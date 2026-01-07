Odată cu trecerea sărbătorilor, bradul își încheie și el misiunea din casele noastre. Ziua semnalează sfârșitul perioadei festive și momentul în care decorurile sunt strânse. Este important, însă, ce facem el după. Nu îl aruncăm la întâmplare și nici din impuls. Pubela nu este o opțiune, iar fereastra apartamentului cu atât mai puțin.

Unde ajung brazii după sărbători

După încheierea sărbătorilor de iarnă, milioane de brazi sunt aruncați la gunoi în toată țara. Zilnic, echipele de salubritate adună zeci de brazi. Uneori, numărul acestora ajunge chiar la câteva sute, lăsați lângă pubele sau pe spațiile verzi.

Pentru a evita acest scenariu repetat an de an, primăriile din întreaga țară au demarat, în această perioadă, campanii gratuite de colectare a brazilor. Astfel, cetățenii au la dispoziție soluții corecte și civilizate pentru eliminarea lor.

Cum rezolvă primăriile problema brazilor aruncați

Autoritățile locale din toată țara au venit cu soluții clare pentru gestionarea brazilor de Crăciun. Scopul este ca aceștia să nu mai ajungă aruncați la întâmplare. În Capitală, de exemplu, fiecare sector are propriul program de colectare. În cele mai multe zone, brazii pot fi lăsați lângă pubelele stradale, de unde sunt ridicați zilnic de operatorii de salubritate. Există însă și excepții. În Sectorul 6, proprietarii trebuie să ducă brazii direct la centrele speciale de colectare.

Și la Iași, deșeurile vegetale sunt preluate din apropierea tomberoanelor. După ce sunt adunați din cartiere, brazii ajung într-un punct de colectare, iar de acolo sunt transportați la depozitul de deșeuri, unde sunt tocați și reciclați.

„Vor deveni materie primă pentru industria celulozei şi hârtiei şi a mobilei. Rugăm frumos ca aceşti brazi să nu-i ardă, să nu-i arunce şi să-i depună corespunzător lângă punctele gospodăreşti”, a spus directorul , notează observatornews.ro.

În plus, o alternativă tot mai populară este predarea brazilor la punctele de colectare organizate de marii retaileri, unde aceștia pot fi schimbați pe vouchere.

Ce amenzi riscă românii care aruncă bradul de Crăciun la gunoi

Autoritățile atrag atenția că nerespectarea regulilor de depozitare a brazilor se sancționează. Aruncarea lor în tomberoane, pe spații verzi sau pe trotuare este considerată contravenție.

La Iași, persoanele fizice riscă o amendă de 500 de lei, iar cele juridice pot plăti până la 2.500 de lei. În , sancțiunile sunt mai aspre, cu amenzi cuprinse între 2.000 și 5.000 de lei.