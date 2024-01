Ce lucru neobișnuit au descoperit oamenii de știință în interiorul Pământului cu ajutorul unor tăblițe vechi de acum 3.000 de ani: „Dispunem adesea de metode de datare”

Mai mulți oameni de știință din cadrul Universităților din Wichita, Kansas, California din San Diego și College London din Marea Britanie au realizat un studiu publicat recent în revista Proceedings of the Natioanal Academy of Sciences cu ajutorul căruia un secret istoric.

Aceștia au confirmat că, în câmpul magnetic al Pământului, a existat o anomalie misterioasă în urmă cu 3.000 de ani. Experții au ajuns la această concluzie după analizarea unor tăblițe antice, niște cărămizi din Mesopotamia, relatează

Anomalie misterioasă, descoperită în câmpul magnetic al Pământului

Numele regilor din Mesopotamia antică erau scrise de producătorii de cărămidă pe cărămizile de lut. În urma analizării unor granule de metal, o anomalie misterioasă în câmpul magnetic al Pământului.

Cei care se ocupau de fabricarea cărămizilor au imprimat numele liderilor lor între mileniile III și I î.Hr. Oamenii de știință au putut să reconstruiască toate modificările câmpului magnetic în timp datorită modificărilor înregistrate de granulele de oxid de fier din argilă.

„Dispunem adesea de metode de datare, cum ar fi datarea cu radiocarbon, pentru a obține o idee a cronologiei în Mesopotamia”, a declarat Mark Altaweel, co-autorul studiului și profesor de arheologie din Orientul Apropiat.

„Cu toate acestea, unele dintre cele mai comune rămășițe culturale, cum ar fi cărămizile și ceramica, nu pot fi de obicei datate cu ușurință, deoarece nu conțin material organic. Această lucrare ajută acum la crearea unei date de referință importante”, a mai adăugat el.

Cercetătorii spun că investigarea câmpului magnetic al Pământului a fost posibilă datorită faptului că cercetătorii au analizat mostre de oxid de fier mineral din 32 de cărămizi de lut din Mesopotamia antică. Mineralele de acest gen sunt sensibile în câmpul magnetic, de aceea atunci când sunt încălzite păstrează o semnătură distinctă pe câmpul magnetic al Pământului.

Dovezi ale anomaliei geomagnetice ale Epocii fierului levantine

Numele celor 12 regi mesopotamieni a fost scris pe fiecare piatră în timpul domniei fiecărui conducător. Cercetătorii aveau date despre aceștia din .

În urma unor măsurători ale puterii magnetice a granulelor de oxid de fier din fiecare cărămidă, cercetătorii au susținut dovezi ale „anomaliei geomagnetice ale Epocii fierului levantine”. În acea perioadă, câmpul magnetic al Pământului era puternic în jurul a ceea ce acum este Irak între 1050 și 550 î.Hr.

Ce nu se știe, însă, este dacă această anomalie a existat în acea perioadă, dovezile acesteia fiind detectate până în China, Bulgaria și Azore în Atlanticul de Nord.

„Câmpul geomagnetic este unul dintre cele mai enigmatice fenomene din științele pământului”, a spus co-autorul studiului Lisa Tauxe, profesor de geofizică la Instituția Scripps de Oceanografie din California.

„Rămășițele arheologice bine datate ale bogatelor culturi mesopotamiene, în special cărămizile inscripționate cu numele unor regi anume, oferă o oportunitate fără precedent de a studia schimbările în puterea câmpului la rezoluție în timp înaltă, urmărind schimbările care au avut loc pe parcursul mai multor decenii sau chiar mai puțin”, a mai spus co-autorul studiului.