Mii de români pleacă anual peste hotare, în căutarea unui trai mai bun. Cu gândul că vor strânge suficienți bani pentru a-și asigura o bătrânețe liniștită, unii români au șansa ca angajorii lor din străinătate să le facă carte de muncă, ceea ce îi ajută mai mulți bani la pensie.

Cuprins:

Cum s-a schimbat situația badantelor de-a lungul deceniilor Ce influențează pensiile badantelor din Italia Ce pensie încasează badantele din Italia

Cum s-a schimbat situația badantelor de-a lungul deceniilor

Printre românii care părăsesc în căutarea unei vieți mai bune, se numără și mii de românce care se angajează pe post de badante, în Italia. La începutul anilor 2000, o astfel de meserie se practica, de cele mai multe ori, la negru. Româncele, deși prost plătite la vremea aia, acceptau să vegheze zi și noapte de bunăstarea bătrânilor mai mult sau mai puțin înstăriți.

Astăzi, după decenii de muncă, româncele au căpătat experiență, au început să își negocieze salariul și, cel mai important, au început să beneficieze de forme legale de angajare. Un contract de muncă le garantează un bănuț în plus la pensie.

Ce influențează pensiile badantelor din Italia

Pensia pe care o primesc badantele din Italia variază foarte mult în funcție de programul de lucru. În timp ce unele femei lucrează part-time, altele petrec zi și noapte cu persoana asistată. Diferența de program este echivalentul a câteva sute de euro în plus, lunar, la pensie.

De altfel, badantele trebuie să aibă în vedere că, în Italia, este responsabilitatea lor să își declare .

Ce pensie încasează badantele din Italia

În Italia, un an de muncă ca badantă, cu un program de muncă zilnic de 10 ore, este echivalentul unei contribuții de 20 de euro la pensie. Astfel, după 20 de ani de muncă legală, o badantă va avea o pensie puțin sub 450 de euro (aprox. 2.250 de lei). Iar după 30 de ani de contribuție, o femeie va încasa lunar o pensie de 600 de euro (3.000 de lei), relatează .

După 10 ani de muncă, femeile care lucrează part-time (24 de ore pe săptămână) vor acumula în jur de 10 euro/anual pentru pensie. Astfel că după 20 de ani de muncă va ajunge la o pensie de 200 de euro.

Cea mai mare pensie o vor încasa badantelor care locuiesc la domiciliul bătrânilor, care într-un an, cu 54 de ore muncite pe săptămână, contribuie cu aproximativ 20 de euro la pensie. Asta înseamnă că după 10 ani, pensia pe care o vor încasa lunar va fi de 220 de euro, ca după 20 de ani, aceasta să crească la suma de 440 de euro.