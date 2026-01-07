B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Antonia a povestit cum a încercat un medic estetician s-o păcălească: „Urăsc cum mulți doctori te fac să te simți ca și cum nu ești niciodată de ajuns”. Avertismentul artistei

Antonia a povestit cum a încercat un medic estetician s-o păcălească: „Urăsc cum mulți doctori te fac să te simți ca și cum nu ești niciodată de ajuns”. Avertismentul artistei

Traian Avarvarei
07 ian. 2026, 17:59
Antonia a povestit cum a încercat un medic estetician s-o păcălească: „Urăsc cum mulți doctori te fac să te simți ca și cum nu ești niciodată de ajuns”. Avertismentul artistei
Antonia. Sursa foto: Captură video - Horia Brenciu / YouTube
Cuprins
  1. Pățania Antoniei cu medicul estetician
  2. Antonia s-a îmbolnăvit după niște injecții

Antonia a povestit cum, în urmă cu un an, un medic estetician a încercat s-o păcălească să-și facă niște injecții la nivelul feței de care nu avea nevoie. Artista e mândră că nu a refuzat intervenția. Cu această ocazie, ea a denunțat practicile din unele saloane, în care medicii pun presiune pe paciente să accepte operații estetice de care nu au nevoie și, astfel, ajung toate să arate la fel.

Pățania Antoniei cu medicul estetician

„Un medic a încercat să mă convingă să-mi fac injecții în față pentru a îmi ridica colțurile buzelor și să adauge substanțe de umplere, dar nu am fost niciodată atrasă de aspectul acela fals. Sunt sincer mândră de mine, pentru că am fost puternică și nu am cedat.

În zilele noastre, unii medici te pot face să te simți incredibil de nesigură prin standardele lor de frumusețe ideală, unde, puțin câte puțin, femeile ajung să arate la fel.

Da, știu, este vorba despre alegeri personale, pentru că este un anumit tip de estetică pe care mulți o urmează, dar totuși… Aș fi putut să cedez de atâtea ori în viață…

Acidul în buze poate arăta frumos, mai plin, tentant. Dar aleg să nu o fac. Dacă vreau un aspect mai plin, voi trece cu conturul deasupra buzelor și e suficient pentru mine. Urăsc cum mulți doctori te fac să te simți ca și cum nu ești niciodată de ajuns!”, a povestit Antonia, pe Instagram.

Antonia s-a îmbolnăvit după niște injecții

La finalul anului trecut, cântăreața a povestit că a suferit niște complicații la opt ani după ce a apelat la injecții cu Aquafilling în zona fesieră. Din cauza lor a și trecut prin trei operații.

„Am învățat să îmi iubesc corpul așa cum este, și că, dacă vreau să îmi îmbunătățesc corpul, aleg să o fac pe cale naturală, cu răbdare și respect, așa cum am fost învățată”, a mai susținut Antonia.

Tags:
Citește și...
Câți bani trebuie să plătească Vali Vijelie la taxe și impozite. Manelistul deține 30 de apartamente
Monden
Câți bani trebuie să plătească Vali Vijelie la taxe și impozite. Manelistul deține 30 de apartamente
Cristina Cioran a decis să le ascundă copiilor faptul că Alex Dobrescu e la închisoare: „Mă întreabă zilnic când vine acasă”
Monden
Cristina Cioran a decis să le ascundă copiilor faptul că Alex Dobrescu e la închisoare: „Mă întreabă zilnic când vine acasă”
Georgiana Lobonț, ținta comentariilor de hate după ce a pozat în costum de baie. „Iartă-mă că întreb. Ești vie?”
Monden
Georgiana Lobonț, ținta comentariilor de hate după ce a pozat în costum de baie. „Iartă-mă că întreb. Ești vie?”
Cum a petrecut Irinel Columbeanu sărbătorile, după ce viața lui s-a schimbat radical: „Stă la căldurică și citește Biblia”
Monden
Cum a petrecut Irinel Columbeanu sărbătorile, după ce viața lui s-a schimbat radical: „Stă la căldurică și citește Biblia”
Doina Teodoru pare că l-a dat uitării pe Cătălin Scărlătescu. Cu cine a plecat actrița în vacanță
Monden
Doina Teodoru pare că l-a dat uitării pe Cătălin Scărlătescu. Cu cine a plecat actrița în vacanță
Adela Popescu l-a dat de gol pe Radu Vâlcan! De ce se teme celebrul prezentator TV: „Face pe el de frică”
Monden
Adela Popescu l-a dat de gol pe Radu Vâlcan! De ce se teme celebrul prezentator TV: „Face pe el de frică”
Tradiții respectate de artiști de Bobotează. Ce obiceiuri păstrează Gheorghe Turda, Saveta Bogdan și Elena Merișoreanu
Monden
Tradiții respectate de artiști de Bobotează. Ce obiceiuri păstrează Gheorghe Turda, Saveta Bogdan și Elena Merișoreanu
Secretul siluetei perfecte la 41 de ani. Claudia Pavel se menține în formă cu yoga și alimentație vegană
Monden
Secretul siluetei perfecte la 41 de ani. Claudia Pavel se menține în formă cu yoga și alimentație vegană
Cătălin Scărlătescu și-a asumat noua relație și a publicat prima fotografie cu actuala iubită, în vacanța lor din Mexic. Cine e tânăra (FOTO)
Monden
Cătălin Scărlătescu și-a asumat noua relație și a publicat prima fotografie cu actuala iubită, în vacanța lor din Mexic. Cine e tânăra (FOTO)
Cum îi merg afacerile lui Cătălin Botezatu: „Taxele ne vor ucide!”
Monden
Cum îi merg afacerile lui Cătălin Botezatu: „Taxele ne vor ucide!”
Ultima oră
18:09 - Supa care previne îmbătrânirea. Este o bogată în vitamine și antioxidanți
17:57 - Elevii revin la școală pe 8 ianuarie 2026. Cât durează Modulul 3 și ce vacanțe urmează
17:35 - De ce nu mai vor românii să dea bacșiș livratorilor: „I-am închis ușa în nas și i-am dat o stea”
17:17 - Mâncarea românească l-a uimit pe un vlogger american celebru: „Este incredibil. Aș putea să stau aici și să fac doar asta” (VIDEO)
17:02 - Donald Trump continuă atacurile la adresa persoanelor transgender: „Soția mea urăște când fac asta”
16:59 - Donald Trump s-a rățoit la un fotograf: „Mă faci să par puțin gras și asta nu-mi place!”. Reacția ironică a democraților (VIDEO, FOTO)
16:38 - Profesorul universitar Cristian Preda, nevoit să achite de două ori taxele locale: „Sper ca, până dimineață, inegalabilul primar să nu ne spună că a calculat din nou”
16:33 - Cum a reacționat ministrul Sănătăţii în cazul decesului tânărului de 25 de ani de la SJU Buzău: „Eu nu pot să emit opinii medicale”
16:29 - Suspiciuni de sabotaj pe o pârtie din România. Cum ar fi încercat atacatorul să împiedice deschiderea domeniului schiabil
16:29 - Petrolierul rusesc fugit de sub blocada din Venezuela a fost capturat de armata SUA. Cum reacționează Rusia