Președintele american Donald Trump a lansat un nou atac la adresa aliaților săi din NATO, punctând că „vom fi mereu alături de NATO, chiar dacă ei nu vor fi alături de noi”. Mai apoi, revenind la vechea sa frustrare, el s-a plâns că n-a primit Premiul Nobel pentru Pace. Se întâmplă la o zi după ce Administrația Trump a admis că nu exclude o intervenție militară pentru a prelua Groenlanda de la Danemarca, o țară și ea membră NATO.

Atacul lui Trump la adresa NATO

„Amintiți-vă voi, marii fani ai NATO, că ei erau la 2% din PIB (pentru Apărare) și majoritatea nu-și plăteau facturile, PÂNĂ CÂND AM APĂRUT EU. SUA, în mod nechibzuit, plătea și pentru ei!

Eu, cu tot respectul, i-am adus la 5% din PIB ȘI EI ACUM PLĂTESC. Toată lumea spunea că nu se poate face, dar s-a putut, pentru că, mai presus de toate, ei sunt prietenii mei.

Fără implicarea mea, Rusia ar fi avut acum TOATĂ UCRAINA.

Amintiți-vă că am pus capăt singur la 8 RĂZBOAIE, iar Norvegia, membră NATO, a ales în mod nechibzuit să nu-mi acorde Premiul Nobel pentru Pace. Dar asta nu contează! Ce contează e că am salvat milioane de vieți.

RUSIA ȘI CHINA NU SE TEM DE NATO FĂRĂ SUA ȘI MĂ ÎNDOIESC CĂ NATO AR FI ALĂTURI DE NOI DACĂ AM AVEA CU ADEVĂRAT NEVOIE DE EI. TOȚI SUNT NOROCOȘI CĂ AM RECONSTRUIT ARMATA NOASTRĂ ÎN PRIMUL MEU MANDAT ȘI CONTINUĂM SĂ FACEM ASTA.

Vom fi întotdeauna alături de NATO, chiar dacă ei nu vor fi alături de noi.

Singura națiune pe care China și Rusia o tem și o respectă e SUA RECONSTRUITĂ DE DJT (Donald J. Trump). SĂ FACEM AMERICA MĂREAȚĂ DIN NOU!!!”, a zbierat Trump pe rețeaua Truth Social.

Trump, noi amenințări că va lua un teritoriu de la un stat aliat

În ultimele zile, președintele american a repetat de mai multe ori că de la Danemarca deoarece teritoriul e vital pentru securitatea SUA.

Marți, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a admis că e posibila utilizarea forței militare: „Președintele și echipa sa analizează mai multe opțiuni pentru a urmări acest obiectiv important de politică externă și, bineînțeles, utilizarea armatei americane e mereu o opțiune la dispoziția comandantului suprem”.

Tot marți, mai multe state NATO au semnat o declarație comună în care au atras atenția că numai Danemarca și Groenlanda pot decide asupra propriului viitor.