Turcia propune o rută militară de combustibil pentru NATO. Conducta ar putea lega Bulgaria de România

Răzvan Adrian
21 mai 2026, 07:18
Sursa foto: Hepta / @DPA Images / Daniel Naupold
Cuprins
  1. O conducă petrolieră propusă către NATO, un ajutor pentru flancul estic
  2. Proiect militar, nu infrastructură civilă
  3. România, posibil punct-cheie pe traseu

Turcia a propus NATO un proiect de conductă militară de combustibil, gândit ca soluție alternativă la transportul prin Strâmtoarea Hormuz. Inițiativa ar putea întări aprovizionarea aliaților de pe flancul estic, iar conducta de combustibil NATO ar urma să folosească infrastructura energetică existentă pentru a sprijini obiectivele militare ale Alianței.

O conducă petrolieră propusă către NATO, un ajutor pentru flancul estic

Ministerul Apărării din Turcia a anunțat că proiectul se află în proceduri interne de aprobare la nivelul NATO. Propunerea vine într-un moment în care tensiunile din zona Strâmtorii Hormuz au readus în discuție vulnerabilitatea rutelor maritime folosite pentru transportul de combustibil.

„Proiectul conductei de combustibil NATO urmărește să consolideze aprovizionarea cu energie pentru aliații de pe frontul estic și se află în prezent în procese interne de aprobare în cadrul NATO”, a declarat contraamiralul Zeki Aktürk, purtătorul de cuvânt al Ministerului turc al Apărării, potrivit Ajupress.

Oficialul turc susține că o astfel de infrastructură ar reduce dependența de transportul maritim și ar îmbunătăți cooperarea logistică dintre statele membre.

Proiect militar, nu infrastructură civilă

Turcia a precizat că proiectul ar urma să fie finanțat din fondurile comune ale NATO, dacă va primi aprobarea necesară. Totuși, Ankara insistă că nu este vorba despre o conductă destinată consumului civil, ci despre o infrastructură cu rol militar.

„Este o propunere de conductă militară de combustibil”, a explicat Zeki Aktürk, conform Ajupress.

Potrivit Bloomberg, proiectul ar avea o valoare estimată la 1,2 miliarde de dolari și ar putea conecta Turcia de România prin Bulgaria. Miza ar fi crearea unui traseu mai sigur pentru alimentarea forțelor NATO, în special în zonele considerate importante pentru apărarea estului Europei.

România, posibil punct-cheie pe traseu

Deși Turcia nu are o producție mare de combustibili fosili, poziția sa geografică îi permite să funcționeze ca punte între state producătoare de energie și infrastructura NATO. Ankara ar putea folosi rețele deja conectate cu țări precum Irak, Azerbaidjan sau Siria pentru a alimenta rute militare spre Europa.

Conducta de combustibil NATO ar putea deveni un subiect important la summitul Alianței programat în luna iulie, la Ankara. Pentru România, includerea într-un astfel de traseu ar întări rolul țării pe flancul estic și ar adăuga o nouă dimensiune logistică prezenței NATO în regiune.

