Ce pensie avea Horia Moculescu? Marele compozitor s-a stins din viață, miercuri, pe 12 noiembrie. A compus sute de piese care au devenit parte din patrimoniul cultural al României, a urcat pe scene importante și a oferit publicului momente memorabile. Deși succesul său artistic a fost uriaș, realitatea financiară a maestrului a fost mult mai modestă.

Ce pensie avea Horia Moculescu după o viață de muncă

Departe de imaginea prosperității asociată adesea cu vedetele, Horia Moculescu a dus o viață simplă, discretă și echilibrată. În ciuda zecilor de ani dedicați muzicii, pensia lui Horia Moculescu nu reflecta munca și talentul său uriaș. Veniturile sale proveneau, în principal, din drepturi de autor și colaborări ocazionale cu lumea artistică.

După recalcularea pensiei, maestrul a primit o veste neplăcută. Pensia i-a fost redusă cu aproximativ 300 de lei. Aceasta a ajuns la puțin peste 2.000 de lei lunar.

„Înainte cu două săptămâni am primit un material voluminos așa cu recalcularea pensiei mele prin care mi se spune că nu mai am 1.895 de puncte, ci am 1.700. Mi-a venit acest material și apoi mi-a venit pensia. Eu aveam o pensie nesimțită, vă dați seama, după 42 de ani de muncă, 2.385 de lei, o imensitate, și mi-a venit cu 300 de lei mai puțin.

Postașul meu mi-a adus astăzi pensia și mi-a spus că se jenează să mi-o dea. În jurul meu, pe acolo unde stau eu, nu sunt decât pensii de 7, 8, 10.000, 15.000, 20, 30, 35.000. Și ăla cu 35.000 spunea că vrea să facă o plângere să i se recalculeze pensia. Eu, care am o pensie nesimțită, sunt bucuros că statul s-a îndreptat asupra mea și mi-a luat 300 de lei din pensie”, spunea cu ironie amară Horia Moculescu, potrivit .

Ce avere a lăsat în urmă Horia Moculescu

De-a lungul vieții, a deținut o casă cu grădină în Băneasa și un teren lângă Timișoara, proprietăți pe care le-a vândut în timp. Pentru el, bogăția adevărată nu era cea materială, ci libertatea de a crea.

Astăzi, averea sa se rezumă la un apartament în centrul Capitalei, evaluat între 280.000 și 350.000 de euro, potrivit estimărilor de pe piață.