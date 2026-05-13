Au curs banii la nunta Andreei Bălan și Victor Cornea! Cei doi au spus „da” în fața altarului, iar evenimentul a fost organizat la scară mare. Cei doi au celebrat unul dintre cele mai importante momente din viața lor în compania familiei, a prietenilor și a numeroși invitați din lumea mondenă.

După petrecerea fastuoasă, atenția s-a mutat rapid asupra unei întrebări care apare după orice astfel de eveniment: ce sumă s-ar fi strâns din darul de nuntă?

Ceremonia religioasă și petrecerea au avut loc duminică, 10 mai, într-o locație exclusivistă de pe malul Lacului Buftea, unde invitații au avut parte de un eveniment atent organizat până la cele mai mici detalii.

Artista și-a dorit un eveniment spectaculos, iar pregătirile au fost pe măsură. Atmosfera de la petrecere a fost întreținută de mai mulți artiști cunoscuți, printre care 3 Sud Est, Luis Gabriel, Viorica și Ioniță de la Clejani, trupa The Colours, Flick și Nea Mărin.

Pe lângă momentele artistice, invitații au avut parte de un meniu premium, iar a schimbat nu mai puțin de patru rochii de mireasă pe parcursul serii.

Având în vedere amploarea evenimentului și numărul mare de invitați, estimările privind darul de nuntă indică o sumă considerabilă.

Potrivit calculelor bazate pe contribuțiile obișnuite pentru astfel de evenimente, darul oferit de invitați ar fi fost cuprins între 500 și 1.500 de euro, în funcție de relația cu mirii.

Dacă aproximativ 200 dintre invitați ar fi oferit câte 500 de euro fiecare, suma ar ajunge la 100.000 de euro. În același timp, dacă restul de 50 de persoane apropiate, precum rude, nași sau prieteni foarte apropiați, ar fi contribuit cu aproximativ 1.500 de euro de persoană, s-ar mai adăuga încă 75.000 de euro, potrivit .

Câți bani ar fi putut încasa mirii după nuntă

Potrivit acestui calcul estimativ, Andreea Bălan și Victor Cornea ar fi putut strânge în jur de 175.000 de euro din darul de nuntă.

Desigur, este vorba despre o estimare, însă suma reflectă dimensiunea unui eveniment organizat la standarde ridicate, cu sute de invitați și un program spectaculos. Pentru cei doi, nunta a marcat începutul unui nou capitol, într-un decor de poveste.