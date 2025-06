Ce pensie are Serghei Mizil. Puțini oameni se așteaptă la asta: „Eu mi-am trăit viața”

Serghei Mizil și-a uimit fanii din mediul online după ce a dezvăluit care este pensia pe care o încasează lunar de la stat. Nu puțini sunt cei care au rămas uluiți când au aflat că suma pe care o primește lunar nu este deloc o pensie mare.

Serghei Mizil a făcut dezvăluiri, într-o ediție a emisiuni lui Dan Diaconescu difuzată recent, că banii pe care îi primește în fiecare lună nu sunt de ajuns nici măcar pentru cheltuielile de bază.

„Pensia e foarte mică, n-are cum să mă ia și nu mai fac nimic. Am 1.500. Păi ce să mai adică 1.500?”, a dezvăluit Serghei Mizil în fața lui Dan Diaconescu, conform .

Iar atunci când suma a fost comparată cu cea primită de Mitică Dragomir, Serghei Mizil a subliniat că el nu a câștigat niciodată bani mulți din afacerile sale. „Păi și unde am avut 30 de mii? Eu când am vrut să iau 30 de mii din bancă, m-a prins. Eu luam și mai mult. N-am avut noroc”, a glumit fostul afacerist.

În urmă cu aproximativ un an, Serghei Mizil primea și mai puțini bani, după cum a dezvăluit în emisiunea lui Denise Rifai. „Eu am cât îmi trebuie. Eu nu am fost niciodată sărac. Tot timpul am stat în vile, mașini, șalupe că așa a fost norocul meu, nu că am fost deștept de la Dumnezeu. (…) Niciodată nu am fost înnebunit să fac sute de milioane. Eu mi-am trăit viața.

1.200 de lei, îmi vine în bancă. Primesc mesaj pe telefon când îmi intră banii. Nu știu cum trăiesc oamenii, vai de capul lor. Dacă ar fi să trăiesc dintr-o pensie, este exclus”, declara Sergei Mizil.