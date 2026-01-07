Antonia a povestit cum, în urmă cu un an, un medic estetician a încercat s-o păcălească să-și facă niște injecții la nivelul feței de care nu avea nevoie. Artista e mândră că nu a refuzat intervenția. Cu această ocazie, ea a denunțat practicile din unele saloane, în care medicii pun presiune pe paciente să accepte operații estetice de care nu au nevoie și, astfel, ajung toate să arate la fel.

Pățania Antoniei cu medicul estetician

„Un medic a încercat să mă convingă să-mi fac injecții în față pentru a îmi ridica colțurile buzelor și să adauge substanțe de umplere, dar nu am fost niciodată atrasă de aspectul acela fals. Sunt sincer mândră de mine, pentru că am fost puternică și nu am cedat.

În zilele noastre, unii medici te pot face să te simți incredibil de nesigură prin standardele lor de frumusețe ideală, unde, puțin câte puțin, femeile ajung să arate la fel.

Da, știu, este vorba despre alegeri personale, pentru că este un anumit tip de estetică pe care mulți o urmează, dar totuși… Aș fi putut să cedez de atâtea ori în viață…

Acidul în buze poate arăta frumos, mai plin, tentant. Dar aleg să nu o fac. Dacă vreau un aspect mai plin, voi trece cu conturul deasupra buzelor și e suficient pentru mine. Urăsc cum mulți doctori te fac să te simți ca și cum nu ești niciodată de ajuns!”, a povestit Antonia, pe Instagram.

Antonia s-a îmbolnăvit după niște injecții

La finalul anului trecut, cântăreața a povestit că la opt ani după ce a apelat la injecții cu Aquafilling în zona fesieră. Din cauza lor a și trecut prin trei operații.

„Am învățat să îmi iubesc corpul așa cum este, și că, dacă vreau să îmi îmbunătățesc corpul, aleg să o fac pe cale naturală, cu răbdare și respect, așa cum am fost învățată”, a mai susținut Antonia.