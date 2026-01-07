B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » De ce nu au avut voie Emmanuel Macron și soția sa să participe la înmormântarea lui Brigitte Bardot

De ce nu au avut voie Emmanuel Macron și soția sa să participe la înmormântarea lui Brigitte Bardot

B1.ro
07 ian. 2026, 19:20
De ce nu au avut voie Emmanuel Macron și soția sa să participe la înmormântarea lui Brigitte Bardot
Sursa foto: Hepta / DPA Images / Julien Mattia
Cuprins
  1. De ce nu i-a vrut Brigitte Bardot pe soții Macron la înmormântarea ei
  2. Unde are loc înmormântarea lui Brigitte Bardot
  3. Cine a fost Brigitte Bardot

Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani, iar printre ultimele sale dorințe a fost și ca înmormântarea ei să fie cât mai simplă posibil și: fără soții Macron! În ultima perioadă, familia Macron pare a fi în centrul mai multor controverse. Cel mai recent a izbucnit după ce Brigitte Macron a jignit mai multe activiste feministe.

De ce nu i-a vrut Brigitte Bardot pe soții Macron la înmormântarea ei

La cererea expresă a lui Brigitte Bardot, nici Emmanuel Macron, nici soția lui, nu și-au făcut prezența înmormântarea actriței franceze. Motivul invocat: Emmanuel Macron, în calitate de președinte al Franție, nu face suficient pentru bunăstarea animalelor.

Insuși Emmanuel Macron a numit-o pe Bardot o „legendă a filmului”. Nu se știe cum au primit președintele francez și soția sa interdicția explicită de a participa la înmormântarea actriței, relatează Heute.

Unde are loc înmormântarea lui Brigitte Bardot

Centrul orașului Saint-Tropez a fost închis pentru înmormântarea celebrei actrițe Brigitte Bardot. Doar cei care au fost invitați explicit de familia Bardot la evenimentul funerar au putut participa, iar președintele francez și soția sa cu siguranță nu se numără printre invitați.

La scurt timp după ce s-a stins din viață, numeroși fani au venit la celebra ei locuință, La Madrague, din Saint-Tropez, în sudul Franței, pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Cine a fost Brigitte Bardot

Brigitte Bardot a fost o legendă a filmului francez. A devenit faimoasă pentru filme precum „Și Dumnezeu… a creat femeia” și „Disprețul”.

Actrița s-a implicat în activități caritabile pentru bunăstarea animalelor încă din 1962. Din 1986 încoace, și-a deschis o fundație dedicată protecției animalelor. Fundația Brigitte Bardot a salvat numeroase animale și le-a oferit șansa la o nouă viață, la o fermă asociată fundației.

În timpul vieții sale, actrița franceză l-a criticat pe Emmanuel Macron pentru lipsa sa de implicare în ceea ce privește bunăstarea animalelor.

Tags:
Citește și...
Trump, nouă reacție furioasă: Vom fi mereu alături de NATO, chiar dacă ei nu vor fi alături de noi. Am pus capăt singur la 8 războaie, iar Norvegia, membră NATO, nu mi-a dat Premiul Nobel pentru Pace
Externe
Trump, nouă reacție furioasă: Vom fi mereu alături de NATO, chiar dacă ei nu vor fi alături de noi. Am pus capăt singur la 8 războaie, iar Norvegia, membră NATO, nu mi-a dat Premiul Nobel pentru Pace
Donald Trump continuă atacurile la adresa persoanelor transgender: „Soția mea urăște când fac asta”
Externe
Donald Trump continuă atacurile la adresa persoanelor transgender: „Soția mea urăște când fac asta”
Donald Trump s-a rățoit la un fotograf: „Mă faci să par puțin gras și asta nu-mi place!”. Reacția ironică a democraților (VIDEO, FOTO)
Externe
Donald Trump s-a rățoit la un fotograf: „Mă faci să par puțin gras și asta nu-mi place!”. Reacția ironică a democraților (VIDEO, FOTO)
Petrolierul rusesc fugit de sub blocada din Venezuela a fost capturat de armata SUA. Cum reacționează Rusia
Externe
Petrolierul rusesc fugit de sub blocada din Venezuela a fost capturat de armata SUA. Cum reacționează Rusia
A murit fiul fostului președinte Ronald Reagan. Michael era un important comentator politic conservator
Externe
A murit fiul fostului președinte Ronald Reagan. Michael era un important comentator politic conservator
Unde și cum au fost răniți Nicolas Maduro și Cilia Flores în timpul capturării. Detalii noi din operațiunea militară americană
Externe
Unde și cum au fost răniți Nicolas Maduro și Cilia Flores în timpul capturării. Detalii noi din operațiunea militară americană
Comisia Europeană oferă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite în UE. Cine este eligibil și ce interes a generat programul
Externe
Comisia Europeană oferă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite în UE. Cine este eligibil și ce interes a generat programul
Armata americană analizează standardele de luptă și integrarea femeilor în unități combatante. Cum justifică Pentagonul această reevaluare acum
Externe
Armata americană analizează standardele de luptă și integrarea femeilor în unități combatante. Cum justifică Pentagonul această reevaluare acum
Furtuna Goretti aduce haos în transporturi și blocaje masive în Europa de Vest. Ce măsuri au fost luate pentru a limita haosul
Externe
Furtuna Goretti aduce haos în transporturi și blocaje masive în Europa de Vest. Ce măsuri au fost luate pentru a limita haosul
„Problema nu e moneda, ci suma primită”. Pensionarii din Bulgaria, revoltați de trecerea la euro. Cozi uriașe la plata pensiilor
Externe
„Problema nu e moneda, ci suma primită”. Pensionarii din Bulgaria, revoltați de trecerea la euro. Cozi uriașe la plata pensiilor
Ultima oră
20:48 - Nicușor Dan a revenit în București. Aeronava, escortată de două F-18 deasupra Elveției: „Un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul victimelor incendiului” (FOTO)
20:30 - Criză de sănii la nivel național. Angajat magazin: „Credeam că le-am văzut pe toate”
20:27 - 800.000 de lei impozit pentru un apartament în Colentina: „Dacă mă duceam să plătesc, probabil mi-ar fi luat banii”
20:19 - Ilie și Ioana Năstase, din nou împreună? Declarațiile care dau peste cap divorțul: „Suntem bine”
19:58 - Cluj: Poliția, în alertă după ce o copilă a reclamat că părinții ei se ceartă violent. Ce a urmat
19:55 - Vacanță cu probleme pentru Otniela Sandu. Vedeta a ajuns pe perfuzii: „Nu credeam că poate fi așa de rău”
19:29 - Trump, nouă reacție furioasă: Vom fi mereu alături de NATO, chiar dacă ei nu vor fi alături de noi. Am pus capăt singur la 8 războaie, iar Norvegia, membră NATO, nu mi-a dat Premiul Nobel pentru Pace
19:23 - Numărul casei, detaliul ignorat care îi poate costa scump pe proprietari. Decizia luată într-un oraș din România
18:58 - Surse: Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni un departament special împotriva dezinformării
18:44 - Angajații din România ar putea primi concediu plătit dacă suferă de burnout. Ce obligații le revin angajatorilor