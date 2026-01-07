B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Problema brazilor aruncați după sărbători. Soluțiile autorităților și sancțiunile pentru românii care ignoră regulile

Problema brazilor aruncați după sărbători. Soluțiile autorităților și sancțiunile pentru românii care ignoră regulile

Ana Beatrice
07 ian. 2026, 18:39
Problema brazilor aruncați după sărbători. Soluțiile autorităților și sancțiunile pentru românii care ignoră regulile
Sursa foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Unde ajung brazii după sărbători
  2. Cum rezolvă primăriile problema brazilor aruncați
  3. Ce amenzi riscă românii care aruncă bradul de Crăciun la gunoi

Odată cu trecerea sărbătorilor, bradul își încheie și el misiunea din casele noastre. Ziua Sfântului Ioan Botezătorul semnalează sfârșitul perioadei festive și momentul în care decorurile sunt strânse. Este important, însă, ce facem el după. Nu îl aruncăm la întâmplare și nici din impuls. Pubela nu este o opțiune, iar fereastra apartamentului cu atât mai puțin.

Unde ajung brazii după sărbători

După încheierea sărbătorilor de iarnă, milioane de brazi sunt aruncați la gunoi în toată țara. Zilnic, echipele de salubritate adună zeci de brazi. Uneori, numărul acestora ajunge chiar la câteva sute, lăsați lângă pubele sau pe spațiile verzi.

Pentru a evita acest scenariu repetat an de an, primăriile din întreaga țară au demarat, în această perioadă, campanii gratuite de colectare a brazilor. Astfel, cetățenii au la dispoziție soluții corecte și civilizate pentru eliminarea lor.

Cum rezolvă primăriile problema brazilor aruncați

Autoritățile locale din toată țara au venit cu soluții clare pentru gestionarea brazilor de Crăciun. Scopul este ca aceștia să nu mai ajungă aruncați la întâmplare. În Capitală, de exemplu, fiecare sector are propriul program de colectare. În cele mai multe zone, brazii pot fi lăsați lângă pubelele stradale, de unde sunt ridicați zilnic de operatorii de salubritate. Există însă și excepții. În Sectorul 6, proprietarii trebuie să ducă brazii direct la centrele speciale de colectare.

Și la Iași, deșeurile vegetale sunt preluate din apropierea tomberoanelor. După ce sunt adunați din cartiere, brazii ajung într-un punct de colectare, iar de acolo sunt transportați la depozitul de deșeuri, unde sunt tocați și reciclați.

„Vor deveni materie primă pentru industria celulozei şi hârtiei şi a mobilei. Rugăm frumos ca aceşti brazi să nu-i ardă, să nu-i arunce şi să-i depună corespunzător lângă punctele gospodăreşti”, a spus directorul Salubris, notează observatornews.ro.

În plus, o alternativă tot mai populară este predarea brazilor la punctele de colectare organizate de marii retaileri, unde aceștia pot fi schimbați pe vouchere.

Ce amenzi riscă românii care aruncă bradul de Crăciun la gunoi

Autoritățile atrag atenția că nerespectarea regulilor de depozitare a brazilor se sancționează. Aruncarea lor în tomberoane, pe spații verzi sau pe trotuare este considerată contravenție.

La Iași, persoanele fizice riscă o amendă de 500 de lei, iar cele juridice pot plăti până la 2.500 de lei. În Capitală, sancțiunile sunt mai aspre, cu amenzi cuprinse între 2.000 și 5.000 de lei.

Tags:
Citește și...
Criză de sănii la nivel național. Angajat magazin: „Credeam că le-am văzut pe toate”
Eveniment
Criză de sănii la nivel național. Angajat magazin: „Credeam că le-am văzut pe toate”
Cluj: Poliția, în alertă după ce o copilă a reclamat că părinții ei se ceartă violent. Ce a urmat
Eveniment
Cluj: Poliția, în alertă după ce o copilă a reclamat că părinții ei se ceartă violent. Ce a urmat
Numărul casei, detaliul ignorat care îi poate costa scump pe proprietari. Decizia luată într-un oraș din România
Eveniment
Numărul casei, detaliul ignorat care îi poate costa scump pe proprietari. Decizia luată într-un oraș din România
Angajații din România ar putea primi concediu plătit dacă suferă de burnout. Ce obligații le revin angajatorilor
Eveniment
Angajații din România ar putea primi concediu plătit dacă suferă de burnout. Ce obligații le revin angajatorilor
Supa care previne îmbătrânirea. Este bogată în vitamine și antioxidanți
Eveniment
Supa care previne îmbătrânirea. Este bogată în vitamine și antioxidanți
Elevii revin la școală pe 8 ianuarie 2026. Cât durează Modulul 3 și ce vacanțe urmează
Eveniment
Elevii revin la școală pe 8 ianuarie 2026. Cât durează Modulul 3 și ce vacanțe urmează
De ce nu mai vor românii să dea bacșiș livratorilor: „I-am închis ușa în nas și i-am dat o stea”
Eveniment
De ce nu mai vor românii să dea bacșiș livratorilor: „I-am închis ușa în nas și i-am dat o stea”
Mâncarea românească l-a uimit pe un vlogger american celebru: „Este incredibil. Aș putea să stau aici și să fac doar asta” (VIDEO)
Eveniment
Mâncarea românească l-a uimit pe un vlogger american celebru: „Este incredibil. Aș putea să stau aici și să fac doar asta” (VIDEO)
Cum a reacționat ministrul Sănătăţii în cazul decesului tânărului de 25 de ani de la SJU Buzău: „Eu nu pot să emit opinii medicale”
Eveniment
Cum a reacționat ministrul Sănătăţii în cazul decesului tânărului de 25 de ani de la SJU Buzău: „Eu nu pot să emit opinii medicale”
Suspiciuni de sabotaj pe o pârtie din România. Cum ar fi încercat atacatorul să împiedice deschiderea domeniului schiabil
Eveniment
Suspiciuni de sabotaj pe o pârtie din România. Cum ar fi încercat atacatorul să împiedice deschiderea domeniului schiabil
Ultima oră
20:48 - Nicușor Dan a revenit în București. Aeronava, escortată de două F-18 deasupra Elveției: „Un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul victimelor incendiului” (FOTO)
20:30 - Criză de sănii la nivel național. Angajat magazin: „Credeam că le-am văzut pe toate”
20:27 - 800.000 de lei impozit pentru un apartament în Colentina: „Dacă mă duceam să plătesc, probabil mi-ar fi luat banii”
20:19 - Ilie și Ioana Năstase, din nou împreună? Declarațiile care dau peste cap divorțul: „Suntem bine”
19:58 - Cluj: Poliția, în alertă după ce o copilă a reclamat că părinții ei se ceartă violent. Ce a urmat
19:55 - Vacanță cu probleme pentru Otniela Sandu. Vedeta a ajuns pe perfuzii: „Nu credeam că poate fi așa de rău”
19:29 - Trump, nouă reacție furioasă: Vom fi mereu alături de NATO, chiar dacă ei nu vor fi alături de noi. Am pus capăt singur la 8 războaie, iar Norvegia, membră NATO, nu mi-a dat Premiul Nobel pentru Pace
19:23 - Numărul casei, detaliul ignorat care îi poate costa scump pe proprietari. Decizia luată într-un oraș din România
19:20 - De ce nu au avut voie Emmanuel Macron și soția sa să participe la înmormântarea lui Brigitte Bardot
18:58 - Surse: Nicușor Dan vrea să înființeze la Cotroceni un departament special împotriva dezinformării