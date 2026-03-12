Șoc în Timișoara! Descinderi la clanul Cîrpaci. Au forțat un bărbat să își doneze un rinichi (VIDEO)

Autoritățile române și cele din Germania efectuează o anchetă comună într-un caz extrem de grav care a ajuns în atenția procurorilor DIICOT la Timișoara. Membrii clanului mafiot au forțat un bărbat să le doneze un rinichi.

Cum l-au forțat pe bărbat să le dea un rinichi

Timișoara este în stare de șoc după ce procurorii DIICOT și polițiștii de la combaterea criminalității organizate au efectuat percheziții la membrii celebrului clan Cîrpaci! Descinderile au vizat una dintre cele mai macabre scheme descoperite recent în Europa: traficul de persoane și transplantul forțat de organe.

Potrivit anchetatorilor, Gradu și Ileana Cîrpaci ar fi ținut în sclavie un bărbat în Germania, amenințându-l cu moartea pentru a-l forța să le doneze un rinichi.

Concret, pe când erau la casa lor din Munchen, Cîrpacii l-au cazat pe bărbat într-un apartament, i-au luat pașaportul și buletinul și l-au izolat de familia din România. L-au pus la muncă pentru ei, l-au constrâns să semneze tot felul de contracte, iar apoi l-au amenințat că-i ucid rudele din țară, dacă nu acceptă să-i doneze un rinichi lui Gradu Cîrpaci. Operația a avut loc într-un spital din Germania, unde donatorul a declarat că ar fi nepotul lui Cîrpaci.

Căutați prin toată Europa

Potrivit polițiștilor de la Crimă Organizată și procurorilor DIICOT, cei doi Cîrpaci sunt acum de negăsit și cel mai probabil se ascund undeva în Germania, după cum scrie

Gradu Cîrpaci și Ileana Cîrpaci sunt urmăriți penal pentru comiterea infracțiunilor de trafic grav de ființe umane, în scopul prelevării de organe, vătămare corporală, constrângere și amenințare.

Cine este clanul Cîrpaci?

Clanul Cîrpaci este cunoscut în Timișoara ca una dintre cele mai influente și controversate familii mafiote implicate în activități legate de imobiliare, fiind deseori menționat în presă ca un grup extrem de agresiv în oraș.

Clanul a devenit notoriu în ultimele două decenii pentru faptul că a ajuns să dețină sute de proprietăți și în centrul Timișoarei, prin retrocedări sau achiziții, multe din ele ilegale.

Un exemplu de notorietate este cel al Spitalului de Copii din Timișoara. Membrii clanului au evacuat, pur și simplu, secția de pneumologie a spitalului dintr-un imobil pe care puseseră mâna.

Și nu mai vorbim despre sutele de situații în care membri ai clanului ar fi forțat proprietari să le vândă locuințele la prețuri mici sau i-ar fi hărțuit sistematic pe vecini pentru a le ceda imobilele.