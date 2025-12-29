Chatboții cu inteligență artificială (AI) sunt din ce în ce mai prezenți în viețile noastre. Fie că ne dorim să aflăm o informație relativ banală, fie că cerem un sfat pentru o problemă personală sau ajutor pentru rezolvarea unei atribuții de serviciu, ChatGPT, Google Gemini sau Microsoft Copilot au devenit asistenți de nădejde. Deși în general, avem mare încredere în chatboții AI, specialiștii avertizează că anumite informații nu ar trebui niciodată dezvăluite unei astfel de aplicații. istrcu un chatbot AI.

Care este parcursul datelor, odată ce au fost partajate cu chatboții AI

Pentru ca răspunsurile lor să fie tot mai precise și corecte, chatboții AI stochează informațiile pe care, la rândul lor, le obțin din informațiile cu utilizatorii. Datele primite de un chatbot pot fi folosite pentru a se antrena, dar pot ajunge și la evaluatori umani. Riscul cel mai mare este ca, în timpul unei breșe de securitate sau a unei erori tehnice, informațiile să ajungă pe mâinile cui nu trebuie. Tocmai din acest motiv, specialiștii le recomandă utilizatorilor să fie foarte atenți ce detalii oferă în conversațiile pe care le poartă cu aplicațiile pe baza inteligenței artificiale.

Ce date nu ar trebui partajate cu chatboții AI

Date personale , precum: CNP-ul, seria și numărul de buletin sau pașaport, adresă completă de domiciliu, numărul de telefon personal, data nașterii. Datele pot facilita furtul de identitate sau fraudele online, relatează .

Date medicale . Încărcarea unor analize medicale, deși poate prezenta anumite riscuri, poate fi făcută strict în scop informativ. Important este ca în aceste situații să fie eliminate din documente sau fotografii orice fel de date despre persoana căreia aparțin.

Date financiare sau bancare , precum numere de cont bancar sau card, date de autentificare, PIN-uri sau coduri de securitate. Chatboții AI nu oferă protecție pentru astfel de date.

Informații confidențiale de la locul de , precum: file-uri confidenţiale ale angajatorului sau, informaţii despre sistemele de lucru, date despre clienți, strategii interne sau secrete comerciale.

Parole sau date de autentificare. Este indicată folosirea unui manager de parole.

Sfaturile pentru utilizarea sigură a unui chatbot AI

Pentru asigurarea confidențialității conversațiilor cu chatboții AI, este recomandată ștergerea regulată a conversațiilor, folosirea modului incognito și chiar dezactivarea opțiunii de folosire a datelor pentru antrenarea modelelor.