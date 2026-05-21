Vremea de astăzi, 21 mai 2026, aduce un tablou diferit de la o regiune la alta. În estul țării și pe litoral sunt anunțate ploi și vânt, în timp ce vestul României are parte de temperaturi mai ridicate și un cer mai prietenos. În București, ziua începe cu nori și câteva averse, apoi vremea se mai îndreaptă treptat.

Estul și sud-estul, sub semnul ploilor

În Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, ziua începe cu vreme închisă, umezeală ridicată și ploi locale. Vântul se simte mai puternic în și în zona litoralului, unde rafalele pot face ca temperatura resimțită să fie mai scăzută.

Potrivit datelor din dimineața zilei de 21 mai, în mai multe zone din est și sud-est erau raportate ploi, averse sau cer acoperit, cu temperaturi de primăvară răcoroasă.

Vestul și sud-vestul au vreme mai blândă

În Banat, Crișana și vestul Olteniei, vremea este mai prietenoasă. Cerul poate avea înnorări temporare, dar temperaturile urcă mai mult decât în restul țării, iar senzația generală este de zi plăcută de final de .

În aceste regiuni, ploile sunt mai puține și mai slabe, iar maximele se apropie de valori potrivite pentru această perioadă. Totuși, vântul poate fi prezent local, mai ales în zonele deschise.

Transilvania și zonele montane, între nori și răcoare

În Transilvania, vremea este schimbătoare, cu nori, posibile ploi slabe și temperaturi moderate. Dimineața este mai rece în depresiuni, iar la munte temperaturile rămân scăzute pentru sfârșitul lunii mai.

În zonele înalte, norii persistă, iar vântul poate accentua senzația de frig. Cei care merg la drum spre munte ar trebui să aibă haine mai groase și să țină cont de posibilitatea apariției ploilor.