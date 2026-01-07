Sunt tot mai puțini românii care lasă bacșiș livratorilor sau angajaților care prestează diverse servicii, iar motivele de multe ori nu au legătură cu partea financiară, relevă o amplă dezbatere pe Reddit pe subiect.
Mulți dintre cei care au comentat au scris că decid dacă lasă bacșiș sau nu în funcție de atitudinea livratorului. Mulți au scris că au renunțat să mai dea bani în plus tocmai pentru că livratorii se așteaptă să primească mereu câte ceva și devin nepoliticoși dacă nu primesc:
Alții au invocat motivele financiare pentru faptul că nu mai lasă bacșiș, scrie Adevărul:
Alți români au scris că oferă bacșiș doar celor care le aduc colete grele. Iar alții răsplătesc curierii doar atunci când vin mai repede sau când sunt amabili.
Un curier a scris că pentru livratori cel mai bine e să nu aibă așteptări, căci nu vor fi dezamăgiți. El a mai susținut că oamenii care comandă mâncare scumpă lasă rar bacșiș. În schimb, cei care comandă fast-food oferă, de obicei, în jur de 5 lei.
„În general fac în jur de 50–70 de lei în trei ore, cu tot cu bacșiș, dacă e cineva curios. Personal nu mă aștept la bacșiș, n-am nevoie, dar mă aștept să ai bani ficși la plățile cash. Nu am de unde să dau rest tuturor câte 3, 4, 6 lei”, a mai susținut acesta.
Iar o tânără a scris și ea: „Soțul meu livra mâncare, iar acum face ridesharing (n.r. transport). Bacșișul este aproape inexistent — nu în sensul că nu ar face sute de lei, ci în sensul că au fost weekenduri în care nu a strâns nici măcar 50 de lei, în total. Mașina lui este mereu curată, are un rating foarte bun și, de obicei, inclusiv monede de 50 de bani pentru rest”.