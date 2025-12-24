Ce farmacii sunt deschise non stop de sărbători în București. Programul farmaciilor în zilele de sfârșit de an

Majoritatea farmaciilor vor avea program redus sau vor fi închise în zilele de sărbătoare, dar există unități farmaceutice atât în Capitală, în cazul nefericit în care bucureștenii au nevoie de medicamente.

Farmacii non-stop de Crăciun și Revelion în sectorul 1

Printre unitățile farmaceutice cu program permanent din sectorul 1 se numără Help Net de pe Bulevardul Ion Mihalache, nr. 92, o locație frecvent accesată de clienți în perioada sărbătorilor.

Tot în zonă funcționează non-stop și Help Net de pe strada Radu Beller, nr. 3–7, situată aproape de cartierul Dorobanți, precum și Catena de pe Bulevardul Ion Mihalache, care apare constant pe listele farmaciilor deschise 24 de ore din 24.

Farmacii non-stop de Crăciun și Revelion în sectorul 2

Locuitorii sectorului 2 pot apela în situații urgente la Help Net de pe Șoseaua Mihai Bravu, nr. 128, o unitate ușor accesibilă în partea de est a Capitalei. În vecinătate se află și Catena de pe Șoseaua Colentina, nr. 25, rămâne deschisă permanent, inclusiv de Crăciun și Anul Nou, oferind acces rapid la medicamente și produse farmaceutice.

Farmacii non-stop de Crăciun și Revelion în sectorul 3

În sectorul 3, o opțiune sigură este punctul farmaceutic Help Net din zona Dristor, pe Bulevardul Camil Ressu nr. 4, cunoscut pentru programul non-stop. Un alt centru deschis este Catena de pe Bulevardul Unirii, nr. 47, care funcționează 24 de ore din 24 și este una dintre cele mai frecventate unități farmaceutice în perioadele de sărbători legale.

Farmacii non stop de Crăciun și Revelion în sectorul 4

Cei din sectorul 4 al Capitalei pot apela la serviciile unității Catena de pe strada Nițu Vasile, nr. 14–16, care funcționează neîntrerupt, oferind acces la medicamente inclusiv pe 25 decembrie și 1 ianuarie. Totodată, Dona de pe Șoseaua Olteniței, nr. 105, rămâne deschisă pe întreaga perioadă a sărbătorilor, fiind o opțiune de încredere pentru locuitorii din zonă în caz de urgențe.

Farmacii non-stop de Crăciun și Revelion în sectorul 5

Pentru bucureștenii din sectorul 5, farmacia Catena de pe Calea Rahovei, nr. 322, este una dintre principalele unități cu program permanent în perioada sărbătorilor de iarnă. Tot aici, farmacia Help Net de pe Șoseaua Panduri, nr. 1, rămâne deschisă 24 de ore din 24, inclusiv în noaptea de Revelion, asigurând accesul la medicamente atunci când alte farmacii sunt închise.

Farmacii non-stop de Crăciun și Revelion în sectorul 6

În sectorul 6, cetățenii pot apela la farmacia Help Net din zona Drumul Taberei, situată în apropierea Pieței Moghioroș, cunoscută pentru programul non-stop în zilele de sărbătoare. Și farmacia Dona de pe Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 73 rămâne deschisă permanent și reprezintă o soluție sigură pentru urgențele medicale apărute de Crăciun sau Revelion, arată jurnaliștii de la