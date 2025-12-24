B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce farmacii sunt deschise non stop de sărbători în București. Programul farmaciilor în zilele de sfârșit de an

Ce farmacii sunt deschise non stop de sărbători în București. Programul farmaciilor în zilele de sfârșit de an

Adrian A
24 dec. 2025, 11:05
Ce farmacii sunt deschise non stop de sărbători în București. Programul farmaciilor în zilele de sfârșit de an
Program farmacii de Crăciun. Unde sunt deschise non-stop în București / Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Farmacii non-stop de Crăciun și Revelion în sectorul 1
  2. Farmacii non-stop de Crăciun și Revelion în sectorul 2
  3. Farmacii non-stop de Crăciun și Revelion în sectorul 3
  4. Farmacii non stop de Crăciun și Revelion în sectorul 4
  5. Farmacii non-stop de Crăciun și Revelion în sectorul 5
  6. Farmacii non-stop de Crăciun și Revelion în sectorul 6

Majoritatea farmaciilor vor avea program redus sau vor fi închise în zilele de sărbătoare, dar există unități farmaceutice atât în Capitală, în cazul nefericit în care bucureștenii au nevoie de medicamente.

Farmacii non-stop de Crăciun și Revelion în sectorul 1

Printre unitățile farmaceutice cu program permanent din sectorul 1 se numără Help Net de pe Bulevardul Ion Mihalache, nr. 92, o locație frecvent accesată de clienți în perioada sărbătorilor.

Tot în zonă funcționează non-stop și Help Net de pe strada Radu Beller, nr. 3–7, situată aproape de cartierul Dorobanți, precum și Catena de pe Bulevardul Ion Mihalache, care apare constant pe listele farmaciilor deschise 24 de ore din 24.

Farmacii non-stop de Crăciun și Revelion în sectorul 2

Locuitorii sectorului 2 pot apela în situații urgente la Help Net de pe Șoseaua Mihai Bravu, nr. 128, o unitate ușor accesibilă în partea de est a Capitalei. În vecinătate se află și Catena de pe Șoseaua Colentina, nr. 25, rămâne deschisă permanent, inclusiv de Crăciun și Anul Nou, oferind acces rapid la medicamente și produse farmaceutice.

Farmacii non-stop de Crăciun și Revelion în sectorul 3

În sectorul 3, o opțiune sigură este punctul farmaceutic Help Net din zona Dristor, pe Bulevardul Camil Ressu nr. 4, cunoscut pentru programul non-stop. Un alt centru deschis este Catena de pe Bulevardul Unirii, nr. 47, care funcționează 24 de ore din 24 și este una dintre cele mai frecventate unități farmaceutice în perioadele de sărbători legale.

Farmacii non stop de Crăciun și Revelion în sectorul 4

Cei din sectorul 4 al Capitalei pot apela la serviciile unității Catena de pe strada Nițu Vasile, nr. 14–16, care funcționează neîntrerupt, oferind acces la medicamente inclusiv pe 25 decembrie și 1 ianuarie. Totodată, Dona de pe Șoseaua Olteniței, nr. 105, rămâne deschisă pe întreaga perioadă a sărbătorilor, fiind o opțiune de încredere pentru locuitorii din zonă în caz de urgențe.

Farmacii non-stop de Crăciun și Revelion în sectorul 5

Pentru bucureștenii din sectorul 5, farmacia Catena de pe Calea Rahovei, nr. 322, este una dintre principalele unități cu program permanent în perioada sărbătorilor de iarnă. Tot aici, farmacia Help Net de pe Șoseaua Panduri, nr. 1, rămâne deschisă 24 de ore din 24, inclusiv în noaptea de Revelion, asigurând accesul la medicamente atunci când alte farmacii sunt închise.

Farmacii non-stop de Crăciun și Revelion în sectorul 6

În sectorul 6, cetățenii pot apela la farmacia Help Net din zona Drumul Taberei, situată în apropierea Pieței Moghioroș, cunoscută pentru programul non-stop în zilele de sărbătoare. Și farmacia Dona de pe Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 73 rămâne deschisă permanent și reprezintă o soluție sigură pentru urgențele medicale apărute de Crăciun sau Revelion, arată jurnaliștii de la Fanatik

Tags:
Citește și...
2026 vine cu noi reguli pentru medici și pentru pacienți. Dispar rețetele și biletele de trimitere. Anunțul ministrului Sănătății
Eveniment
2026 vine cu noi reguli pentru medici și pentru pacienți. Dispar rețetele și biletele de trimitere. Anunțul ministrului Sănătății
Ambasada SUA, mesaj special de Crăciun. Ce le transmit oficialii americani românilor (VIDEO)
Eveniment
Ambasada SUA, mesaj special de Crăciun. Ce le transmit oficialii americani românilor (VIDEO)
Unde pot face bucureștenii cumpărături la final de an. Program special pentru fiecare mall de sărbători
Eveniment
Unde pot face bucureștenii cumpărături la final de an. Program special pentru fiecare mall de sărbători
Alina Bădic, despre 2026: „Un an dur, dar foarte generos cu cei care-i înțeleg mesajul. Ar fi bine să nu ne jucăm cu energia lui”. Sfaturile astrologului (VIDEO)
Eveniment
Alina Bădic, despre 2026: „Un an dur, dar foarte generos cu cei care-i înțeleg mesajul. Ar fi bine să nu ne jucăm cu energia lui”. Sfaturile astrologului (VIDEO)
Incendiu la sediul Primăriei Oravița. Focul a cuprins două etaje ale clădirii
Eveniment
Incendiu la sediul Primăriei Oravița. Focul a cuprins două etaje ale clădirii
Primele imagini cu tavanul prăbușit de la piscina interioară a hotelului de lux din Sibiu / 8 oameni au fost prinși sub dărâmături (VIDEO)
Eveniment
Primele imagini cu tavanul prăbușit de la piscina interioară a hotelului de lux din Sibiu / 8 oameni au fost prinși sub dărâmături (VIDEO)
De ce ne certăm mai des de sărbători cu partenerul și ce e de făcut. Sfatul psihologului
Eveniment
De ce ne certăm mai des de sărbători cu partenerul și ce e de făcut. Sfatul psihologului
CSM a publicat o primă analiză a chestionarului aplicat judecătorilor: 98% dintre respondenți au resimțit o campanie publică împotriva Justiției / „Pasivitatea Parlamentului” a fost indicată drept principala cauză a prescripției
Eveniment
CSM a publicat o primă analiză a chestionarului aplicat judecătorilor: 98% dintre respondenți au resimțit o campanie publică împotriva Justiției / „Pasivitatea Parlamentului” a fost indicată drept principala cauză a prescripției
Cluj: Un bărbat s-a deghizat în livrator de mâncare şi a furat un seif cu 40.000 de euro dintr-o locuință
Eveniment
Cluj: Un bărbat s-a deghizat în livrator de mâncare şi a furat un seif cu 40.000 de euro dintr-o locuință
Popularizarea plăților crypto în Europa de Est
Eveniment
Popularizarea plăților crypto în Europa de Est
Ultima oră
12:37 - 2026 vine cu noi reguli pentru medici și pentru pacienți. Dispar rețetele și biletele de trimitere. Anunțul ministrului Sănătății
12:09 - Fotografia oficială de Crăciun a lui Donald și Melania Trump. Moment ratat la Casa Albă (FOTO)
11:38 - Ambasada SUA, mesaj special de Crăciun. Ce le transmit oficialii americani românilor (VIDEO)
11:25 - Unde pot face bucureștenii cumpărături la final de an. Program special pentru fiecare mall de sărbători
10:38 - Sfânta Muceniță Eugenia, sărbătorită pe 24 decembrie. Ziua în care credincioșii se pregătesc să întâmpine Nașterea Domnului
10:16 - Cum va fi vremea de Crăciun. Alerte meteo și ninsori în mai multe zone din țară
00:02 - Alina Bădic, despre 2026: „Un an dur, dar foarte generos cu cei care-i înțeleg mesajul. Ar fi bine să nu ne jucăm cu energia lui”. Sfaturile astrologului (VIDEO)
23:26 - Nazare: „Primele consultări pentru elaborarea bugetului pe 2026 încep în ianuarie”. Ce deficit a înregistrat România în noiembrie (VIDEO)
22:59 - Guvernul a aprobat Ordonanța trenuleț. Ministrul Alexandru Nazare a anunțat principalele măsuri (VIDEO)
22:36 - Incendiu la sediul Primăriei Oravița. Focul a cuprins două etaje ale clădirii