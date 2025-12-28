Ștefan Rădulescu, vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, a vorbit în cadrul Podcastului B1 despre investițiile pe care instituția le face în modernizarea rețelei de drumuri județene.

Ștefan Rădulescu, despre investițiile în drumurile județene

„Sunt foarte multe străzi pe care CJ le preia în administrarea sa, le modernizează, le asfaltează, apoi le returnează în administrarea primăriilor. Chiar dacă dezvoltarea a fost accelerată, la nivel de venituri au fost unele primării care nu au bugete considerabile. (…)

Prioritatea numărul 1 a fost atragerea de finanțări, fie ele europene, fie guvernamentale.

Acum, la rețeaua de drumuri județene, din 430 km avem 110 km în modernizare.

Dacă ar fi să facem un bilanț, anul acesta am semnat cinci contracte de finanțare pe fonduri UE, undeva la 70 milioane euro aproximativ, la care se mai adaugă bugetul local și Ministerul Dezvoltării.

Avem undeva la 150 de milioane de euro care merg în infrastructura de drumuri județene, în acest moment. Avem foarte multe drumuri județene începute anul acesta, pe care le vom continua. Unele lucrări au o complexitate mai mare și se vor desfășura și pe doi ani. (…)

Am reușit să facem și câteva credite, care erau absolut necesare, pentru că e o provocare foarte mare să ții pasul cu ritmul acesta de dezvoltare – se emit autorizații foarte multe de construire în zona de locuire și industrial”, a explicat Ștefan Rădulescu, vicepreședinte CJ Ilfov, în cadrul Podcastului B1.