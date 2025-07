Ce amendă a primit un bărbat din Bacău după ce a aruncat gunoaie pe un câmp? „De unde să am bani să plătesc? Nu am”

Un bărbat de 53 de ani s-a ales cu o amendă uriașă după ce a aruncat gunoaie pe un câmp din comuna Gioseni, județul . Individul a fost prins de chiar în timp ce săvârșea fapta.

Cuprins:

Bărbatul a fost pus să strângă gunoaiele aruncate ilegal Mirosul emanat de gunoaiele aruncate lângă pârâu, insuportabil Riscul la care se expun cei care aruncă deșeuri la întâmplare

Bărbatul a fost pus să strângă gunoaiele aruncate ilegal

Bărbatul de 53 de ani a fost surprins de un echipaj de jandarmi în timp descărca lângă un pârâu, un tractor plic cu deşeuri din construcţii. L-au legitimat, i-au dat o amendă și l-au pus să strângă gunoaiele descărcate și să le arunce într-un loc special amenajat.

„Nepăsarea pentru mediul înconjurător i-a adus unui bărbat o amendă în valoare de 30.000 de lei pentru depozitarea deşeurilor în zona unei ape curgătoare. De asemenea, bărbatul a fost obligat să depoziteze gunoaiele într-un spaţiu special amenajat, aşa cum trebuia de la început”, a declarat Alexandra Dănculea, IJJ Bacău, potrivit .

Mirosul emanat de gunoaiele aruncate lângă pârâu, insuportabil

Însă, din păcate, problema deșeurilor aruncate pe malul pârâului nu a început și nici nu se va termina cu bărbatul de 53 de ani. Localnicii reclamă faptul că zona din jurul pârâului a fost mereu văzută de alții ca un loc de depozitarea a gunoaielor.

De la saltele vechi și canapele până la televizoare stricate, oamenii aleg să arunce obiectele de care nu au mai nevoie pe malurile pârâului. Așa se face că, de-a lungul anilor, zona a devenit o adevărată groapă de gunoi.

„Nu este normal când merg la câmp să trec pe lângă mormane de gunoi. Oamenii aruncă aici toate prostiile, iar vara mirosul se simte de la distanţă”, a spus Constantin Pricope.

„Păi nici nepoţii nu îi mai pot lăsa să meargă la joacă pe câmp. Sunt bucăţi de beton şi de fier, ori tablă, şi e foarte periculos”, a zis Valentina Stoleru.

Riscul la care se expun cei care aruncă deșeuri la întâmplare

Câţiva dintre localnici recunosc fără ezitare că obișnuiesc să arunce gunoaiele în apropiere de pârâu pentru că așa au văzut la părinții lor. Sunt conștienți că ar putea fi amendați, dar pentru că veniturile abia le ajung să trăiască, nu sunt speriați de valoarea sancţiunilor.

„Dintotdeauna aşa am procedat. Nu am maşină şi nu am unde să duc gunoiul. Aşa au făcut şi părinţii mei. Ştiu că nu este bine, dar nu am altă soluţie pentru că nu îmi permit să plătesc maşină”, a spus Ionel Palade.

„De obicei nu aruncăm lucruri mari şi până acum nu am primit amendă. Şi dacă mă amendează, ce? De unde să am bani să plătesc? Nu am”, a mărturisit Rodica Stamate.

Autorităţile atrag atenţia că persoanele care aruncă deşeurile la întâmplare riscă nu doar o amendă, ci și să le fie confiscat mijlocul de transport cu care au cărat gunoaiele.