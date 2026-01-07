Sunt tot mai puțini românii care lasă bacșiș livratorilor sau angajaților care prestează diverse servicii, iar motivele de multe ori nu au legătură cu partea financiară, relevă o amplă dezbatere pe Reddit pe subiect.

Ce experiențe au avut românii cu livratorii

Mulți dintre cei care au comentat au scris că decid dacă lasă bacșiș sau nu în funcție de atitudinea . Mulți au scris că au renunțat să mai dea bani în plus tocmai pentru că livratorii se așteaptă să primească mereu câte ceva și devin nepoliticoși dacă nu primesc:

„Odată nu am avut bani suficienți pentru bacșiș. După ce curierul mi-a dat mâncarea, i-am mulțumit, iar el a mormăit ceva ce n-am înțeles, urmat de: ”că de mulțumiri suntem sătui””

„M-a întrebat: «No tips?», cu o față din aia de cerșetor din tramvai. I-am închis ușa în nas și i-am dat o stea”

„Am pus din greșeală un leu în plus la o comandă de pizza. A doua zi m-am trezit cu un leu în cutia poștală. Altădată am comandat de vreo 73 de lei și am dat 75 de lei, pentru că nu aveam mărunt. I-am mulțumit, am dat să închid ușa și mi-a spus, ironic: ”Stați să vă dau restul”. Când i-am răspuns că nu e nevoie și am închis ușa, a bătut din nou, strigând: ”Cum să nu aveți nevoie?””

Alții au invocat motivele financiare pentru faptul că nu mai lasă bacșiș, scrie :

„Eu comand mâncare aproape zilnic, din 2018 până în prezent, prin aplicații, și niciodată nu a comentat vreun curier că nu i-am lăsat bacșiș. Până acum 2–3 ani lăsam 4–5 lei, dar, având în vedere că au apărut tot felul de taxe, mi-a cam dispărut generozitatea. Până la urmă, și ei sunt plătiți pentru fiecare livrare. Dacă nu sunt mulțumiți de salarii, să se orienteze către un alt domeniu”

„Are salariu, nu am de ce să mă simt prost. De aceea eu nu las niciodată bacșiș”

Alți români au scris că oferă bacșiș doar celor care le aduc colete grele. Iar alții răsplătesc curierii doar atunci când vin mai repede sau când sunt amabili.

Cum se vede situația de cealaltă parte a baricadei

Un curier a scris că pentru livratori cel mai bine e să nu aibă așteptări, căci nu vor fi dezamăgiți. El a mai susținut că oamenii care comandă mâncare scumpă lasă rar bacșiș. În schimb, cei care comandă fast-food oferă, de obicei, în jur de 5 lei.

„În general fac în jur de 50–70 de lei în trei ore, cu tot cu bacșiș, dacă e cineva curios. Personal nu mă aștept la bacșiș, n-am nevoie, dar mă aștept să ai bani ficși la plățile cash. Nu am de unde să dau rest tuturor câte 3, 4, 6 lei”, a mai susținut acesta.

Iar o tânără a scris și ea: „Soțul meu livra mâncare, iar acum face ridesharing (n.r. transport). Bacșișul este aproape inexistent — nu în sensul că nu ar face sute de lei, ci în sensul că au fost weekenduri în care nu a strâns nici măcar 50 de lei, în total. Mașina lui este mereu curată, are un rating foarte bun și, de obicei, inclusiv monede de 50 de bani pentru rest”.