Cu doar câteva zile înainte de deschiderea sezonului de schi, administratorii unei din Bucovina s-au trezit în mijlocul unui caz bizar. Există suspiciuni de sabotaj, după ce mai multe cabluri de alimentare cu energie au fost tăiate. Acestea erau responsabile de punerea în funcțiune a teleschiului. De altfel, și sistemul de zăpadă artificială a fost deteriorat intenţionat, susțin administratorii domeniului schiabil.
Actele de așa-zisă sabotare ar fi avut loc în partea superioară a unei pârtii din Câmpulung Moldovenesc. Cel mai probabil, tăierea cablurilor ar fi avut loc în timpul nopții.
Au fost tăiate cablurile de la trei panouri de alimentare care asigurau funcționarea tunurilor de zăpadă. Pagube sunt și la senzorii de siguranță de la instalația de teleschi, pe o porțiune de aproximativ 250 de metri. Nu a scăpat nici intalația de nocturnă, o parte din aceasta fiind, de asemenea, afectată, relatează Observator News.
Administratorii estimează că pagubele se ridică la câteva mii de euro. De asemenea, se crede că în spatele acestor acte de distrugere ar putea fi o persoană cu experiență, care are cunoștințe despre instalațiile de teleschi.
Întrucât nu se știe încă cine a tăiat cablurile și de ce, discuțiile au în centru simple ipoteze. O ipoteză ar fi că cel care a tăiat cablurile și-ar fi dorit amânarea ori împiedicarea punerii în funcțiune a instalației de schi, mai ales că momentul faptei coincide cu perioada de deschidere a pârtiei. Domeniul schiabil ar fi trebuit să își primească primii vizitatori în acest final de săptămână.
Din fericire, s-a reușit repararea instalației electrice, urmând ca și partea de siguranță a instalației să fie refăcută în cursul zilelor următoare.
A fost sesizată și poliția care a decis deschiderea unui dosar penal. Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele în care a avut loc incidentul, dar și cine se face vinovat de el.