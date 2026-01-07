B1 Inregistrari!
Ana Beatrice
07 ian. 2026, 19:23
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce contează un număr de casă atunci când fiecare minut poate salva o viață
  2. Ce trebuie să facă proprietarii și până când pot evita amenda

Un gest simplu, neglijat de mulți proprietari, poate aduce sancțiuni serioase. Începând din această primăvară, lipsa numărului de imobil montat vizibil pe clădiri intră în atenția Poliției Locale. Pentru această abatere, oamenii riscă amenzi care pot ajunge până la 500 de lei.

Decizia autorităților vine pe fondul numeroaselor situații în care lipsa numerelor de pe clădiri a îngreunat intervențiile de urgență. Fără o adresă ușor de identificat, echipajele de ambulanță, pompierii sau poliția pot pierde timp prețios în situații limită. Iar aceste întârzieri pot avea consecințe grave.

De ce contează un număr de casă atunci când fiecare minut poate salva o viață

Problema este confirmată chiar de cei aflați în prima linie a intervențiilor de urgență. Mircea Șerban este șofer SMURD și are aproape 20 de ani de experiență în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. El spune că lipsa numerelor de pe case sau a denumirilor de străzi a creat frecvent probleme în timpul intervențiilor. De multe ori, aceste neajunsuri au îngreunat localizarea rapidă a apelanților.

„Am întâlnit foarte multe situaţii în care nefiind afişate numerele de case sau numele străzilor, a trebuit să luăm legătura cu dispeceratul, dispeceratul să ne comunice numele sau numărul de telefon al apelantului şi să-l contactăm telefonic efectiv”, a declarat plt. adj. Mircea Șerban, comandant de echipaj ISU, notează cancan.ro.

Pe fondul acestor probleme, autoritățile locale din Cluj-Napoca au decis să intensifice controalele pentru a reduce întârzierile în intervențiile de urgență. Dezvoltarea accelerată a orașului, în special în cartierele noi, a dus la dificultăți majore de orientare. În acest context, Poliția Locală va verifica dacă plăcuțele cu adresa sunt montate la vedere. Proprietarii care nu respectă această obligație riscă amenzi cuprinse între 200 și 500 de lei.

Ce trebuie să facă proprietarii și până când pot evita amenda

Pentru a intra în legalitate, proprietarii au două variante clare la dispoziție. Pot confecționa singuri plăcuțele cu numărul imobilului, cu respectarea normelor impuse de autorități. Alternativ, pot solicita emiterea acestora direct de la primărie. Administrația locală a stabilit și un termen-limită până la care conformarea este gratuită. Emil Boc a precizat că până pe 31 martie cetățenii pot obține plăcuțele fără costuri și fără riscul unei sancțiuni, fiind acordat un termen de șase luni pentru intrarea în legalitate.

„Dacă în condițiile în care ai solicitat la Primărie şi eşti deja în procedura de obţinere a plăcuţei, evident, nu vei primi amenda, dar dacă ai stat pasiv până pe 31 martie şi nu ai făcut demersurile minimale, evident, vei primi amenda prevăzută de lege”, a transmis edilul.

Măsuri similare există și în alte mari orașe din țară, precum Timișoara sau Brașov, unde însă sancțiunile nu au fost aplicate până acum. În schimb, la Oradea, autoritățile au fost mult mai ferme, iar în ultimii patru ani au fost date aproape 3.000 de amenzi pentru lipsa numerelor de pe case sau apartamente.

