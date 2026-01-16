B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Adrian Băzăvan, motociclistul care a proiectat „Marş la Moscova” la protestul AUR, sancționat. Ce amendă a primit

Ana Maria
16 ian. 2026, 13:05
Sursa foto: Facebook / @Lupii Tricolori
Cuprins
  1. Ce sancțiune a primit bărbatul care a proiectat mesajul „Marş la Moscova” pe clădire
  2. Ce alte sancțiuni au aplicat jandarmii
  3. Ce măsuri au fost luate pentru menținerea ordinii?
  4. Cine a organizat protestul și care a fost contextul?

Adrian Băzăvan, motociclistul care a proiectat mesajul „Marş la Moscova” la protestul AUR, sancționat. Partidul Acțiunea Conservatoare și AUR au organizat pe 15 ianuarie, în Piața Victoriei, un protest împotriva Legii Vexler. În timpul manifestației, un bărbat a proiectat pe o clădire mesajul „Marș la Moscova” folosind un dispozitiv special, în timp ce era pe motocicletă.

Ce sancțiune a primit bărbatul care a proiectat mesajul „Marş la Moscova” pe clădire

Jandarmii l-au identificat pe bărbatul respectiv și l-au amendat cu 1.000 de lei pentru „instigare cu intenția de zădărnicire ori tulburare, în orice mod, a adunărilor publice”.

”În contextul adunării publice din data de 15.01.2025, din Piața Universității, pe timpul deplasării manifestanților, un bărbat a proiectat un mesaj pe o clădire, stârnind indignarea celorlalți participanți la adunarea publică.

Totodată, pentru protecția persoanei în cauză și a celorlalți participanți la manifestație, a fost nevoie de intervenția jandarmilor.

Astfel, bărbatul în cauză a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 de lei, în conformitate cu prevederile art. 26, lit. e) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

e) instigarea prin orice mijloace, inițierea sau recurgerea la acțiuni violente sau alte manifestări, cu intenția de zădărnicire ori tulburare, în orice mod, a adunărilor publice;”, a transmis  Jandarmeria într-un comunicat de presă, potrivit Știripesurse.

Ce alte sancțiuni au aplicat jandarmii

În urma incidentelor din Piața Victoriei, Jandarmeria a aplicat patru sancțiuni contravenționale în valoare totală de 10.400 de lei și a întocmit un act de sesizare către organele de urmărire penală. Măsurile au fost luate pentru încălcarea legii, după cum urmează:

  • Două sancțiuni contravenționale, totalizând 10.000 de lei, conform art. 26 lit. e) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;

  • Două sancțiuni, în valoare totală de 400 de lei, în baza art. 2 pct. 1 din Legea nr. 61/1991, pentru fapte ce aduc atingere ordinii și liniștii publice.

Ce măsuri au fost luate pentru menținerea ordinii?

Jandarmeria a sesizat organele de urmărire penală conform art. 375 din Codul Penal pentru faptele constatate. În timpul protestului, unii manifestanți au aruncat recipiente din plastic, bulgări de zăpadă și panouri metalice către forțele de ordine.

Reprezentanții Jandarmeriei au subliniat că echipele de dialog au apelat la calm și cooperare, însă pentru restabilirea ordinii și detensionarea situației s-au folosit, temporar, pulverizatoare cu substanță iritant-lacrimogenă.

Cine a organizat protestul și care a fost contextul?

La manifestație au participat câteva mii de persoane. Evenimentul a fost organizat de Claudiu Târziu și susținut de AUR, fiind un protest împotriva Legii Vexler, o inițiativă legislativă ce prevede pedepse mai dure pentru fapte legate de fascism, legionarism, rasism și xenofobie.

Tags:
