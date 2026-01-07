Trafic aglomerat pe Valea Prahovei, pe , pe direcția de mers spre București. se întind pe mai mulți kilometri între Predeal, Azuga şi Buşteni.

Românii care au ales să se întoarcă din în această zi de miercuri, 7 ianuarie, se confruntă cu probleme pe DN 1. Potrivit polițiștilor din cadrul Centrului Infotrafic, la această oră se înregistrează un trafic aglomerat pe Valea Prahovei. Coloanele de mașini se întind pe mai mulți kilometri între localitățile Predeal, Azuga şi Buşteni.

O altă coloană de mașini s-a format, pe sensul către Ploieşti şi între localităţile Posada şi Comarnic. De asemenea, pe sensul de urcare către Braşov, se circulă cu dificultate între Nistoreşti şi Comarnic, dar şi pe raza staţiunii Buşteni.

În aceste condiții, polițiștii rutieri recomandă șoferilor să folosească rutele alternative, calculând timpul de deplasare până la destinație, cu ajutorul aplicaţiilor de telefon. Sunt recomandate următoarele rute alternative:

DN 1A Braşov – Cheia – Ploieşti – Autostrada A3 – Bucureşti;

DN 73 Râşnov – Bran – Câmpulung – Piteşti;

DN 73 Râşnov – Câmpulung – DN 72A – Târgovişte;

DN 71 Sinaia – Târgovişte – Bucureşti.

Recomandările polițiștilor rutieri pentru șoferi

Poliţiştii recomandă ca, la revenirea din vacanţă, pentru creşterea gradului de siguranţă, șoferii să verifice cu mare atenție traseul pe care îl au de parcurs. Dat fiind condițiile de trafic aglomerat este bine ca șoferii să se asigure din timp că traseul pe care l-au ales este cel optim. De asemenea, sunt îndemnați să ia în considerare că timpul petrecut în călătorie creşte din cauza ambuteiajelor și a numărului mare de vehicule.

„Daţi dovadă de respect faţă de ceilalţi participanţi la trafic, acordând prioritate celor în drept şi evitând să aveţi preocupări de natură a vă distrage atenţia de la condus. Nu vă angajaţi în depăşirea coloanelor de autovehicule, asiguraţi-vă foarte bine înainte de a schimba direcţia sau banda şi semnalizaţi din timp această intenţie”, transmite .

Potrivit sursei citate, șoferii trebuie să evite deplasarea dsacă au consumat băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive. De asemenea, trebuie să verifice ca autovehiculele să fie echipate de iarnă pentru a face față eventualelor situații neprevăzute.

„În nici o situaţie nu conduceţi după ce aţi consumat băuturi alcoolice sau substanţe psihoactive. Pentru deplasarea pe suprafeţe carosabile acoperite cu polei, gheaţă sau zăpadă, legislaţia rutieră prevede obligativitatea echipării autovehiculelor cu anvelope de iarnă”, au mai transmis polițiștii rutieri.