Ana Beatrice
07 ian. 2026, 17:57
Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cât durează Modulul 3 și ce urmează după vacanța de iarnă
  2. Ce vacanțe mai au elevii după reluarea școlii din ianuarie 2026

După zilele de vacanță și atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă, elevii revin la rutina școlară. Joi, 8 ianuarie 2026, începe oficial școala pentru toți elevii. Tot în această zi debutează Modulul 3 din structura anului școlar 2025–2026.

Cât durează Modulul 3 și ce urmează după vacanța de iarnă

După cele 18 zile de pauză dedicate sărbătorilor, elevii revin în bănci joi, 8 ianuarie 2026. Vacanța de iarnă s-a încheiat după ce a început pe 20 decembrie 2025. Această dată marchează debutul Modulului 3 din anul școlar 2025–2026, o perioadă care nu are aceeași durată în toate județele.

Calendarul diferă în funcție de programarea săptămânii „Școala altfel”, stabilită la nivelul fiecărui inspectorat școlar. Astfel, cursurile se pot desfășura până la 6 februarie 2026, până la 13 februarie sau chiar până la 20 februarie 2026.

La finalul acestui modul, elevii vor intra în vacanța mobilă de iarnă, cunoscută și ca vacanța intersemestrială sau de schi.

Ce vacanțe mai au elevii după reluarea școlii din ianuarie 2026

Odată cu revenirea elevilor la școală pe 8 ianuarie 2026, calendarul școlar mai include câteva perioade importante de odihnă până la finalul anului. Structura pe module este concepută astfel încât să alterneze perioadele de învățare cu pauze regulate, necesare pentru refacere și menținerea randamentului.

Prima vacanță care urmează este vacanța mobilă de iarnă din februarie 2026. Aceasta are o durată de o săptămână și este stabilită la nivelul fiecărui inspectorat școlar, imediat după încheierea Modulului 3. De regulă, perioada este folosită pentru escapade la munte sau activități specifice sezonului rece.

În primăvară, elevii vor avea vacanța de Paște, programată anul acesta între sâmbătă, 4 aprilie, și marți, 14 aprilie 2026. După încheierea cursurilor, elevii intră în vacanța de vară, cea mai extinsă perioadă de pauză din anul școlar. Aceasta începe sâmbătă, 20 iunie 2026, și se încheie duminică, 6 septembrie 2026. În total, anul școlar 2025–2026 este împărțit în cinci module și cinci vacanțe, o organizare menită să reducă stresul și să sprijine performanța școlară, în special pentru elevii mai mici.

Pe lângă vacanțele stabilite prin structura anului școlar, anul 2026 include și mai multe zile libere legale care pot transforma anumite weekenduri în minivacanțe.

