Ana Beatrice
07 ian. 2026, 16:33
Sursă Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Cuprins
  1. Cine va analiza acest caz și cine va răspunde pentru decesul tânărului
  2. Cum s-a desfășurat intervenția medicală înainte de moartea pacientului

Ministrul Sănătăţii a anunţat că va sesiza Colegiul Medicilor în urma unui caz grav petrecut la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău. Un tânăr de doar 25 de ani a fost internat în spital cu o fractură închisă de femur. Leziunea a fost suferită în urma unui accident rutier, iar la scurt timp după internare acesta a decedat.

Potrivit informaţiilor oficiale, pacientul a fost investigat, stabilizat şi internat în Secţia de Ortopedie, însă starea sa s-a deteriorat rapid. Cazul a stârnit indignare. În cursul zilei de marţi, curtea spitalului a devenit scena unui protest la care au participat mai multe persoane.

Cine va analiza acest caz și cine va răspunde pentru decesul tânărului

Protestele declanșate după moartea tânărului de 25 de ani au continuat și miercuri. În curtea spitalului au fost prezente și forțele de ordine, pentru a asigura ordinea publică. Conducerea Ministerului Sănătății a transmis că situația va fi înaintată către Colegiul Medicilor din România, notează digi24.ro.

„Eu nu pot să emit opinii medicale, nu cunosc detaliile medicale, patologiile asociate, tipul de intervenţie, însă voi sesiza Colegiul Medicilor din România, pentru că este de competenţa lor”, a transmis miercuri ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, pentru Agerpres.

Totodată, purtătorul de cuvânt al Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, Adriana Bunilă, a precizat că tânărul a fost victima unui accident rutier produs pe 2 ianuarie. Acesta a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe cu o fractură închisă de femur.

Cum s-a desfășurat intervenția medicală înainte de moartea pacientului

În urma investigațiilor realizate în Unitatea de Primiri Urgențe, tânărul a fost internat în Secția de Ortopedie a Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău. Aici urma să fie supus unei intervenții chirurgicale.

Conform reprezentanților unității medicale, pacientului i-au fost aplicate măsuri de imobilizare în aparat gipsat. De asemenea, i-a fost administrat tratamentul specific. Operația era programată pentru data de 5 ianuarie, însă, înainte de a ajunge în sala de intervenții, starea sa de sănătate s-a deteriorat brusc. „În prezent se aşteaptă rezultatele necropsiei pentru a se stabili cauzele exacte ale decesului”, a spus purtătorul de cuvânt al SJU Buzău.

Pentru o transparență deplină, managerul unității, Sorin Pătraşcu, a anunțat că la procedură va fi prezent și un expert criminalist. Acesta face parte din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean.

