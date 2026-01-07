Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani, iar printre ultimele sale dorințe a fost și ca înmormântarea ei să fie cât mai simplă posibil și: fără soții Macron! În ultima perioadă, familia Macron pare a fi în centrul mai multor controverse. Cel mai recent a izbucnit după ce Brigitte Macron a jignit mai multe activiste feministe.

De ce nu i-a vrut Brigitte Bardot pe soții Macron la înmormântarea ei

La cererea expresă a lui Brigitte Bardot, nici Emmanuel Macron, nici soția lui, nu și-au făcut prezența înmormântarea actriței franceze. Motivul invocat: Emmanuel Macron, în calitate de președinte al Franție, nu face suficient pentru bunăstarea animalelor.

Insuși Emmanuel Macron a numit-o pe Bardot o „legendă a filmului”. Nu se știe cum au primit președintele francez și soția sa interdicția explicită de a participa la înmormântarea actriței, relatează .

Unde are loc înmormântarea lui Brigitte Bardot

Centrul orașului Saint-Tropez a fost închis pentru înmormântarea celebrei actrițe Brigitte Bardot. Doar cei care au fost invitați explicit de familia Bardot la evenimentul funerar au putut participa, iar președintele francez și soția sa cu siguranță nu se numără printre invitați.

La scurt timp după ce s-a stins din viață, numeroși fani au venit la celebra ei locuință, La Madrague, din , în sudul Franței, pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Cine a fost Brigitte Bardot

Brigitte Bardot a fost o legendă a filmului francez. A devenit faimoasă pentru filme precum „Și Dumnezeu… a creat femeia” și „Disprețul”.

Actrița s-a implicat în activități caritabile pentru bunăstarea animalelor încă din 1962. Din 1986 încoace, și-a deschis o fundație dedicată protecției animalelor. Fundația Brigitte Bardot a salvat numeroase animale și le-a oferit șansa la o nouă viață, la o fermă asociată fundației.

În timpul vieții sale, actrița franceză l-a criticat pe Emmanuel Macron pentru lipsa sa de implicare în ceea ce privește bunăstarea animalelor.