B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Alimentele pe care ar trebui să le mănânci la micul dejun pentru o viață longevivă

Alimentele pe care ar trebui să le mănânci la micul dejun pentru o viață longevivă

B1.ro
02 ian. 2026, 23:00
Alimentele pe care ar trebui să le mănânci la micul dejun pentru o viață longevivă
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  2. Ce beneficii au proteinele consumate la micul dejun
  3. Cum pot contribui proteinele, grăsimile și fibrele consumate la micul dejun, la o viață longevivă
  4. Ce mâncăruri ar trebui evitate la micul dejun pentru o viață longevivă

Micul dejun pregătește terenul pentru întreaga zi, motiv pentru care medicii recomandă o masă sănătoasă, echilibrată și sățioasă. Dacă conține ce trebuie, micul dejun poate controbui inclusiv la o viață longevivă. Un medic cardiolog recomandă ca atunci când ne pregătim prima masă din zi să fim atenți să conțină atât alimente bogate în proteine și fibre, cât și produse cu grăsimi sănătoase. 

Ce beneficii au proteinele consumate la micul dejun

Este recomandat ca micul dejun să conțină atât alimente bogate în proteine, cât și în fibre și grăsimi sănătoase. Recunoscute pentru aportul de proteine sunt ouăle, iaurtul în stil grecesc, fasolea, tofu, somonul afumat sau chiar ton sau curcan. Pentru grăsimile sănătoase, pot fi consumate uleiul de măsline, avocadoul, nucile, untul de nuci și semințele. Iar pentru fibre, cerealele integrale, fructele și legumele sunt cele mai bune.

„Un mic dejun bogat în proteine ​​este una dintre cele mai simple modalități de a vă proteja metabolismul și sănătatea pe termen lung”, spune Dal Farra, medic cardiolog, potrivit Eating Well.

Cum pot contribui proteinele, grăsimile și fibrele consumate la micul dejun, la o viață longevivă

Proteinele și grăsimile sănătoase ajută la stabilizarea glicemiei. Ambele substanțe nutritive sunt digerate treptat, ajutând la încetinirea absorbției carbohidraților din masă și la menținerea glicemiei la un nivel echilibrat pe tot parcursul dimineții.

„O piatră de temelie a longevității este glicemia stabilă, care va proteja sănătatea inimii și a creierului tău în timp”, a explicat Dal Farra.

Odate adăugate și fibrele în combinația dintre proteine și grăsimi sănătoase, masa va oferi o senzație de sațietate, pentru mai mult timp. Un mic dejun sățios poate preveni depunerea de kilograme nedorite și chiar facilitatea procesului de slăbire.

Ce mâncăruri ar trebui evitate la micul dejun pentru o viață longevivă

Pâinea prăjită albă, batoanele granola, cerealele îndulcite, clătitele și vafele sunt alimente preferate pentru micul dejun, de mulți oameni. Deși toate alimentele își pot avea locul într-un model alimentar sănătos, un consum ridicat de astfel de carbohidrați rafinați (sau „carbohidrați goi”, așa cum îi place lui Dal Farra să îi numească) a fost legat de o probabilitate mai mică de îmbătrânire sănătoasă. Pe de altă parte, cercetările au arătat că consumul de alimente precum fructe, legume, leguminoase și cereale integrale este asociată cu o probabilitate mai mare de îmbătrânire sănătoasă.

Una dintre cele mai ușoare modalități de a incorpora niște fibre în micul dejun este prin consumul de fulgi de ovăz, cereale integrale neîndulcite, un măr, o portocală sau o pară.

Grăsimile pot contribui, de asemenea, la o senzație de sațietate îndelungată. Însă, foarte important este și tipul de grăsimi consumate. Cercetările sugerează că grăsimile saturate, din alimente precum untul, crema de brânză, produsele de patiserie, cârnații și slănina, pot accelera îmbătrânirea celulară. Pe de altă parte, grăsimile mononesaturate și polinesaturate pot ajuta la încetinirea procesului de îmbătrânire din celule, prin reducerea inflamației dăunătoare și a stresului oxidativ. Aceste grăsimi sănătoase provin din alimente precum avocado, ulei de măsline, nuci, unt de nuci, semințe, somon afumat, hering și chiar ouă.

Tags:
Citește și...
Ministrul Apărării vine cu explicații. Adevărul despre cele 50 de milioane de euro acordate Ucrainei: „Este o decizie asumată”
Eveniment
Ministrul Apărării vine cu explicații. Adevărul despre cele 50 de milioane de euro acordate Ucrainei: „Este o decizie asumată”
Psihologii trag un semnal de alarmă! Obiceiuri care ne sabotează fericirea mai mult decât credem
Eveniment
Psihologii trag un semnal de alarmă! Obiceiuri care ne sabotează fericirea mai mult decât credem
Dorința de mișcare se face simțită după zilele de sărbătoare. Românii iau cu asalt piscinele, patinoarele și băile termale
Eveniment
Dorința de mișcare se face simțită după zilele de sărbătoare. Românii iau cu asalt piscinele, patinoarele și băile termale
Coșmarurile îți pot scurta viața! Adevărul șocant descoperit de cercetătorii britanici
Eveniment
Coșmarurile îți pot scurta viața! Adevărul șocant descoperit de cercetătorii britanici
Guvernul reduce numărul vizelor de muncă pentru lucrătorii din afara UE. Reacția antreprenorilor
Eveniment
Guvernul reduce numărul vizelor de muncă pentru lucrătorii din afara UE. Reacția antreprenorilor
Românii au ieșit la vânătoare de reduceri. Care sunt cele mai căutate produse în această perioadă
Eveniment
Românii au ieșit la vânătoare de reduceri. Care sunt cele mai căutate produse în această perioadă
Un fenomen meteo extrem de periculos are loc în mai multe zone din România. Cum trebuie să procedeze șoferii surprinși în trafic
Eveniment
Un fenomen meteo extrem de periculos are loc în mai multe zone din România. Cum trebuie să procedeze șoferii surprinși în trafic
Francez stabilit în Brașov, siderat de creșterea prețurilor: „Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea”
Eveniment
Francez stabilit în Brașov, siderat de creșterea prețurilor: „Mă gândesc serios să mă întorc în țara mea”
Primii ghiocei au apărut chiar din prima zi a anului, în Munții Măcinului: „Natura a ales să ne surprindă mai devreme” (FOTO)
Eveniment
Primii ghiocei au apărut chiar din prima zi a anului, în Munții Măcinului: „Natura a ales să ne surprindă mai devreme” (FOTO)
Moarte învăluită în mister. Șuier, cel mai celebru câine din Poliția Română, a încetat din viață: „Nu era așa bătrân”
Eveniment
Moarte învăluită în mister. Șuier, cel mai celebru câine din Poliția Română, a încetat din viață: „Nu era așa bătrân”
Ultima oră
23:36 - Melania Trump a strălucit la petrecerea de Anul Nou de la Mar-a-Lago. Cât a costat rochia purtată de Prima Doamnă
23:09 - Noul primar al New Yorkului intră în conflict cu Israelul chiar din prima zi de mandat: „Mamdani își arată adevărata față”
22:27 - Ministrul Apărării vine cu explicații. Adevărul despre cele 50 de milioane de euro acordate Ucrainei: „Este o decizie asumată”
22:19 - Ce ar fi dus la izbucnirea incendiului devastator din Crans-Montana? Prima ipoteză a anchetatorilor
21:51 - Psihologii trag un semnal de alarmă! Obiceiuri care ne sabotează fericirea mai mult decât credem
21:36 - Gabriela Prisăcariu a întors toate privirile de Revelion. Pentru ce ținută a optat soția lui Dani Oțil
21:14 - Dorința de mișcare se face simțită după zilele de sărbătoare. Românii iau cu asalt piscinele, patinoarele și băile termale
21:04 - România are două dintre cele mai sigure orașe ale lumii. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
20:38 - Coșmarurile îți pot scurta viața! Adevărul șocant descoperit de cercetătorii britanici
20:34 - Guvernul reduce numărul vizelor de muncă pentru lucrătorii din afara UE. Reacția antreprenorilor