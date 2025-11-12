B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Horia Moculescu avea o pensie extrem de mică, după 42 de ani de muncă. După recalculare, i-a mai scăzut cu 300 de lei

Horia Moculescu avea o pensie extrem de mică, după 42 de ani de muncă. După recalculare, i-a mai scăzut cu 300 de lei

Ana Maria
12 nov. 2025, 16:58
Horia Moculescu avea o pensie extrem de mică, după 42 de ani de muncă. După recalculare, i-a mai scăzut cu 300 de lei
Sursa foto: Captura video Youtube
Cuprins
  1. Ce pensie avea Horia Moculescu după o viață de muncă
  2. Ce avere a lăsat în urmă Horia Moculescu

Ce pensie avea Horia Moculescu? Marele compozitor s-a stins din viață, miercuri, pe 12 noiembrie. A compus sute de piese care au devenit parte din patrimoniul cultural al României, a urcat pe scene importante și a oferit publicului momente memorabile. Deși succesul său artistic a fost uriaș, realitatea financiară a maestrului a fost mult mai modestă.

Ce pensie avea Horia Moculescu după o viață de muncă

Departe de imaginea prosperității asociată adesea cu vedetele, Horia Moculescu a dus o viață simplă, discretă și echilibrată. În ciuda zecilor de ani dedicați muzicii, pensia lui Horia Moculescu nu reflecta munca și talentul său uriaș. Veniturile sale proveneau, în principal, din drepturi de autor și colaborări ocazionale cu lumea artistică.

După recalcularea pensiei, maestrul a primit o veste neplăcută. Pensia i-a fost redusă cu aproximativ 300 de lei. Aceasta a ajuns la puțin peste 2.000 de lei lunar.

„Înainte cu două săptămâni am primit un material voluminos așa cu recalcularea pensiei mele prin care mi se spune că nu mai am 1.895 de puncte, ci am 1.700. Mi-a venit acest material și apoi mi-a venit pensia. Eu aveam o pensie nesimțită, vă dați seama, după 42 de ani de muncă, 2.385 de lei, o imensitate, și mi-a venit cu 300 de lei mai puțin.

Postașul meu mi-a adus astăzi pensia și mi-a spus că se jenează să mi-o dea. În jurul meu, pe acolo unde stau eu, nu sunt decât pensii de 7, 8, 10.000, 15.000, 20, 30, 35.000. Și ăla cu 35.000 spunea că vrea să facă o plângere să i se recalculeze pensia. Eu, care am o pensie nesimțită, sunt bucuros că statul s-a îndreptat asupra mea și mi-a luat 300 de lei din pensie”, spunea cu ironie amară Horia Moculescu, potrivit Cancan.

Ce avere a lăsat în urmă Horia Moculescu

De-a lungul vieții, compozitorul a deținut o casă cu grădină în Băneasa și un teren lângă Timișoara, proprietăți pe care le-a vândut în timp. Pentru el, bogăția adevărată nu era cea materială, ci libertatea de a crea.

Astăzi, averea sa se rezumă la un apartament în centrul Capitalei, evaluat între 280.000 și 350.000 de euro, potrivit estimărilor de pe piață.

Tags:
Citește și...
O țigară electronică le-a trimis la spital. Trei eleve din Iași, victimele unui incident neașteptat în clasă
Eveniment
O țigară electronică le-a trimis la spital. Trei eleve din Iași, victimele unui incident neașteptat în clasă
Modelul care arată că dezvoltarea urbană nu depinde de mărimea orașului
Eveniment
Modelul care arată că dezvoltarea urbană nu depinde de mărimea orașului
Newsweek: Al doilea membru CSM din partea societății civile: 33.000 lei salariu, 15.000 lei diurnă. Ex-consilier PSD
Eveniment
Newsweek: Al doilea membru CSM din partea societății civile: 33.000 lei salariu, 15.000 lei diurnă. Ex-consilier PSD
ANAF pune sechestru pe casa în care locuiește Klaus Iohannis. Fostul șef al statului, dator vândut la Fisc
Politică
ANAF pune sechestru pe casa în care locuiește Klaus Iohannis. Fostul șef al statului, dator vândut la Fisc
Salata caldă de cartofi, preparatul care te salvează când nu ai prea mult timp să gătești. De ce ingrediente ai nevoie
Eveniment
Salata caldă de cartofi, preparatul care te salvează când nu ai prea mult timp să gătești. De ce ingrediente ai nevoie
Captură de 70.000 de euro în Italia, după ce polițiștii au descins în pivnița unui român
Eveniment
Captură de 70.000 de euro în Italia, după ce polițiștii au descins în pivnița unui român
Marcel Ciolacu s-a întors pe TikTok: „Am recuperat parola”. Ce i-a rugat fostul premier pe internauți
Eveniment
Marcel Ciolacu s-a întors pe TikTok: „Am recuperat parola”. Ce i-a rugat fostul premier pe internauți
A murit Horia Moculescu. Artistul avea 88 de ani
Eveniment
A murit Horia Moculescu. Artistul avea 88 de ani
Primele ninsorile aduc controale pe șosele. Ce amendă riscă șoferii care nu au mașina echipa corespunzător
Eveniment
Primele ninsorile aduc controale pe șosele. Ce amendă riscă șoferii care nu au mașina echipa corespunzător
Statistici sumbre în România: o femeie este ucisă aproape în fiecare săptămână. Numărul femicidelor din 2025 a ajuns la 51
Eveniment
Statistici sumbre în România: o femeie este ucisă aproape în fiecare săptămână. Numărul femicidelor din 2025 a ajuns la 51
Ultima oră
17:12 - Scene de groază la Seregno! Un român și-a stropit soția cu benzină și a încercat s-o ardă de vie
17:10 - Ponta îi bate obrazul lui Grindeanu. Ce îi cere șefului PSD
17:00 - Nidia, prima reacție după moartea lui Horia Moculescu: „Tăticule, dacă mă auzi, trimite-mi un semn”
16:44 - România se pregătește de o iarnă atipică. Ce spun specialiștii ANM despre prognoza sezonului rece
16:40 - Olga Barcari: „Am trăit o experiență de viață care m-a schimbat”. Ce spune despre eliminarea de la „Asia Express”
16:34 - O țigară electronică le-a trimis la spital. Trei eleve din Iași, victimele unui incident neașteptat în clasă
16:30 - București, orașul care stă să cadă. Ciucu: Un eșec al Primăriei Generale (VIDEO)
16:28 - Modelul care arată că dezvoltarea urbană nu depinde de mărimea orașului
16:12 - Nicușor Dan a sunat o judecătoare, după ce a aflat că vrea să se pensioneze. Ce i-a spus aceasta la telefon
15:54 - Horia Moculescu, omagiat de prieteni şi colegi. Mari nume ale lumii artistice au transmis mesaje de condoleanțe