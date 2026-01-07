B1 Inregistrari!
Supa care previne îmbătrânirea. Este bogată în vitamine și antioxidanți

Supa care previne îmbătrânirea. Este bogată în vitamine și antioxidanți

07 ian. 2026, 18:09
Sursă foto: Freepik/ @atlascompany

Nu mai este un secret pentru nimeni că, dacă ne dorim o viață lungă, trebuie să fim atenți și la ce consumăm. Există preparate, printre care și supa de roșii, care datorită proprietăților sale pot contribui la longevitate. 

Ce beneficii are supa de roșii

Supa de roșii face parte din tradiția culinară a țării noastre. Mulți români o prepară și o consumă frecvent pentru savoarea sa, fără să știe câte beneficii are, de fapt, pentru organism. Preparatul este o sursă bogată de vitaminele A, C și E, precum și un aliat al celor care își doresc o viață lungă.

Ceea ce o face să fie un preparat atât de benefic organismului sunt chiar… roșiile. Conțin licopen, un antioxidant puternic care luptă împotriva radicalilor liberi din organism și care este cu atât mai eficient atunci când roșiile sunt gătite. Acest proces contribuie la încetinirea îmbătrânirii celulelor, deci contribuie la o o viață longevivă.

Iar dacă licopenul luptă împotriva îmbătrânirii celulare, vitamine A, C și E sunt importante pentru susținerea sistemului imunitar. De altfel, s-a demonstrat că aceste substanțe contribuie și la aspectul pielii și la calitatea vederii. Vitamina C este esențială în procesul de producere a colagenului, proteina responsabilă pentru elasticitatea pielii, relatează Click!.

Cum contribuie preparatul la sănătatea digestivă

De asemenea, supa de roșii, la fel ca alte supe și ciorbe, poate fi o modalitate de hidratare a organismul. Mai mult decât atât, valoarea sa nutritivă și efectele antiinflamatoare pot fi încă și mai puternice odată ce sunt adăugate în compoziția preparatului și ingrediente precum uleiul de măsline, busuiocul sau usturoiul.

Totodată, acest tip de supă este o sursă bogată de fibre, acești carbohidrați din plante esențiali pentru sănătatea sistemului digeștiv. Iar conținutul său caloric scăzut face din supa de roșii un preparat excelent pentru persoane interesate să dea jos câteva kilograme.

