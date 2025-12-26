B1 Inregistrari!
Românii muncesc 8 luni pe an doar pentru a plăti taxe la stat. Cu ce mai rămânem după ce plătim birurile

Adrian A
26 dec. 2025, 11:02
Statul român impune printre cele mai mari taxe și impozite, atât directe, cât și indirecte. Practic, un cetățean român muncește până la opt luni din an pentru a plăti „biruri” la Guvern și doar patru luni pentru el.

Muncă în folosul statului. Ce taxe plătim

Taxele pe muncă, în cazul salariaților, se ridică acum la 41,5% din venituri, la care se adaugă o medie a TVA-ului de 13%, plus 50% din prețurile finale în cazul produselor accizabile.

Populația plătește taxe și impozite imense și în mod „surprinzător”, Guvernul susține că „nu sunt bani” la buget.

„Mai exact, din cauza costurilor directe și indirecte pe forța de muncă, ajungem să muncim 7-8 luni pe an doar pentru a plăti impozitele către stat.”, a declarat Adrian Codîrlașu, președinte al CFA România, potrivit Economica.

Nici ca angajat, dar nici ca profesionist independent nu mai e atât de rentabil să profesezi în România, spune și Dan Manolescu, președinte al Camerei Consultanților Fiscali (CCF). Munca independentă prestată legal, respectiv PFA-urile, sunt vizate de taxe și impozite foarte mari.

Ce spun românii despre măsurile lui Bolojan

Conform unui sondaj recent, 56% dintre respondenți au menționat că impactul „pachetelor” de măsuri asupra lor și a familiei este „foarte mare”, iar alți 26% au afirmat că este „mare”. Practic, 82% dintre români resimt în mod direct consecințele deciziilor economice recente.

Doar 9% au răspuns că impactul măsurilor anunțate de guvern este mic, iar 5% au răspuns „foarte mic” sau „deloc”.

Cât de competitivă mai e România

Antreprenorii sunt puternic loviți de taxe și impozite majorate, de asemenea. Se trece de la impozit pe dividende de 10% în 2025 la 16% în 2026. În plus, chiriile și dobânzile, momentan, nu au avut parte de modificări, dar vom vedea și acolo niște schimbări.

”Cât de competitivă mai e România cu Bulgaria lângă noi, cu 10% impozit pe profit, Ungaria cu 9%, iar noi cu 16% la profit? Dacă creștem impozitul pe profit, mai suntem competitivi? Având în vedere și IMCA, mai suntem competitivi? E un lucru pe care vrem să-l facem? S-ar putea să pierdem competitivitatea, daca nu cumva deja am pierdut-o.”, spune Dan Manolescu.

