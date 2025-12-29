Chatboții cu inteligență artificială (AI) sunt din ce în ce mai prezenți în viețile noastre. Fie că ne dorim să aflăm o informație relativ banală, fie că cerem un sfat pentru o problemă personală sau ajutor pentru rezolvarea unei atribuții de serviciu, ChatGPT, Google Gemini sau Microsoft Copilot au devenit asistenți de nădejde. Deși în general, avem mare încredere în chatboții AI, specialiștii avertizează că anumite informații nu ar trebui niciodată dezvăluite unei astfel de aplicații. istrcu un chatbot AI.
Pentru ca răspunsurile lor să fie tot mai precise și corecte, chatboții AI stochează informațiile pe care, la rândul lor, le obțin din informațiile cu utilizatorii. Datele primite de un chatbot pot fi folosite pentru a se antrena, dar pot ajunge și la evaluatori umani. Riscul cel mai mare este ca, în timpul unei breșe de securitate sau a unei erori tehnice, informațiile să ajungă pe mâinile cui nu trebuie. Tocmai din acest motiv, specialiștii le recomandă utilizatorilor să fie foarte atenți ce detalii oferă în conversațiile pe care le poartă cu aplicațiile pe baza inteligenței artificiale.
Pentru asigurarea confidențialității conversațiilor cu chatboții AI, este recomandată ștergerea regulată a conversațiilor, folosirea modului incognito și chiar dezactivarea opțiunii de folosire a datelor pentru antrenarea modelelor.