziua Internațională a Bărbaților
13:45 - Ambarcațiune scufundată pe Canalul Sulina, după impactul cu un remorcher. Incidentul naval a aruncat doi oameni în apă
13:43 - Un italian a fost condamnat pentru a 13-a oară după ce s-a cazat în hoteluri de lux și a plecat fără să plătească
13:26 - Diana Șoșoacă a decis: România a intrat în război. A mai decis și altădată, dar acum suntem în război și cu Iranul și cu Rusia (VIDEO)
13:12 - Jonathan, țestoasa de 193 de ani care a devenit cel mai bătrân animal terestru din lume
13:07 - Dubaiul nu mai e la fel. Cât costă acum o noapte de cazare după scăderea masivă a prețurilor
12:54 - PSD cedează și nu prea în fața lui Ilie Bolojan. Războiul din coaliție se mută în Parlament