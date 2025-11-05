B1 Inregistrari!
Horia Moculescu internat în stare gravă. Compozitorul este la Secția ATI a Institutului „Matei Balș"

Horia Moculescu internat în stare gravă. Compozitorul este la Secția ATI a Institutului „Matei Balș”

Adrian Teampău
05 nov. 2025, 22:42
Horia Moculescu internat în stare gravă. Compozitorul este la Secția ATI a Institutului „Matei Balș"
Horia Moculescu Sursa foto: Facebook
Horia Moculescu a fost internat în stare gravă la Secția ATI din cadrul Institutului „Matei Balș”. În vârstă de 88 de ani, acesta se confruntă cu probleme de sănătate care i-au afectat mai multe organe.

Horia Moculescu, în stare gravă la spital

Cunoscutul compozitor a fost internat în stare gravă la Institutul „Matei Balș” și a fost transferat la secția de ATI. Informația a fost confirmată de mai multe surse medicale. În vârstă de 88 de ani, Horia Moculescu se confruntă cu mai multe probleme de sănătate. Acestea i-au afectat mai multe organe, conform surselor citate.

Depre Horia Moculescu se știe că are probleme de sănătate de mai multă vreme. În vara trecută, muzicianul a apărut într-un scaun cu rotile, vizibil slăbit.

Ulterior, a declarat că nu este vorba depsre un scaun cu rotile pentru persoane bolnave. El a afirmat că ar fi vorba despre un scaun de birou, cu rotile. Cu toate acestea a recunoscut că urmează, de mai mulți ani, un tratament și că starea sa de sănătate nu era una bună.

Nidia Moculescu, un sprijin de bază pentru tatăl său

Starea de sănătate a cunoscutului compozitor Horia Moculescu s-a deteriorat considerabil în ultima perioadă. Acesta se bucură de sprijinul  fiicei sale Nidia Moculescu. Imaginile publicate în vara trecută, de compozitorul Mihai Alexandru, fostul soț al cântăreței Nicola, îl prezentau pe cunoscutul muzician într-o vădită stare de slăbiciune

„Azi m-am dat cu căruciorul lui Mocu Moculescu Horia. Nidia Mihaela Moculescu e specialistă deja la parcări, dar cu prețul unui mic accident. A accidentat un toc de ușă care nu știe de unde a apărut. Luni ieșim în Cișmigiu dacă se mai răcorește. Mocu vă salută!”, a scris Mihai Alexandru, în descrierea videoclipului postat pe contul său de Facebook.

Horia Moculescu a fost prezent și la Festivalul de la Mamaia din această vară.

Cine este Horia Moculescu

Cunoscutul compozitor s-a născut pe 18 martie 1937, la Râmnicu-Vâlcea. Mama, Nidia Copetti, este italiană, iar tatăl Nicolae Moculescu a fost ofițer în armata română interbelică. A rămas orfan de mamă în anul 1948. Având un talent muzical precoce, a învățat singur să cânte la acordeon, la vârsta de șase ani.

Horia Moculescu A urmat cursurile la Liceul de Băieți din Turda (Colegiul Național Mihai Viteazul), pe care le-a încheiat în 1954. S-a remarcat, încă din școalră, prin virtuozitatea cu care interpreta piese de muzică ușoară. Din cauza „origini sociale nesănătoase”, comuniștii nu i-au permis să urmeze Conservatorul din București. S-a înscris la Facultatea de Mine din Petroșani, unde s-a evidențiat datorită talentului de interpret muzical.

După încheirea studiilor s-a dedicat muzicii. A cântat în mai multe localuri, ca pianist. Totodată, a început să compună melodii de muzică ușoară. Piesa lui de debut a fost „De-ai fi tu salcie la mal”.

A fost membru al Uniunii Compozitorilor și a compus aproximativ 500 melodii cu care a luat peste 200 premii. A fost, între altele, realizatorul emisiunii de televiziune „Atenție, se cântă!”. Totodată, a publicat cartea „Doar atât mi-am amintit”, în 2011, la Editura KULLUSYS.

